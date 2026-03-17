Μέσα σε μια εβδομάδα, η κρίση στη Μέση Ανατολή ανέβασε πέραν των 7 σεντ το λίτρο τις τιμές των καυσίμων στην Κύπρο, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης.

Αυξήσεις στα καύσιμα κίνησης, αλλά και στην ηλεκτροπαραγωγή, λόγω εκτόξευσης της τιμής του φυσικού αερίου, καταγράφονται σε πολλές χώρες της ΕΕ, αλλά και αλλού, μεταξύ άλλων στις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ενημέρωσε πως από την 1η Μαρτίου μέχρι χθες η τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων αυξήθηκε 10,7 σεντ το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης 16,7 και το πετρέλαιο θέρμανσης 13,6 σεντ το λίτρο. Επίσης, αναφέρει πως ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάρτιο του 2022 ήταν 107 μονάδες, ενώ χθες ήταν 117 μονάδες.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Ενέργειας, χθες η μέση πώλησης της αμόλυβδης βενζίνη 95 οκτανίων ήταν €1.426, ενώ την περασμένη Δευτέρα 9 Μαρτίου ήταν €1.35. Ουσιαστικά, καταγράφηκε αύξηση 7.6 σεντ το λίτρο.

Χθες η μέση τιμή πώλησης στο πετρέλαιο κίνησης ήταν €1.592 το λίτρο, σε σύγκριση με €1.462 πριν από μια εβδομάδα. Δηλαδή καταγράφεται αύξηση της τάξης των 13 σεντ το λίτρο. Σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, χθες η μέση τιμή πώλησης ήταν €1.092 το λίτρο ενώ στις 9 Μαρτίου πωλείτο €1.004 , δηλαδή αύξηση 8.8 σεντ το λίτρο.

Ανεβαίνει και το ρεύμα

Πάντως, η τρελή πορεία που καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να φουσκώσουν σύντομα και τους λογαριασμούς της ΑΗΚ. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΑΗΚ Γιώργος Πέτρου, μιλώντας στο Ωμέγα, εάν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς διατηρηθούν στα υφιστάμενα επίπεδα, οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος τον Μάη θα αυξηθούν κατά 5%, ενώ μέχρι τον Αύγουστο η αύξηση θα είναι της τάξης του 15%.

Σύμφωνα με τον κ. Πέτρου, εντός της εβδομάδας η ΑΗΚ θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι βέβαιο πως οι αυξήσεις των καυσίμων οδηγούν και σε αυξήσεις στις τιμές προϊόντων της εφοδιαστικής αλυσίδας, κάτι που θα επαναφέρει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Φωνές για επαναφορά μέτρων

Πάντως, χθες, κόμματα και σύνδεσμοι κάλεσαν την Κυβέρνηση να επαναφέρει την επιδότηση των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων. Αξίζει να σημειωθεί πως στο παρελθόν η Κυβέρνηση εφάρμοζε μειωμένο φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, υποστήριξε ότι οι αυξήσεις στα καύσιμα έχουν εκτοξευτεί από την 1η Μαρτίου και θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Σύμφωνα με τον σύνδεσμο, η οικονομική ευρωστία των δημόσιων οικονομικών δεν θα επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από μια επαναφορά της επιδότησης των καυσίμων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καλώντας το Υπουργείο Οικονομικών να επαναφέρει την επιδότηση των καυσίμων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του συνδέσμου, η συνολική μείωση στις λιανικές τιμές των καυσίμων από μια ενδεχόμενη επαναφορά της επιδότησης θα είναι 8,3 σεντ το λίτρο στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης και 6,2 σεντ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης, δήλωσε πως η αύξηση στις τιμές πετρελαίου διεθνώς επιβαρύνει τα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. Ο κ. Τρυφωνίδης τόνισε την ανάγκη για στοχευμένη επιδότηση των καυσίμων, η οποία στο παρελθόν λειτούργησε ως ουσιαστικό μέτρο ανακούφισης. «Η ΔΗΠΑ καλεί την Κυβέρνηση να κινηθεί άμεσα και αποφασιστικά προς την κατεύθυνση επαναφοράς της επιδότησης καυσίμων, με σαφή κριτήρια και χρονικό ορίζοντα εφαρμογής, ώστε να δοθεί έγκαιρη και ουσιαστική στήριξη στην κοινωνία» συμπλήρωσε.

Από την πλευρά τους, οι Οικολόγοι καλούν την Κυβέρνηση να προχωρήσει στην επαναφορά της επιδότησης της τιμής των καυσίμων για στήριξη των νοικοκυριών. Παράλληλα, ζητούν την επιβολή πλαφόν στο κέρδος των εταιρείων των καυσίμων.

«Η κοινωνία δεν αντέχει άλλη αδράνεια απέναντι στην ακρίβεια. Απαιτούνται άμεσα μέτρα ανακούφισης και όχι παρακολούθηση των εξελίξεων από απόσταση. Η επαναφορά της επιδότησης των καυσίμων και ο έλεγχος της αισχροκέρδειας αποτελούν αναγκαία και ρεαλιστικά μέτρα που μπορεί να συμβάλουν στην άμβλυνση των συνεπειών της νέας αύξησης στις τιμές» καταλήγει η ανακοίνωση.