Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κοινοποίησε τη Δευτέρα στις χώρες της Mercosur την πράξη προσωρινής εφαρμογής της ενδιάμεσης εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur (ΕΕΣ).

Με την αποστολή της ρηματικής διακοίνωσης στην Παραγουάη, τον νόμιμο θεματοφύλακα των συνθηκών της Mercosur, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στο τελικό διαδικαστικό βήμα που απαιτείται για την προσωρινή εφαρμογή, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της 9ης Ιανουαρίου.

Ως εκ τούτου, η ενδιάμεση εμπορική συμφωνία ΕΕ-Mercosur θα εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Μαΐου μεταξύ της ΕΕ και όλων των χωρών της Mercosur που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες κύρωσης και έχουν ενημερώσει σχετικά την ΕΕ πριν από το τέλος Μαρτίου, η Αργεντινή, η Βραζιλία και η Ουρουγουάη το έχουν ήδη πράξει. Η Παραγουάη κύρωσε πρόσφατα τη συμφωνία και αναμένεται να αποστείλει σύντομα την κοινοποίησή της.

Η προσωρινή εφαρμογή διασφαλίζει την κατάργηση των δασμών από την πρώτη ημέρα για ορισμένα προϊόντα, δημιουργώντας προβλέψιμους κανόνες για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις, οι καταναλωτές και οι γεωργοί της ΕΕ μπορούν να αρχίσουν να αποκομίζουν άμεσα τα οφέλη της συμφωνίας, ενώ οι ευαίσθητοι τομείς της οικονομίας της ΕΕ προστατεύονται πλήρως από αξιόπιστες διασφαλίσεις.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η προσωρινή εφαρμογή θα ενισχύσει επίσης τη συνεργασία ΕΕ-Mercosur σε επείγοντα παγκόσμια ζητήματα, όπως τα εργασιακά δικαιώματα και η κλιματική αλλαγή. Θα δημιουργήσει πιο ανθεκτικές και αξιόπιστες αλυσίδες εφοδιασμού, οι οποίες είναι καθοριστικές για την προβλέψιμη ροή κρίσιμων πρώτων υλών.

Οι εξαγωγείς θα μπορούν να μάθουν περισσότερα για το πώς μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή τη συμφωνία μέσω της πλατφόρμας Access2Markets. Όλες οι πληροφορίες θα είναι σύντομα διαθέσιμες στο διαδίκτυο.