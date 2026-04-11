Μετά το Πάσχα προγραμματίζεται πανσυνδικαλιστική σύσκεψη για εξέταση των επιπτώσεων που προκαλεί σε μεγάλες ομάδες εργαζομένων η κρίση στη Μέση Ανατολή. Μπορεί να έχει αποφασιστεί πως θα εφαρμοστεί εκεχειρία στην εμπόλεμη ζώνη, ωστόσο οι επιπτώσεις στην οικονομία, κυρίως από το κόστος της ενέργειας, είναι αλυσιδωτές και προβλέπεται να επηρεάζουν το βιοτικό επίπεδο στην Κύπρο για πολύ ακόμα, ιδιαίτερα μέσω πληθωριστικών τάσεων σε βασικά αγαθά.

Η ΠΑΣΥΔΥ αναμένεται να αναλάβει πρωτοβουλία και θα απευθύνει πρόσκληση στις συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, καθώς και στις οργανώσεις του Συντονιστικού Φορέα Οργανώσεων και Συνδέσμων Κρατικού Τομέα, για πανσυνδικαλιστική σύσκεψη.

Κατά τη συνάντηση θα εξεταστούν οι εξελίξεις, οι βραχυπρόθεσμες και μακροχρόνιες επιπτώσεις στην οικονομία, καθώς και ο επηρεασμός των εισοδημάτων των εργαζομένων, σε συνάρτηση με τα κυβερνητικά μέτρα που είναι σε ισχύ.

Ήδη το κράτος έλαβε πακέτο οκτώ μέτρων ύψους €100 εκατ., τα οποία προστίθενται στα άλλα μέτρα που εφαρμόζονταν, επίσης ύψους €100 εκατ.

Κάλεσμα ΠΑΣΥΔΥ

Ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου, μιλώντας στον «Φ», ανέφερε πως κατά την πανσυνδικαλιστική σύσκεψη θα εξεταστεί η κατάσταση όπως διαμορφώνεται.

Είπε επίσης πως, εάν συνεχιστεί η έκρυθμη κατάσταση και οι επιπτώσεις, θα καλέσουν εκ νέου το κράτος να παρέμβει.

Σύμφωνα με τον κ. Ματθαίου, εάν συνεχιστεί ο πόλεμος, αναμένεται περαιτέρω αύξηση της τιμής του πετρελαίου και της ενέργειας, οι οποίες θα μετακυλιστούν σε προϊόντα της εφοδιαστικής αλυσίδας και σε υπηρεσίες.

Υπό εξέταση νέα μέτρα

Αξίζει να σημειωθεί πως το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης παρακολουθεί την κατάσταση, εξετάζοντας διάφορα σενάρια. Παράλληλα, μελετά και άλλα μέτρα, τα οποία, εάν χρειαστεί, θα ενεργοποιήσει για να αναχαιτίσει τυχόν επιπρόσθετες παρενέργειες.

Υπενθυμίζεται πως το πρώτο πακέτο κυβερνητικών μέτρων προβλέπει τα εξής:

– Από τις 4 Απριλίου μειώθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καυσίμων κίνησης για τους μήνες Απρίλιο μέχρι και Ιούνιο 2026 κατά 8,33 σεντ το λίτρο. Το κόστος του μέτρου εκτιμάται στα €18,6 εκατ. Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από την εφαρμογή του μέτρου οι τιμές των καυσίμων αυξήθηκαν σημαντικά, με αποτέλεσμα να απορροφηθεί η μείωση του φόρου.

– Από την 1η Απριλίου μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 εντάσσονται στον κατάλογο μηδενικού ΦΠΑ το κρέας, τα πουλερικά και τα ψάρια. Τα προϊόντα αυτά προστίθενται στα ήδη υφιστάμενα με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, δηλαδή φρούτα και λαχανικά. Το κόστος του μέτρου υπολογίζεται στα €6,4 εκατ.

– Από την 1η Μαΐου 2026 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2027 θα μειωθεί περαιτέρω ο συντελεστής ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό στο 5% για όλους τους οικιακούς καταναλωτές. Από το μέτρο θα επωφεληθούν επιπλέον 360 χιλιάδες νοικοκυριά, με το δημοσιονομικό κόστος να ανέρχεται στα €14,3 εκατ.

– Από την 1η Απριλίου και για ένα μήνα επιδοτούνται κατά 30% οι απολαβές των εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, για μονάδες και τουριστικά καταλύματα που θα είναι σε λειτουργία. Εκτιμάται πως δικαιούχοι είναι 19 χιλιάδες εργαζόμενοι, με το κόστος να φτάνει τα €6,4 εκατ.

– Περαιτέρω στήριξη αεροπορικών εταιρειών για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης σύνδεσης της χώρας με σημαντικούς προορισμούς προσέλκυσης τουριστών.

– Για δύο μήνες εφαρμόζεται σχέδιο επιδότησης για τους αγρότες για αγορά λιπασμάτων, με κάλυψη του 15% του κόστους.

– Σχέδιο επιδότησης για τους αγρότες για γεωργικά εφόδια, με κάλυψη του 15% του κόστους αγοράς.

Να σημειωθεί πως, στο πλαίσιο των μέτρων, το κράτος αποφάσισε τη μη επιβολή του πράσινου φόρου, ο οποίος θα επιβάρυνε επιπλέον το κόστος καυσίμων κατά 9 σεντ το λίτρο.Το συγκεκριμένο μέτρο έπρεπε να εφαρμοστεί από το 2022, καθώς η Δημοκρατία είχε δεσμευθεί ότι θα το υλοποιήσει στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης. Αξίζει να αναφερθεί πως, λόγω της μη συμμόρφωσης με το συγκεκριμένο προαπαιτούμενο, η χώρα θα απωλέσει ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους €23 εκατ. Στο μεταξύ, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το κράτος αναμενόταν να εισπράξει δυνητικά περίπου €95 εκατ. για τρία τρίμηνα.