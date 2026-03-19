Η ΑΗΚ προχώρησε σε συνέντευξη Τύπου για να απαντήσει σε ζητήματα που απασχολούν τη δημόσια συζήτηση γύρω από την επάρκεια του ηλεκτρικού συστήματος, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την ανθεκτικότητα του δικτύου και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ Γιώργος Πέτρου στην ομιλία του σημείωσε ότι το τελευταίο διάστημα είχαν τεθεί στον δημόσιο διάλογο σημαντικά ζητήματα που αφορούσαν την επάρκεια του ηλεκτρικού συστήματος, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, την πορεία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την ανθεκτικότητα του δικτύου και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, η ΑΗΚ θεώρησε καθήκον της να τοποθετηθεί με νηφαλιότητα, σαφήνεια και τεκμηρίωση, ώστε οι πολίτες να έχουν ενώπιόν τους την πραγματική εικόνα, αλλά και τον υπεύθυνο σχεδιασμό της Αρχής για τα επόμενα βήματα.

Επάρκεια παραγωγής και σταθμός Δεκέλειας

Σε σχέση με την επάρκεια παραγωγής και τον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Δεκέλειας, ο κ. Πέτρου ανέφερε ότι η επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί σύνθετο ζήτημα, το οποίο επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Επισήμανε ότι παρατηρείται αύξηση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως κατά τις περιόδους ακραίων θερμοκρασιών, ενώ παράλληλα οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιορίζουν τη λειτουργία ορισμένων παλαιότερων μονάδων παραγωγής, οι οποίες πλησιάζουν στο τέλος της τεχνικής τους ζωής. Υπέδειξε ότι η ΑΗΚ απαντά σε αυτή την πρόκληση συντηρώντας και μεγιστοποιώντας τη διαθεσιμότητα των υφιστάμενων μονάδων, ενώ προωθεί παράλληλα επενδύσεις σε ΑΠΕ και αποθήκευση.

Αναφερόμενος ειδικότερα στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Δεκέλειας, είπε ότι ο παλαιότερος σταθμός στην Κύπρο βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης και σταδιακής αντικατάστασης μονάδων. Πρόσθεσε ότι, παρόλο που το κόστος εγκατάστασης συμβατικών μονάδων αεριοστροβίλων έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία δύο με τρία χρόνια, η εγκατάστασή τους στη Δεκέλεια είναι τεχνικά απαραίτητη. Τόνισε ότι η διατήρηση του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλειας απαιτείται, ώστε να διασφαλιστεί δεύτερο σημείο αδιάλειπτης ηλεκτροπαραγωγής, να υπάρχει ασφάλεια εφοδιασμού και να καταστεί δυνατή περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ. Όπως ανέφερε, πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας, το οποίο εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και ενισχύει συνολικά την ασφάλεια και τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας προς όφελος όλων των καταναλωτών. Για τον λόγο αυτό, πρόσθεσε, η χρηματοδοτική του αντιμετώπιση πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εθνικής ενεργειακής υποδομής, με τρόπο που να διασφαλίζει την έγκαιρη υλοποίησή του και την ορθολογιστική ανάκτηση της δαπάνης.

Φωτοβολταϊκά πάρκα και αδειοδοτήσεις

Αναφερόμενος στα φωτοβολταϊκά πάρκα, ο πρόεδρος της ΑΗΚ υπογράμμισε ότι, σε σχέση με τα έργα ΑΠΕ της Αρχής, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί πως η εξασφάλιση άδειας κατασκευής δεν συνεπάγεται από μόνη της και άμεση δυνατότητα υλοποίησης. Όπως είπε, η ΑΗΚ έχει εξασφαλίσει άδειες από τη ΡΑΕΚ για αριθμό έργων, ωστόσο η υλοποίησή τους επηρεάζεται από τις απαιτούμενες πολεοδομικές και οικοδομικές αδειοδοτήσεις, καθώς και από τη διαθεσιμότητα κατάλληλης δικτυακής πρόσβασης, διαδικασίες που σε αρκετές περιπτώσεις είναι χρονοβόρες.

