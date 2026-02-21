Η ισότητα δεν είναι κάτι που «επιδιώκεται». Είναι κάτι που βιώνεται καθημερινά – Περισσότερες από τις μισές διευθυντικές θέσεις στη McDonald’s Κύπρου κατέχονται από γυναίκες

Άννα Μαρία Καραμαλάκη Senior HR Manager, McDonald’s Cyprus

Στη McDonald’s Κύπρου η ισότητα δεν είναι κάτι που «επιδιώκεται». Είναι κάτι που βιώνεται καθημερινά. Στις ομάδες, στις αποφάσεις, στους ρόλους ευθύνης, στις μικρές και μεγάλες στιγμές της εργασιακής ζωής.

Για τον λόγο αυτό, η πιστοποίηση Great Place to Work® – Best Workplaces™ for Women 2026, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δεν αποτελεί απλώς μια διάκριση. Αποτελεί μια ήσυχη αλλά ουσιαστική επιβεβαίωση ότι η κουλτούρα της Εταιρείας λειτουργεί με συνέπεια, δικαιοσύνη και ανθρωπιά.

Σε έναν οργανισμό όπου η καθημερινότητα είναι έντονη, απαιτητική και γεμάτη ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις, η κουλτούρα δεν εκφράζεται με λόγια, αλλά με πράξεις. Εκφράζεται στον τρόπο που ακούγεται η φωνή κάθε ανθρώπου, στον τρόπο που χτίζεται η εμπιστοσύνη και στον τρόπο που δίνεται χώρος για εξέλιξη. Στη McDonald’s Κύπρου, η δημιουργία ενός ασφαλούς, συμπεριληπτικού και αξιοκρατικού περιβάλλοντος αποτελεί συνειδητή επιλογή, όχι για να ξεχωρίσει η Εταιρεία, αλλά γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να λειτουργεί με σεβασμό.

Η διάκριση ως Great Place to Work® for Women δεν αντιμετωπίζεται ως αποτέλεσμα ειδικών πολιτικών για τις γυναίκες. Αντιθέτως, αντικατοπτρίζει ένα εργασιακό σύστημα σχεδιασμένο για να λειτουργεί δίκαια για όλους. Όταν οι κανόνες είναι καθαροί, οι διαδικασίες διαφανείς και οι ευκαιρίες προσβάσιμες, τότε η γυναικεία παρουσία στην ηγεσία δεν αποτελεί εξαίρεση, αποτελεί το φυσικό αποτέλεσμα.

Σήμερα, περισσότερες από τις μισές διευθυντικές θέσεις στη McDonald’s Κύπρου κατέχονται από γυναίκες. Αυτό το γεγονός δεν είναι στόχος που τέθηκε εκ των προτέρων, ούτε αριθμός που επιδιώχθηκε για λόγους εντυπωσιασμού. Είναι η απόδειξη πως όταν οι άνθρωποι αναπτύσσονται μέσα σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και αξιοκρατίας, η ηγεσία αντικατοπτρίζει αυθεντικά τη δυναμική του οργανισμού.

Η ισότητα ξεκινά από τη βάση. Από την πρώτη ημέρα, κάθε μέλος της μεγάλης οικογένειας της McDonald’s Κύπρου εντάσσεται σε ένα περιβάλλον όπου ο σεβασμός, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια είναι δεδομένα. Οι ξεκάθαρες πολιτικές, οι σταθερές διαδικασίες και οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας δημιουργούν ένα αίσθημα ψυχολογικής ασφάλειας, το αίσθημα ότι μπορείς να μιλήσεις, να ρωτήσεις, να δοκιμάσεις και να εξελιχθείς χωρίς φόβο.

Η ανάπτυξη αποτελεί βασικό πυλώνα αυτής της κουλτούρας. Η McDonald’s Κύπρου επενδύει συστηματικά στη μάθηση, την καθοδήγηση και τη δημιουργία ξεκάθαρων μονοπατιών καριέρας. Οι άνθρωποί της, γυναίκες και άνδρες, εξελίσσονται από τα πρώτα τους βήματα σε ρόλους ευθύνης, αποκτώντας δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και αίσθηση προοπτικής. Όταν η εξέλιξη είναι ορατή και εφικτή, ενισχύεται η πίστη στον οργανισμό και στη δική σου δυνατότητα να προχωρήσεις.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τρόπος με τον οποίο η Εταιρεία αντιμετωπίζει την προσωπική ζωή των ανθρώπων της. Η ευελιξία, η κατανόηση και η ανθρώπινη προσέγγιση δεν αποτελούν εξαιρέσεις, αλλά μέρος της καθημερινής λειτουργίας. Αυτό δημιουργεί χώρο για όσους ισορροπούν πολλαπλούς ρόλους στη ζωή τους, γονείς, φροντιστές, φοιτητές, χωρίς να χρειάζεται να αποδείξουν ότι «χωρούν» στο εργασιακό περιβάλλον. Χωρούν, γιατί το περιβάλλον έχει σχεδιαστεί έτσι.

Η γυναικεία ηγεσία, όπως εκφράζεται στη McDonald’s Κύπρου, δεν είναι μόνο αριθμοί και τίτλοι. Είναι τρόπος σκέψης, συνεργασίας και επικοινωνίας. Είναι η ικανότητα να ακούς, να συνδέεις ανθρώπους, να διαχειρίζεσαι προκλήσεις με ενσυναίσθηση και καθαρότητα. Αυτά τα χαρακτηριστικά ενισχύουν όχι μόνο την κουλτούρα, αλλά και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα της Εταιρείας.

Η δεύτερη συνεχόμενη πιστοποίηση ως Great Place to Work® for Women επιβεβαιώνει ότι αυτή η προσέγγιση έχει βάθος και διάρκεια. Δεν πρόκειται για μια στιγμιαία επιτυχία, αλλά για αποτέλεσμα συνέπειας, εξέλιξης και συνεχούς αυτοβελτίωσης. Η McDonald’s Κύπρου δεν ισχυρίζεται ότι έχει φτάσει στον τελικό προορισμό. Συνεχίζει να ακούει, να μαθαίνει και να εξελίσσεται μαζί με τους ανθρώπους της.

Για τη McDonald’s Κύπρου, το ζητούμενο παραμένει σταθερό και ανθρώπινο: να δημιουργεί έναν χώρο όπου κάθε άνθρωπος νιώθει ότι ανήκει, ότι μπορεί να αναπτυχθεί και ότι μπορεί να ηγηθεί με αυτοπεποίθηση. Όχι γιατί αυτό απαιτείται από τις τάσεις της εποχής, αλλά γιατί έτσι χτίζονται οι οργανισμοί που αντέχουν στον χρόνο και αφήνουν θετικό αποτύπωμα στους ανθρώπους τους.