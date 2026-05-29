Η Κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υπεύθυνη ανάπτυξη του τομέα των πρώτων υλών στην Κύπρο, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη αξιοποίηση του κλάδου, με παράλληλη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, της προόδου και της κοινωνικής συνοχής.

Σε χαιρετισμό του στη Γενική Συνέλευση του Aggregates Europe, που διοργάνωσε στη Λάρνακα ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Λατομείων, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο Φόρουμ Επιχειρηματιών που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη με τίτλο «Γιατί χρειαζόμαστε ορυκτά;». Όπως είπε, το θέμα επιβεβαιώνει μια ολοένα και πιο σημαντική πραγματικότητα, ότι οι πρώτες ύλες καθίστανται κρίσιμες όχι μόνο για την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και για το στρατηγικό μέλλον της Ευρώπης.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι η παρουσία των συμμετεχόντων στέλνει μήνυμα συνεργασίας και ενότητας, προσθέτοντας ότι ο τομέας των πρώτων υλών, σε όλες του τις διαστάσεις, είναι έτοιμος να συμβάλει στην ανθεκτικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε ευχαριστίες προς τον πρόεδρο της Aggregates Europe, Αντώνη Λατούρο, σημειώνοντας ότι η εκλογή του στη συγκεκριμένη θέση αντανακλά την προσωπική του αφοσίωση και τον επαγγελματισμό του, αλλά και τη μακρόχρονη τεχνογνωσία και εμπειρία της Κύπρου.

Όπως ανέφερε, η Κύπρος μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής και στην προώθηση τομέων που είναι θεμελιώδεις για τις οικονομίες, τις κοινωνίες και το στρατηγικό μέλλον της Ευρώπης.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι πρώτες ύλες δεν αποτελούν απλώς έναν ακόμη τομέα της οικονομίας, αλλά βρίσκονται στον πυρήνα των σύγχρονων υποδομών, της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης. Όπως είπε, από τους δρόμους και τα σπίτια μέχρι τις υποδομές που στηρίζουν τις οικονομίες και τις κοινωνίες, τίποτα από αυτά δεν θα υπήρχε χωρίς ορυκτά και αδρανή υλικά.

Αναφερόμενος στην πορεία της Ευρώπης προς την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι η σημασία των πρώτων υλών γίνεται ακόμη πιο εμφανής, καθώς οι υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα δίκτυα μεταφορών και οι ψηφιακές τεχνολογίες εξαρτώνται από την ασφαλή και βιώσιμη πρόσβαση σε αυτές.

Για την Κύπρο, όπως είπε, η πραγματικότητα αυτή είναι ακόμη πιο έντονη, καθώς ως νησιωτική οικονομία αντιμετωπίζει εγγενείς περιορισμούς. Η μεταφορά βαρέων υλικών χαμηλής αξίας, όπως τα αδρανή υλικά, δεν είναι οικονομικά ούτε περιβαλλοντικά βιώσιμη σε μεγάλες αποστάσεις.

Αυτό σημαίνει, πρόσθεσε, ότι η ανάπτυξη, οι υποδομές, η στέγαση και τα δημόσια έργα της χώρας εξαρτώνται ουσιαστικά από τη διαθεσιμότητα τοπικών πόρων. Η εξασφάλιση πρόσβασης σε αυτούς τους πόρους, ανέφερε, δεν είναι προαιρετική, αλλά απαραίτητη για την οικονομική ανθεκτικότητα, την ανταγωνιστικότητα της χώρας και την ικανότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες των πολιτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος είπε ότι η Κυβέρνηση επιδιώκει την ανάπτυξη του τομέα με βιώσιμο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Σημείωσε ότι προωθείται η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της προβλεψιμότητας των διαδικασιών αδειοδότησης, η αποκατάσταση χώρων λατομείων και η μετάβαση σε πρακτικές κυκλικής οικονομίας.

Ειδική αναφορά έκανε στην ανακύκλωση υλικών κατασκευής και κατεδάφισης, την οποία ενέταξε στο ευρύτερο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της προσπάθειας για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τομέα.

Παράλληλα, αναγνώρισε τις προσπάθειες που καταβάλλει η ίδια η βιομηχανία, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Κύπρο, μέσα από επενδύσεις στην καινοτομία, περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες.

Οι προσπάθειες αυτές, είπε, καταδεικνύουν ότι η οικονομική ανάπτυξη και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα δεν είναι αντιφατικές έννοιες, αλλά μπορούν και πρέπει να συμβαδίζουν.

Αναφερόμενος στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι οι πρώτες ύλες έχουν καταστεί κεντρικό στοιχείο των προσπαθειών της Ευρώπης να ενισχύσει τη στρατηγική αυτονομία και την ανθεκτικότητά της.

Όπως είπε, η ασφαλής, βιώσιμη και διαφοροποιημένη πρόσβαση σε πρώτες ύλες είναι απαραίτητη για την ανταγωνιστικότητα και τη μελλοντική ανθεκτικότητα της Ευρώπης.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η συνεργασία είναι αναγκαία, σημειώνοντας πως κυβερνήσεις, βιομηχανία και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να εργαστούν από κοινού για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων που αφορούν την πρόσβαση στους πόρους, τις διαδικασίες αδειοδότησης και τα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους της βιομηχανίας, ανέφερε ότι ο ρόλος τους είναι κρίσιμος, καθώς δεν είναι απλώς παραγωγοί, αλλά εταίροι στη διαμόρφωση πολιτικών, στην προώθηση της καινοτομίας και στη διασφάλιση ότι η Ευρώπη θα παραμείνει ανταγωνιστική, ανθεκτική και στρατηγικά αυτόνομη σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

ΚΥΠΕ