Πρόσθεσε ακόμη ότι υπήρξαν καθυστερήσεις που επηρέασαν τον συνολικό προγραμματισμό ωρίμανσης έργων, περιλαμβανομένης και της περιόδου κατά την οποία ανεστάλη η πρόοδος του σχετικού διαγωνισμού για εξεύρεση γης, γεγονός που είχε επίπτωση στο χρονοδιάγραμμα αξιοποίησης διαθέσιμων τεμαχίων. Κατά συνέπεια, όπως ανέφερε, πέραν των φωτοβολταϊκών πάρκων που ήδη βρίσκονται σε λειτουργία, δεν υπάρχουν σήμερα άλλα έργα για τα οποία να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα απαιτούμενα στάδια αδειοδότησης και ωρίμανσης για άμεση έναρξη κατασκευής τους, με την ΑΗΚ να εργάζεται εντατικά και συστηματικά για την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών. Ξεκαθάρισε επίσης ότι η ΑΗΚ δεν μπορεί να προχωρήσει σε κατασκευαστικές εργασίες οποιουδήποτε έργου, εάν αυτό δεν είναι πλήρως αδειοδοτημένο.

Δίκτυο μεταφοράς και διανομής

Για το δίκτυο μεταφοράς και διανομής, ο κ. Πέτρου είπε ότι το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας συνιστά φυσικό μονοπώλιο και αποτελεί κρίσιμη εθνική υποδομή και περιουσία στρατηγικής σημασίας. Ανέφερε ότι, με βάση το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, η επέκταση, η ενίσχυση και η αναβάθμισή του υλοποιούνται από την ΑΗΚ. Πρόσθεσε ότι το δίκτυο της Κύπρου συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πλέον σύγχρονα ευρωπαϊκά δίκτυα της κατηγορίας του και ότι η πρόσβαση σε αυτό παρέχεται με ισότιμο τρόπο προς όλους τους δικαιούχους χρήστες.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης και της επίτευξης των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων, βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του δικτύου, με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και λύσεων αιχμής.

Το δεκαετές πρόγραμμα και οι καθυστερήσεις

Επισήμανε επίσης ότι το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς καταρτίζεται από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, εγκρίνεται από τη ΡΑΕΚ και υλοποιείται από την ΑΗΚ. Συνεπώς, όπως είπε, οι προτεραιότητες και η σειρά προώθησης των έργων δεν καθορίζονται από την ΑΗΚ, αλλά εντάσσονται στο θεσμοθετημένο πλαίσιο ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας. Ανέφερε ότι το ισχύον πρόγραμμα περιλαμβάνει 94 έργα, συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η μεγάλη πλειονότητα των καθυστερήσεων στην υλοποίηση ενεργειακών έργων συνδέεται με τις χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης από τους αρμόδιους φορείς, προσθέτοντας ότι πρόκειται για πρόκληση που δεν αφορά μόνο την Κύπρο, αλλά απασχολεί ευρύτερα και πολλά άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ανέφερε ακόμη ότι, αν υπάρχει ένα πεδίο όπου απαιτείται ουσιαστική θεσμική βελτίωση, αυτό είναι η συνολική προσέγγιση στην αδειοδότηση των έργων. Όπως είπε, είναι σημαντικό η εξέταση των έργων σύνδεσης και των έργων ΑΠΕ να προχωρεί παράλληλα από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να αποφεύγονται αλληλεπικαλύψεις, καθυστερήσεις και διοικητικά εμπόδια.

Επενδύσεις χωρίς επιβάρυνση των καταναλωτών

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις στα δίκτυα, αν και απολύτως αναγκαίες, επηρεάζουν το συνολικό κόστος της ενέργειας και, ως εκ τούτου, οφείλουν να προγραμματίζονται με ορθολογισμό, τεκμηρίωση και αίσθημα ευθύνης απέναντι στον καταναλωτή. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, όπως είπε, η ΑΗΚ έχει εντάξει αναβαθμίσεις Υποσταθμών Μεταφοράς αξίας περίπου 53 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και έργα Διανομής ύψους περίπου 49 εκατομμυρίων ευρώ, στο Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «Θάλεια 2021 – 2027», ώστε το κόστος αυτών των αναγκαίων επενδύσεων να μην μετακυλιστεί στους καταναλωτές.

