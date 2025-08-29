Αμφιβολίες για του όρους εντολής των Αμερικάνων εμπειρογνωμόνων, εκφράζει μέσω ανακοίνωσής του το Άλμα, το οποίο αναφέρεται σε μια κατώτερη έκθεση η οποία προσέφερε λίγο χρόνο στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ώστε να αποφύγει τις ευθύνες του. Το Άλμα ζητά την παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας, την ανάληψη ευθύνης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον διορισμό Ανεξάρτητης Ερευνητικής Επιτροπής, με όρους εντολής που θα καθορίσει η Βουλή, ώστε να διερευνηθούν: χειρισμοί, παραλείψεις, ευθύνες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Κίνημα Άλμα έχει μελετήσει το πλήρες κείμενο της έκθεσης της ATF (46 σελίδες). Το μόνο συμπέρασμα στο οποίο η έκθεση καταλήγει είναι ότι η πυρκαγιά προήλθε από απερίσκεπτη απόρριψη τσιγάρου, σε συνδυασμό με ακραίες καιρικές συνθήκες. Πουθενά δεν γίνεται αξιολόγηση της ετοιμότητας του κράτους, της πρώτης αντίδρασης, της αξιοποίησης των διαθέσιμων μέσων, του συντονισμού των αρμόδιων υπηρεσιών, του υφιστάμενου συστήματος πρόληψης και του τρόπου που λειτούργησε. Οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες ήρθαν, είδαν και μας είπαν ότι καήκαμε εξαιτίας δύο αποτσίγαρων!

Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δύο είναι οι πιθανές εξηγήσεις. Πρώτον, ενδεχομένως η αμερικανική υπηρεσία ATF (θυμίζουμε τον πλήρη τίτλο της: Γραφείο Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών) δεν ήταν η ενδεδειγμένη να ερευνήσει την υπόθεση, δεδομένου ότι ειδικεύεται κυρίως στην ανίχνευση των αιτιών εκρήξεων και εμπρησμών, όχι στη διαχείριση φυσικών καταστροφών. Δεύτερον, οι όροι εντολής που δόθηκαν στους Αμερικανούς εμπειρογνώμονες ήταν στενά περιορισμένοι. Δεν τους ζητήθηκε να εξετάσουν αστοχίες, παραλείψεις ή κακούς χειρισμούς παρά μόνον τον εντοπισμό των αιτίων πρόκλησης της πυρκαγιάς. Ολόκληρη η έκθεσή τους ερευνά τα αίτια, τις απαρχές και την εξάπλωσή της, όχι τη διαχείρισή της.

Είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι εκτεθειμένος – στερείται ευθυκρισίας και υπευθυνότητας. Εκ του αποτελέσματος, φάνηκε τι επιχείρησε να κάνει: να κερδίσει χρόνο, αποφεύγοντας να αναλάβει η κυβέρνησή του την ευθύνη για την παταγώδη αποτυχία της κρατικής μηχανής να προστατεύσει ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Θα συνεχίσει, δε, την ίδια πρακτική, καλώντας, όπως έχουν αναφέρει κυβερνητικές πηγές, νέους εμπειρογνώμονες για νέες έρευνες μέχρι στο μεταξύ η λαϊκή οργή να κοπάσει ή το ενδιαφέρον της κοινωνίας να στραφεί σε νέες πολιτικές αστοχίες ή νέα σκάνδαλα.

Επιμένουμε: Η ευθύνη για την αποτυχημένη διαχείριση της φονικής πυρκαγιάς βαραίνει, τελικά, τον ίδιο τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Αυτός υπέγραψε τον διορισμό του επιχειρησιακού συντονιστή, αυτός του έδωσε άδεια να απουσιάζει από τα καθήκοντά του στην Αυστραλία, στο μέσον της πυρικής περιόδου, σε συνθήκες καυτού καλοκαιριού, αυτός ανέχθηκε την ασυνεννοησία και την ανεπάρκεια των Υπουργών του, αυτός τώρα κρύβεται πίσω από ανεπαρκείς τεχνικές εκθέσεις.

Ως Κίνημα Άλμα επαναφέρουμε με έμφαση:

Άμεση παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας και εξέταση των ευθυνών των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών. Διορισμό Ανεξάρτητης Ερευνητικής Επιτροπής, με όρους εντολής που θα καθορίσει η Βουλή, ώστε να διερευνηθούν όλες οι πτυχές: χειρισμοί, παραλείψεις, ευθύνες. Κάθε τέτοια τραγωδία θα πρέπει να ερευνάται σε βάθος αν θέλουμε ως κοινωνία να γινόμαστε καλύτεροι. Ανάληψη ευθύνης από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που αντί να προστατεύσει τους πολίτες, επέλεξε να ροκανίσει τον χρόνο και να θολώσει τα νερά.

Η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη απέτυχε στο ύψιστο καθήκον της: την προστασία της ζωής, του φυσικού πλούτου της χώρας και της περιουσίας των πολιτών. Η λογοδοσία τής είναι ξένη, η ανάληψη ευθυνών ανοίκεια πρακτική.

Αξίζουμε μια καλύτερη κυβέρνηση. Δικαιούμαστε, ιδιαίτερα οι πληγέντες, μεγαλύτερο σεβασμό.