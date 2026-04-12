Η Κύπρος φαίνεται να προχωρεί ένα βήμα πιο κοντά στην αξιοποίηση του κοιτάσματος «Αφροδίτη», μετά το μνημόνιο συναντίληψης που υπέγραψε η NewMed Energy για πώληση φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συμφωνία αφορά ολόκληρη την ποσότητα του κοιτάσματος, δηλαδή περίπου 100 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, και προωθείται μαζί με τις Shell και Chevron.

Το φυσικό αέριο από το «Αφροδίτη» προγραμματίζεται να μεταφέρεται στην Αίγυπτο μέσω πλωτής πλατφόρμας και αγωγού που θα καταλήγει στην περιοχή του Δέλτα του Νείλου. Η διάρκεια της συμφωνίας προβλέπεται στα 15 χρόνια, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη πέντε χρόνια.

Για την Κύπρο, η εξέλιξη αυτή έχει σημασία γιατί το «Αφροδίτη» είναι το κυπριακό κοίτασμα που βρίσκεται πιο κοντά στην εμπορική αξιοποίηση. Αν προχωρήσει το έργο, θα πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα ώστε η χώρα να αρχίσει να εξάγει φυσικό αέριο και να αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο στην ενεργειακή συνεργασία της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Αίγυπτος θεωρείται βασικός προορισμός, καθώς είναι από τις μεγαλύτερες αγορές φυσικού αερίου στην περιοχή και έχει αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ζήτηση αυτή ενισχύεται και από τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν το προηγούμενο διάστημα στην περιοχή, όπως το προσωρινό κλείσιμο του ισραηλινού κοιτάσματος Leviathan για 32 ημέρες λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Παρά τη συμφωνία, παραμένει ανοικτό ένα σημαντικό ζήτημα. Το κοίτασμα «Αφροδίτη» εκτείνεται εν μέρει και στην ισραηλινή ΑΟΖ, όπου είναι γνωστό ως «Yishai», και γι’ αυτό συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ για τον καθορισμό των ορίων και την ανάπτυξή του.

Με απλά λόγια, το βασικό νέο είναι ότι υπάρχει συμφωνία για να πηγαίνει το φυσικό αέριο του «Αφροδίτη» στην Αίγυπτο, αλλά για να προχωρήσει πλήρως το έργο χρειάζονται ακόμη τα επόμενα βήματα σε επίπεδο επενδυτικής απόφασης και διακρατικών διευθετήσεων.

Το κοίτασμα «Αφροδίτη» διαθέτει περίπου 100 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ποσότητα μεγαλύτερη από τα κοιτάσματα «Karish» και «Tanin», αλλά μικρότερη από τα «Tamar» και «Leviathan». Η NewMed κατέχει το 30% του έργου, ενώ οι Chevron και Shell από 35% η καθεμία.