Ο κ. Πέτρου ανέφερε ακόμη ότι σήμερα, στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας, είναι ήδη διασυνδεδεμένα περίπου 1.200 MW από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, γεγονός που, όπως είπε, αναδεικνύει τόσο την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσο και την αυξημένη πίεση που δέχονται οι υποδομές του συστήματος. Πρόσθεσε ότι, προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης των συνδέσεων, ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής προωθεί ειδικούς όρους για τη σύνδεση συστημάτων ΑΠΕ και έργων αποθήκευσης με περιορισμούς σε κορεσμένα τμήματα του δικτύου, ως μια μεταβατική λύση μέχρι την ολοκλήρωση των αναγκαίων, αλλά χρονοβόρων, έργων αναβάθμισης.

Έξυπνοι μετρητές και MDMS

Σε ό,τι αφορά το Σύστημα Διαχείρισης Μετρητικών Δεδομένων (MDMS), είπε ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά και επαρκώς από το 2023. Ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν εγκατασταθεί πέραν των 270.000 έξυπνων μετρητών και ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η διασύνδεση του λογισμικού διαχείρισης των μετρητών (Head End System) με το MDMS, με αποτέλεσμα να γίνεται καταγραφή της κατανάλωσης ανά μισάωρο από όσους μετρητές έχουν εγκατασταθεί.

Πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα εγκατάστασης έξυπνων μετρητών αναμένεται να ολοκληρωθεί με βάση το χρονοδιάγραμμα της ΡΑΕΚ, όπως προβλέπεται στη Ρυθμιστική Απόφαση 02/2018, η οποία προνοεί την εγκατάσταση 400.000 μετρητών μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026, ενώ η ΑΗΚ έχει αποφασίσει την επέκταση του προγράμματος για συνολική εγκατάσταση 500.000 μετρητών μέχρι το τέλος του 2027.

ΣΑΗ και θεσμική εκπροσώπηση

Αναφερόμενος στον Σύνδεσμο Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΣΑΗ), ο πρόεδρος της ΑΗΚ είπε ότι, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, διαπιστώνεται πως φορείς όπως ο ΣΑΗ, ο οποίος σήμερα εκφράζει αποκλειστικά ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επαναφέρουν συστηματικά αιτήματα για περαιτέρω ανεξαρτητοποίηση του δικτύου μεταφοράς. Ωστόσο, όπως τόνισε, είναι ουσιώδες να καταγράφονται και ορισμένα δεδομένα που συχνά αποσιωπώνται.

Ανέφερε ότι η ΑΗΚ υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Αγοράς Ηλεκτρισμού, αλλά στην πορεία τα υπόλοιπα μέλη προχώρησαν σε τροποποίηση του καταστατικού του Συνδέσμου, με αποτέλεσμα να καταστεί δυνατός ο αποκλεισμός της ΑΗΚ από τη συμμετοχή της. Πρόσθεσε ότι ακολούθως, στη θέση της ΑΗΚ εντάχθηκε άλλη εταιρεία, της οποίας ο πρόεδρος ανέλαβε και την προεδρία του Συνδέσμου. Όπως είπε, πρόκειται για εταιρεία η οποία δεν δραστηριοποιείται ούτε ως παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας ούτε ως προμηθευτής, αλλά απλώς διαθέτει άδεια κατασκευής που έχει εκδοθεί από τη ΡΑΕΚ. Κατά τον ίδιο, το γεγονός αυτό εγείρει εύλογα ερωτήματα ως προς την αντιπροσωπευτικότητα, τη θεσμική ισορροπία και τη συνολική αξιοπιστία των τοποθετήσεων που προβάλλονται δημόσια εκ μέρους του Συνδέσμου σε ζητήματα που αφορούν τη δομή και τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού.

