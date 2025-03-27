Απειλή για το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα αλλά και για τα κοινοβουλευτικά κόμματα, αποτελεί ο τέως Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο οποίος έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας με τους 7 στους 10 να έχουν θετική άποψη για το πρόσωπό του. Αυτό φαίνεται, μάλιστα και στην πρόθεση ψήφου στο σενάριο βουλευτικών εκλογών την ερχόμενη Κυριακή, καθώς το ανύπαρκτο -προς το παρόν- κόμμα του κ. Μιχαηλίδη εισέρχεται ως τέταρτο στο Βουλή.

Αυτό επιβεβαιώνεται με μια ακόμη δημοσκόπηση, το βαρόμετρο της Redwolf, που διεξήγαγε η εταιρεία στρατηγικής επικοινωνίας Redwolf σε συνεργασία με την Prime Market Research & Consulting Ltd.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ίδιας έρευνας, τα πράγματα παραμένουν δύσκολα για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η δημοτικότητα του οποίου (24%) βρίσκεται όχι μόνο κάτω από τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, αλλά και χαμηλότερα από την Αννίτα Δημητρίου (36%), που βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Σοβαρό πλήγμα καταγράφεται και για το κύρος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, με την εμπιστοσύνη των πολιτών να κατρακυλά μετά την παύση Οδυσσέα Μιχαηλίδη από το 46% στο 30% και να πέφτει από την πρώτη θέση των προτιμήσεων της κοινής γνώμης.

Δημοτικότητα Οδυσσέα, Χριστοδουλίδη και πολιτικών αρχηγών

Ιδιαίτερα δημοφιλής εμφανίζεται ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης συγκριτικά, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που έρχεται τρίτος, αλλά και με τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων, με την Αννίτα Δημητρίου να έρχεται δεύτερη.

Οι 6 στους 10 έχουν θετική άποψη για τον τέως Γενικό Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος λαμβάνει 59% θετική δημοτικότητα και το 17% αρνητική.

Ακολουθεί με διαφορά 23 μονάδων η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ) Αννίτα Δημητρίου, με 36% θετική δημοτικότητα και ταυτόχρονα το 36% αρνητική.

Έπονται:

Ο Στέφανος Στεφάνου, Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, με 27% θετική δημοτικότητα και 38% αρνητική.

Ο Γιώργος Περδίκης, πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων με 25% θετική δημοτικότητα και 39% αρνητική.

Ο Χρίστος Χρίστου, πρόεδρος του ΕΛΑΜ, με 23% θετική δημοτικότητα και 47% αρνητική.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος του ΔΗΚΟ, με 13% θετική δημοτικότητα και 51% αρνητική.

Ο Μάριος Κάρογιαν, πρόεδρος της ΔΗΠΑ, με 9% θετική δημοτικότητα και 68% αρνητική.

Ο Μαρίνος Σιζόπουλος, πρόεδρος της ΕΔΕΚ, με 7% θετική δημοτικότητα και 68% αρνητική.

Η δημοτικότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, βρίσκεται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, μόλις στο 24% και με την αρνητικές αντιλήψεις να πρυτανεύουν και μάλιστα αρκετά υψηλότερα, στο 46%.

Η δημοτικότητα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη είναι εξόφθαλμη και στην πρόθεση ψήφου σε περίπτωση που είχαμε την ερχομένη Κυριακή βουλευτικές εκλογές, καθώς το -ανύπαρκτο προς το παρόν- κόμμα του, λαμβάνει την τέταρτη θέση.

Πρώτος έρχεται ο ΔΗΣΥ με 16%, και ακολουθούν ΑΚΕΛ 13%, ΕΛΑΜ 10%, το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη 7%, το ΔΗΚΟ 6%, το Volt και οι Οικολόγοι 3%, η ΕΔΕΚ 2% και η ΔΗΠΑ 1%. Κανένα κόμμα λαμβάνει 19% και δεν απάντησαν 16%.

Το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη θα βρισκόταν στην τέταρτη θέση, ακόμη και στην περίπτωση που είχαμε αναγωγή στα έγκυρα ψηδοφέλτια και οι βουλευτικές εκλογές γίνονταν την ερχόμενη Κυριακή.

