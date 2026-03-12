Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, η μέση τιμή των εισροών στη γεωργία στην Κύπρο, που δεν σχετίζονται με επενδύσεις (όπως ενέργεια, λιπάσματα και ζωοτροφές), μειώθηκε κατά 2,6% το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μέση τιμή των γεωργικών προϊόντων μειώθηκε κατά 1,9% σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024, ενώ οι τιμές των εισροών μη σχετιζόμενες με επενδύσεις παρέμειναν σχετικά σταθερές σε όλη την ΕΕ. Σύμφωνα με την Eurostat, το τέταρτο τρίμηνο του 2025, οι τιμές των γεωργικών προϊόντων μειώθηκαν σε 15 κράτη μέλη, με τις μεγαλύτερες πτώσεις να καταγράφονται στο Βέλγιο (-12,9%), στη Λιθουανία (-8,2%) και στη Γερμανία (-6,0%). Αντίθετα, σε 12 κράτη μέλη σημειώθηκαν αυξήσεις, κυρίως στην Ιρλανδία (+6,8%), στη Σλοβενία (+5,6%) και στη Μάλτα (+4,2%).

Αναφορικά με τις εισροές μη σχετιζόμενες με επενδύσεις, η Eurostat καταγράφει μειώσεις σε 11 κράτη μέλη, με την Κύπρο να καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση (-2,6%). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Λιθουανία (+4,2%), στην Ιρλανδία (+3,3%) και στη Ρουμανία (+2,5%).

Σε επίπεδο ΕΕ, οι τιμές του γάλακτος και των δημητριακών μειώθηκαν κατά 4,1% και 8,9% αντίστοιχα στο τελευταίο τρίμηνο του 2025, ενώ οι τιμές λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους αυξήθηκαν κατά 7,9%. Παράλληλα, οι τιμές των ζωοτροφών και της ενέργειας μειώθηκαν κατά 2,7% και 1,7% αντίστοιχα.