Αποθήκευση και περικοπές ΑΠΕ

Σε ό,τι αφορά την αποθήκευση και τις περικοπές ΑΠΕ, ο κ. Πέτρου ανέφερε ότι η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζει, από τη φύση της, σημαντική εποχικότητα κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και διακυμάνσεις στη διάρκεια της ημέρας. Για τον λόγο αυτό, είπε, σε περιόδους χαμηλής ζήτησης, ιδίως κατά το φθινόπωρο και την άνοιξη, καθίσταται σε συγκεκριμένες ώρες αναγκαίος ο περιορισμός της απορρόφησης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ώστε να διαφυλάσσεται η ασφάλεια και η ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος. Πρόσθεσε ότι το φαινόμενο αυτό παρατηρείται ευρύτερα και σε άλλα ευρωπαϊκά συστήματα, τα οποία είναι και διασυνδεδεμένα, ενώ στην Κύπρο εμφανίζεται με μεγαλύτερη ένταση, λόγω του μικρού μεγέθους και της απομονωμένης φύσης του ηλεκτρικού συστήματος.

Όπως ανέφερε, είναι κατανοητό ότι οι περικοπές στην πράσινη ενέργεια οφείλονται, σε μεγάλο βαθμό, στην έλλειψη υποδομών αποθήκευσης. Τόνισε ότι το απομονωμένο σύστημα της χώρας απαιτεί αποθήκευση ενέργειας και πρόσθεσε ότι ο ΔΣΜΚ και η ΑΗΚ, σε κοινή προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος, κίνησαν τις διαδικασίες ώστε να δοθεί η ευχέρεια στον ΔΣΜΚ να λειτουργεί κεντρικά συστήματα αποθήκευσης μέχρι την ωρίμανση της αγοράς. Σύμφωνα με τον ίδιο, το έργο αυτό θα βοηθήσει στην αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ, στη μείωση των περικοπών, καθώς και στην ευστάθεια και επάρκεια του συστήματος. Παρά ταύτα, όπως είπε, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει καταγγελθεί, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Παράλληλα, είπε ότι η ΑΗΚ προχωρεί με την εγκατάσταση συστήματος δυναμικότητας 80MW/160MWh στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Δεκέλειας, ενώ ταυτόχρονα προχωρεί στην εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Μονής δυναμικότητας 100MW/200MWh, καθώς και στην εξέταση άλλων συστημάτων αποθήκευσης στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού και σε άλλες τοποθεσίες.

Η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού

Για την ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού, ανέφερε ότι αυτή βρίσκεται στα πρώτα στάδια της λειτουργίας της. Όπως είπε, όπως συνέβη και στις περισσότερες χώρες όπου λειτούργησε ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού, κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας της εντοπίστηκαν κάποια προβλήματα, τόσο σε σχέση με την ορθότητα και αξιοπιστία των μετρητικών δεδομένων, όσο και με την τήρηση των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων για αποστολή συγκεκριμένων αρχείων στον Λειτουργό Αγοράς.

Διαβεβαίωσε, ωστόσο, ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία τόσο με τον Λειτουργό Αγοράς όσο και με τους συμμετέχοντες, για επίλυση των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται. Πρόσθεσε ότι η ΑΗΚ παραμένει στοχοπροσηλωμένη στην επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος παρουσιαστεί, ώστε η λειτουργία του λογισμικού MDMS να είναι χωρίς προβλήματα και να παρέχει αξιόπιστα μετρητικά δεδομένα για την εύρυθμη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού.

Ισχυρισμοί για ΑΠΕ και ΑΗΚ Προμήθεια

Αναφερόμενος στους ισχυρισμούς για έλεγχο της παραγωγής ΑΠΕ από την ΑΗΚ Προμήθεια, ο κ. Πέτρου είπε ότι κατά το τελευταίο διάστημα διατυπώνονται δημόσια ισχυρισμοί που αφορούν το μερίδιο παραγωγής από ΑΠΕ, την Προμήθεια και συνολικά τη θέση της ΑΗΚ στην αγορά ηλεκτρισμού. Υπέδειξε, όμως, ότι οι σχετικές αναφορές πρέπει να βασίζονται σε σαφείς ορισμούς και ορθή μεθοδολογία, διαφορετικά δημιουργείται σύγχυση μεταξύ ανόμοιων μεγεθών και οδηγούμαστε σε εσφαλμένες ή παραπλανητικές εντυπώσεις.

