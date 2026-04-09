Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ολόκληρη η ποσότητα φυσικού αερίου (100 δισ. κυβικά μέτρα) από το κυπριακό κοίτασμα «Αφροδίτη» αναμένεται να διοχετευθεί στην Αίγυπτο, στο πλαίσιο συμφωνίας που προωθούν οι εταιρείες NewMed Energy, Shell και Chevron.

Η NewMed Energy (TASE: NWMD) υπέγραψε μνημόνιο συναντίληψης (MOU) για την πώληση των 100 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου προς την Αίγυπτο από το υπεράκτιο κυπριακό κοίτασμα «Αφροδίτη».

Η Αίγυπτος αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους καταναλωτές φυσικού αερίου στην περιοχή, ενώ – όπως σημειώνεται σε ισραηλινά δημοσιεύματα – το κλείσιμο του ισραηλινού κοιτάσματος Leviathan gas field για 32 ημέρες, λόγω του πολέμου με το Ιράν, προκάλεσε ακόμη και διακοπές ρεύματος στη χώρα.

Το κοίτασμα «Αφροδίτη» θα εξάγει το φυσικό αέριο προς την Αίγυπτο μέσω πλωτής πλατφόρμας και αγωγού που θα καταλήγει στην περιοχή του Δέλτα του Νείλου, καλύπτοντας αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες, οι οποίες αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω λόγω της πληθυσμιακής αύξησης της χώρας.

Σύμφωνα με την NewMed, η συμφωνία θα έχει διάρκεια 15 ετών ή μέχρι την ολοκλήρωση της εμπορικής εκμετάλλευσης του κοιτάσματος, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 5 χρόνια.

Η υλοποίηση θα βασίζεται στον μηχανισμό «take or pay», δηλαδή η Αίγυπτος θα υποχρεούται να πληρώνει προκαθορισμένες ποσότητες φυσικού αερίου ακόμη και αν δεν τις χρειάζεται πλήρως. Η τιμολόγηση θα συνδέεται με την τιμή του πετρελαίου τύπου Brent crude oil, η οποία παραμένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα.

Σημειώνεται ότι το κοίτασμα «Αφροδίτη» εκτείνεται εν μέρει και εντός της ισραηλινής ΑΟΖ, όπου είναι γνωστό ως «Yishai», με τις κυβερνήσεις Κύπρου και Ισραήλ να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των ορίων, ώστε να προχωρήσει η ανάπτυξή του.

Ο διευθύνων σύμβουλος της NewMed Energy, Yossi Abu, δήλωσε ότι η συμφωνία αποτελεί «κρίσιμο βήμα» προς την τελική επενδυτική απόφαση (FID) και την έναρξη παραγωγής, υπογραμμίζοντας πως το φυσικό αέριο ενισχύει τη περιφερειακή συνεργασία και τη γεωπολιτική θέση του Ισραήλ.

Το κοίτασμα «Αφροδίτη» διαθέτει περίπου 100 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ποσότητα μεγαλύτερη από τα κοιτάσματα «Karish» και «Tanin», αλλά μικρότερη από τα «Tamar» και «Leviathan». Η NewMed κατέχει το 30% του έργου, ενώ οι Chevron και Shell από 35% η καθεμία.