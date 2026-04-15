Για «επιτακτική ανάγκη για ρύθμιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης», κάνει λόγο ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), σε ανακοίνωση σχετικά με την κατάρρευση κτηρίου στη Λεμεσό.

Καλεί την Κυβέρνηση και τη Βουλή, «να προχωρήσουν «άμεσα» σε ουσιαστική αναθεώρηση και αυστηρή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για τη βραχυχρόνια μίσθωση, με πραγματικούς ελέγχους, σαφείς προδιαγραφές και ξεκάθαρες ευθύνες.

«Το πρόσφατο περιστατικό κατάρρευσης μέρους οικιστικού κτηρίου στη Λεμεσό, το οποίο –όπως έχει δημοσιοποιηθεί– αξιοποιείτο και για σκοπούς βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα μεμονωμένο γεγονός», αναφέρει ο ΣΤΕΚ, σημειώνοντας ότι, αντιθέτως, αναδεικνύει «με τον πιο ανησυχητικό τρόπο» μια κατάσταση που εδώ και χρόνια παραμένει ουσιαστικά ανεξέλεγκτη.

«Ο ΣΤΕΚ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει, μέσω παρεμβάσεων, επιστολών και τοποθετήσεων τόσο στη Βουλή όσο και δημόσια, ότι η απουσία ουσιαστικής ρύθμισης της βραχυχρόνιας μίσθωσης δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους – όχι μόνο για τον υγιή ανταγωνισμό στον τουριστικό τομέα, αλλά κυρίως για την ασφάλεια πολιτών και επισκεπτών», αναφέρει στο δελτίο Τύπου. «Δυστυχώς, οι προειδοποιήσεις μας έπεσαν στο κενό», προσθέτει.

Σήμερα, σημειώνει, ένα περιστατικό που ήδη αναπαράγεται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «και πλήττει την εικόνα της Κύπρου ως ασφαλούς και ποιοτικού προορισμού, επιβεβαιώνει με τον πιο σαφή τρόπο τις ανησυχίες που έχουν επανειλημμένα διατυπωθεί».

Όπως αναφέρει ο ΣΤΕΚ, δεν μπορεί να συνεχιστεί η ανοχή σε καταλύματα που λειτουργούν χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, χωρίς επαρκείς προδιαγραφές ασφάλειας και εκτός ενός ξεκάθαρου και λειτουργικού πλαισίου.

«Το ζήτημα δεν είναι πλέον τεχνικό ή διαδικαστικό. Αφορά την ευθύνη της Πολιτείας να διασφαλίσει την ασφάλεια, τη νομιμότητα και την αξιοπιστία του τουριστικού προϊόντος», λέει ο ΣΤΕΚ, καλώντας την Κυβέρνηση και τη Βουλή να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστική αναθεώρηση και αυστηρή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για τη βραχυχρόνια μίσθωση, με πραγματικούς ελέγχους, σαφείς προδιαγραφές και ξεκάθαρες ευθύνες.

Κλείνοντας αναφέρει ότι κάθε στιγμή περαιτέρω αδράνειας δεν μπορεί πλέον να δικαιολογηθεί και ότι το διακύβευμα είναι η ασφάλεια των συνανθρώπων μας αλλά και η αξιοπιστία της χώρας.