Με βάση, όπως ανέφερε, τα επίσημα στοιχεία της αγοράς για τον Νοέμβριο του 2025, το μερίδιο της ΑΗΚ στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 84,76%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των υπόλοιπων προμηθευτών ανέρχεται σε 15,24%. Πρόσθεσε ότι ακούγεται επίσης το αφήγημα πως η ΑΗΚ Προμήθεια προμηθεύεται 416MW από ΑΠΕ, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί δεν ισχύουν.

Όπως είπε, εξαιρουμένων των συστημάτων Net Metering και Net Billing, και των 20 MW από τα δικά της φωτοβολταϊκά, η ΑΗΚ Προμήθεια εκπροσωπεί στην αγορά ηλεκτρισμού 233,5 MW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ, εκ μέρους του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ. Διευκρίνισε ότι τα στοιχεία αφορούν 76 MW από φωτοβολταϊκά προς 0,11 ευρώ ανά κιλοβατώρα και 157,5 MW από αιολικά πάρκα επίσης προς 0,11 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Ανέφερε ότι η τιμή των 0,11 ευρώ ανά κιλοβατώρα έχει καθοριστεί από τη ΡΑΕΚ και όχι από την ΑΗΚ, προσθέτοντας ότι το όποιο όφελος συνυπολογίζεται στις διατιμήσεις της ΑΗΚ.

Αντίθετα, όπως είπε, τα 447 MW από Net Metering, έως τον Μάρτιο του 2026, και τα 119 MW από Net Billing αποτελούν καθαρό κόστος για την ΑΗΚ. Εξήγησε ότι αυτό συμβαίνει διότι τα συστήματα αυτά εξάγουν ενέργεια όταν οι τιμές είναι μηδενικές ή πολύ χαμηλές, αλλά η κατανάλωσή τους συμψηφίζεται τις βραδινές ώρες, όπου το κόστος εκτινάσσεται στα 180 με 250 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Την ίδια στιγμή, πρόσθεσε, ανταγωνιστές προμηθευτές διαθέτουν περίπου 350 MW φωτοβολταϊκής ισχύος, με αδειοδοτήσεις και για επιπρόσθετη ισχύ αντίστοιχου μεγέθους, με κόστος παραγωγής, βάσει Levelised Cost of Electricity (LCoE), που εκτιμάται μόλις στα 0,06 έως 0,08 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Ωστόσο, όπως σημείωσε, το όφελος που μεταφέρεται τελικά στους καταναλωτές παραμένει περιορισμένο, αφού οι τιμές που προσφέρουν είναι μόλις κατά 8% έως 10% χαμηλότερες από εκείνες της ΑΗΚ. Πρόσθεσε ότι η ΑΗΚ ζητά επίμονα να της δοθεί η δυνατότητα να συνάπτει διμερή συμβόλαια (PPAs) με ιδιώτες παραγωγούς ΑΠΕ με ανταγωνιστικούς όρους, ώστε να παρέχει φθηνή πράσινη ενέργεια στον καταναλωτή.

