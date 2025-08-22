Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε σήμερα με τον Καγκελάριο της Αυστρίας κ. Κρίστιαν Στόκερ, ο οποίος πραγματοποιεί από χθες βράδυ, διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο.

Μετά την άφιξη του χθες το απόγευμα στην Κύπρο, ο κ. Στόκερ παρακάθησε σε ιδιωτικό δείπνο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σήμερα το πρωί, ο κ. Στόκερ έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έτυχε επίσημης υποδοχής, με στρατιωτικό άγημα να αποδίδει τιμές.

Έγινε ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων Κύπρου – Αυστρίας και ακολούθως ο κ. Στόκερ κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’.

Στη συνέχεια οι δύο ηγέτες είχαν κατ΄ιδίαν συνάντηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε τη χαρά του για την επίσκεψη του Καγκελαρίου της Αυστρίας, δύο μόλις μήνες μετά την εκλογή του.

Πρόσθεσε ότι οι δύο χώρες απολαμβάνουν πολύ καλές σχέσεις και εξέφρασε τη βούληση για ενίσχυση των διμερών σχέσεων, ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό και την ασφάλεια, σημειώνοντας ότι η Κύπρος και η Αυστρία είναι χώρες μέλη της ΕΕ που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ.

Είπε ακόμη ότι κατά τις διευρυμένες συνομιλίες τους θα ανταλλάξουν απόψεις για τις περιφερειακές και τις διεθνείς εξελίξεις, ενώ θα γίνει παρουσίαση των προτεραιοτήτων της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι εκφράζει δημόσιες ευχαριστίες για τη συμβολή της Αυστρίας στην Ειρηνευτική Δύναμη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ από το 1964 και εντεύθεν, σημειώνοντας ότι εκ τότε περισσότεροι από 10 χιλιάδες Αυστριακοί υπηρέτησαν στη Δύναμη, και ευχαρίστησε τον κ. Στόκερ για τη στάση αρχών της Αυστρίας στο Κυπριακό.

Από την πλευρά του ο Καγκελάριος της Αυστρίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι δύο χώρες μοιράζονται πολύ καλές σχέσεις και επιθυμούν την περαιτέρω εμβάθυνση τους, σε τομείς όπως, ανάμεσα σε άλλους, η ασφάλεια, η οικονομία και ο τουρισμός και η εκπαίδευση.

Ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.