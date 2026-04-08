Μια προνομιακή επιλογή για αγορά μεγάλης έκτασης γης στα περιζήτητα Λατσιά παρουσιάζει η εταιρεία.

Γνωστή για την ανθεκτικότητα αλλά και για τις προσοδοφόρες απολαβές που εξασφαλίζει, η αγορά γης στην Κύπρο συγκαταλέγεται στους κορυφαίους επενδυτικούς τομείς του νησιού. Η ασφάλεια και η προοπτική υψηλών αποδόσεων, που χαρακτηρίζει τα μεγάλα τεμάχια, αλλά και οι πολλαπλές δυνατότητες αξιοποίησής τους, συμβάλλουν αποφασιστικά στην έντονη επένδυση ξένων και εγχώριων κεφαλαίων σε μια τέτοια κατεύθυνση.

Σταθερή στην αποστολή της να παρουσιάζει στους ενδιαφερόμενους επενδυτές κτηματομεσιτικές ευκαιρίες υψηλών προδιαγραφών, η Altamira Real Estate δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ελκυστικά τεμάχια γης με προοπτικές καλής απόδοσης. Σε αυτό το πλαίσιο, τα τρία χωράφια που εντόπισε η εταιρεία στα περιζήτητα Λατσιά αντιπροσωπεύουν μια μοναδική ευκαιρία υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Ιδανικά τοποθετημένα σε μια στρατηγική τοποθεσία στην ενορία Αγίου Γεωργίου Λατσιών, τα ακίνητα της προσφοράς είναι τρία εφαπτόμενα χωράφια, συνολικής έκτασης 11.960 τ.μ., τα οποία πωλούνται ως ενιαίο σύνολο. Με δεδομένο το μεγάλο μέγεθος τους, εξαιρετική κρίνεται και η ενδεικτική τιμή πώλησής τους, η οποία αποτυπώνεται στα €900,000.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην τοποθεσία του ακινήτου, η οποία αποτελεί μια από τις πιο ελκυστικές περιοχές της επαρχίας Λευκωσίας, με άριστη πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, αλλά και σε άμεση εγγύτητα με κάθε είδους υπηρεσίες και ανέσεις.

Το μέγεθος του ενιαίου ακινήτου, η προνομιακή του θέση, αλλά και οι πολλαπλές δυνατότητες αξιοποίησής του, το καθιστούν μια εξαιρετική επιλογή για αγοραστές που αναζητούν ευέλικτα ακίνητα, ικανά να υπηρετήσουν διαφορετικές επενδυτικές στρατηγικές.

Τα χωράφια εμπίπτουν στην Πολεοδομική Ζώνη Ειδικών Χρήσεων ΕΧ2, η οποία επιτρέπει την κατασκευή οικιστικών αλλά και μη οικιστικών αναπτύξεων μεγάλης κλίμακας. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές έχουν την επιλογή να αξιοποιήσουν την εν λόγω γη και για έργα σταδιακής ανάπτυξης.

Ειδικότερα, η ιδιοκτησία είναι ιδανική για την ανέγερση διαφορετικών αναπτύξεων που υπηρετούν τόσο οικιστικές και επαγγελματικές χρήσεις, όσο και ευρύτερες κοινοτικές ή ψυχαγωγικές υπηρεσίες, σε μια περιοχή με σταθερή δυναμική. Σε αυτή την κατεύθυνση, τα χωράφια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για την ανέγερση οικιστικών αναπτύξεων, γραφειακών κτηρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων, εκθεσιακών και εμπορικών χώρων προβολής (showrooms), αλλά και εγκαταστάσεων αναψυχής και ψυχαγωγίας.

Την πολυχρηστικότητα του ενιαίου τεμαχίου ενισχύει και το γεγονός ότι μπορεί να διαχωριστεί σε επιμέρους οικόπεδα, ενώ καθένα από τα απαρτίζοντα χωράφια διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας. Με αυτή την έννοια, ο υποψήφιος αγοραστής μπορεί να επιλέξει ο ίδιος τον σχεδιασμό που θα εξυπηρετήσει καλύτερα τη λογική της επένδυσής του ή και εν συνεχεία να πωλήσει διαφορετικά μέρη της εν λόγω ιδιοκτησίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τεμάχιο παρουσιάζει ισχυρές προοπτικές κεφαλαιακής ανατίμησης και μακροπρόθεσμης επενδυτικής αξίας. Το στοιχείο αυτό, στο ήδη πολύ σταθερό τοπίο των ακινήτων γης, αυξάνει σημαντικά την προοπτική διασφάλισης κερδών, επιτρέποντας τόσο σε ιδιώτες επενδυτές, όσο και για επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, να πολλαπλασιάσουν το αρχικό κεφάλαιο της επένδυσής τους.