Η θέση της ΑΗΚ για ενδεχόμενη είσοδο της CYTA

Σε σχέση με την ενδεχόμενη είσοδο της CYTA στην ενέργεια, ο πρόεδρος της ΑΗΚ είπε ότι το ζήτημα δεν είναι αν ένας άλλος οργανισμός μπορεί να δραστηριοποιηθεί στην αγορά, αλλά με ποια μορφή, με ποιες προϋποθέσεις και με ποιες συνέπειες θα γίνει αυτό για το δημόσιο συμφέρον. Όπως ανέφερε, η ΑΗΚ θεωρεί ότι, σε μια μικρή και ευαίσθητη αγορά όπως η κυπριακή, μια τέτοια εξέλιξη πρέπει να εξεταστεί με μεγάλη προσοχή, γιατί θα δημιουργηθούν ανισορροπίες, στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και τελικά πίεση προς αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τόνισε ότι η αγορά ηλεκτρισμού της Κύπρου δεν είναι μια συνηθισμένη εμπορική αγορά, αλλά ένα απομονωμένο σύστημα με αυξημένες τεχνικές και στρατηγικές απαιτήσεις. Αν ο στόχος, όπως είπε, είναι καλύτερες υπηρεσίες και περισσότερες επιλογές για τον καταναλωτή, αυτό μπορεί να επιτευχθεί και μέσα από συνεργασίες. Αν όμως, πρόσθεσε, συζητείται πλήρης αλλαγή ρόλου και δημιουργία δεύτερου δημόσιου ενεργειακού πυλώνα, τότε πρόκειται για θέμα δημόσιας πολιτικής και θεσμικού σχεδιασμού, που απαιτεί σοβαρή αξιολόγηση, διαβούλευση και ξεκάθαρη πολιτική απόφαση. Αυτό, όπως ανέφερε, είναι το ουσιαστικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Σε ένα μικρό κράτος, κατέληξε στο σημείο αυτό, οι στρατηγικοί τομείς θα πρέπει να τυγχάνουν ολιστικής αντιμετώπισης και ολοκληρωμένου σχεδιασμού.

Μονάδα 6 στο Βασιλικό

Αναφερόμενος στη Μονάδα 6 του Σταθμού Βασιλικού, ο κ. Πέτρου είπε ότι η μονάδα, ονομαστικής ισχύος 160 MW, σχεδιάστηκε για να λειτουργεί με φυσικό αέριο. Εφόσον σήμερα δεν υπάρχει ακόμη διαθεσιμότητα φυσικού αερίου, όπως ανέφερε, εξετάζονται τεχνικές επιλογές ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί και με υγρά καύσιμα (diesel), πάντοτε μέσα στα αυστηρά περιβαλλοντικά όρια. Τόνισε, ωστόσο, ότι ο στρατηγικός στόχος της ΑΗΚ παραμένει η λειτουργία της με φυσικό αέριο, καθώς αυτό σημαίνει χαμηλότερο κόστος και λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Μονάδες αφαλάτωσης και νέα πρόταση

Σε ό,τι αφορά τις μονάδες αφαλάτωσης, είπε ότι πρόκειται ασφαλώς για θέμα που εντάσσεται στη συνολική υδατική πολιτική του κράτους. Ανέφερε ότι η ΑΗΚ, από την πλευρά της, είναι έτοιμη να συμβάλει ουσιαστικά, παρέχοντας την απαραίτητη ενέργεια, αλλά και την τεχνογνωσία που απαιτείται για την ανάπτυξη και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης μεγάλης δυναμικότητας, προς όφελος του πολίτη, της κοινωνίας και της χώρας γενικότερα.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε, η ΑΗΚ έχει ήδη καταθέσει πρόταση για τη δημιουργία νέας μονάδας αφαλάτωσης, δυναμικότητας 60.000 κυβικών μέτρων ημερησίως. Όπως είπε, η θέση της Αρχής είναι ότι τέτοιες υποδομές είναι αναγκαίες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας σε θέματα υδατικής ασφάλειας, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι η Πολιτεία θα μελετήσει την πρόταση και θα δώσει την απαιτούμενη έγκριση, ώστε το έργο να προχωρήσει.

Το κλείσιμο της τοποθέτησης

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ επανέλαβε ότι η Αρχή προσεγγίζει όλες αυτές τις προκλήσεις με σχέδιο, τεχνική υπευθυνότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία. Όπως ανέφερε, στόχος είναι ένα ηλεκτρικό σύστημα πιο αξιόπιστο, πιο σύγχρονο, πιο ευέλικτο και πιο ικανό να στηρίξει την ενεργειακή μετάβαση της χώρας, με γνώμονα πάντοτε την ασφάλεια εφοδιασμού και την προστασία του καταναλωτή.