Σε αυτό το σενάριο θα λάμβαναν ο ΔΗΣΥ 20%, το ΑΚΕΛ 16%, ΕΛΑΜ 13%, το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη 9%, το ΔΗΚΟ 8%, το Volt και οι Οικολόγοι 4%, η ΕΔΕΚ 3% και η ΔΗΠΑ 1%. Άλλο 2%, ενώ δεν γνωρίζω δεν απαντώ λαμβάνει 20%.

Εμπιστοσύνη προς του θεσμούς

Σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται η εμπιστοσύνη των πολίτων προς την Ελεγκτική Υπηρεσία λίγους μήνες μετά την παύση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, κατρακυλώντας 16 μονάδες. Συγκεκριμένα από 46% που ήταν το 2024, βρέθηκε φέτος, μετά τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, στο 30%.

Έπεσε στην τρίτη θέση, πίσω από την Εκκλησία (36% φέτος και 37% το 2024) και την Αστυνομία (36% φέτος και 30% ).

Ο θεσμός της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι ο μοναδικός μαζί με εκείνον του Γενικού Εισαγγελέα (14% φέτος από 15% το 2024), οι οποίοι απώλεσαν από την εμπιστοσύνη των πολιτών τον τελευταίο χρόνο.

Η ακρίβεια το σημαντικότερο πρόβλημα της καθημερινότητας

Με συντριπτική διαφορά, ύψους 30 μονάδων, η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Ένα, πρόβλημα που φαίνεται μάλιστα να γιγαντώνεται όλο και περισσότερο σε σύγκριση και με τα δεδομένα της περσινής χρονιάς.

Ειδικότερα κατατάσσονται:

>> Ακρίβεια, 48% φέτος από 38% το 2024

>> Οικονομία, 18% φέτος από 19% το 2024

>> Μεταναστευτικό 15% φέτος από 18% το 2024

>> Εγκληματικότητα 7% φέτος από 13% το 2024

>> Άλλο 12% φέτος από 11% το 2024

Πέραν από 7 στους 10 πολίτες (73%) δηλώνουν δυσαρεστημένοι από την οικονομία της Κύπρου. Στην ερώτηση αν είναι ικανοποιημένοι από την οικονομία 39% απάντησε «σίγουρα όχι», 34% «μάλλον όχι», 21% «μάλλον ναι», 4% «σίγουρα ναι», ενώ 2% δεν απάντησε.

Ο Ιωάννου και ο Κόμπος οι πιο δημοφιλείς Υπουργοί του Χριστοδουλίδη

Ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου (46%), και ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος (44%), φαίνεται ότι συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά δημοτικότητας, ενώ αντιθέτως στην χειρότερη θέση βρίσκονται ο υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης (20%) και υπουργός Δικαιοσύνης, Μάριος Χαρτσιώτης (18%).

Σύμφωνα με την κατάταξη:

>> Ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου με 46% θετική δημοτικότητα και 20% αρνητική

>> Ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος με 44% θετική δημοτικότητα και 20% αρνητική

>> Η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου με 40% θετική δημοτικότητα και 25% αρνητική

>> Ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός με 39% θετική δημοτικότητα και 30% αρνητική

>> Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπίωτης με 35% θετική δημοτικότητα και 20% αρνητική

>> Η υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου με 34% θετική δημοτικότητα και 24% αρνητική

>> Ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Παναγιώτου με 33% θετική δημοτικότητα και 26% αρνητική

Η ταυτότητα του Βαρόμετρου

Η έρευνα βασίστηκε σε 1.186 επιτυχημένες συνεντεύξεις παγκυπρίως. Έγινε με τυχαία στρωματοποιημένη πολυσταδιακή δειγματοληψία και βασίστηκε στη μεθοδολογία συλλογής πληροφορίων CATI (Computer Aided Telephone Interviews) από το τηλεφωνικό κέντρο της Prime.

Στην έρευνα συμμετείχαν άτομα ηλικίας από 18 ετών και άνω. Η συλλογή δεδομένων έγινε μεταξύ 10 Μαρτίου 2025 και 21 Μαρτίου 2025.

Το στατιστικό σφάλμα ανέρχεται +/- 3%.