Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) ανακοινώνει τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του, το οποίο προέκυψε μετά την ολοκλήρωση του καταστατικού μέρους της 65ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου.

Κατά την πρώτη συνεδρία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Οδυσσέας Χριστοδούλου συνεχίζει στη θέση του Προέδρου του ΣΕΛΚ, ενώ ο κ. Ανδρέας Ανδρέου συνεχίζει στη θέση του Αντιπροέδρου.

Στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, οι κ. Κωνσταντίνος Καλλής και Μάριος Δημητριάδης επανεκλέγησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο για νέα θητεία.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΛΚ απαρτίζεται από τους ακόλουθους:

• Οδυσσέας Χριστοδούλου – Πρόεδρος

• Ανδρέας Ανδρέου – Αντιπρόεδρος

• Ελένη Πύργου – Γραμματέας

• Ανδρέας Αβρααμίδης – Μέλος

• Κωνσταντίνος Καλλής – Μέλος

• Νίκος Σταύρου – Μέλος

• Σταύρος Ιωάννου – Μέλος

• Σάββας Κλείτου – Μέλος

• Ελίζα Λειβαδιώτου – Μέλος

• Μάριος Δημητριάδης – Μέλος

• Σπύρος Σπύρου – Μέλος

• Αυξέντης Ζεμενίδης – Μέλος

• Νικόλας Σιακαλλής – Μέλος

• Γιώργος Χατζηνεοφύτου – Μέλος

• Ιωάννα Νικολαΐδου – Μέλος

Ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ, κ. Οδυσσέας Χριστοδούλου, ευχαρίστησε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εμπιστοσύνη τους και επαναβεβαίωσε τη δέσμευση του Συνδέσμου να συνεχίσει να εργάζεται για την προώθηση και αναβάθμιση του λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας και τη διατήρηση των υψηλότερων προτύπων επαγγελματισμού, ποιότητας και δεοντολογίας.

Ο ΣΕΛΚ, ο οποίος φέτος συμπληρώνει 65 χρόνια συνεχούς προσφοράς, παραμένει προσηλωμένος στην αποστολή του να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να στηρίζει τα μέλη του και να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αξιόπιστου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.