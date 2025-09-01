Σε 217.056 ανέρχεται ο προσωρινός αριθμός των εγγεγραμμένων στους «εκλογικούς καταλόγους» στα κατεχόμενα, όπως ανακοίνωσε ο Μπερτάν Οζέρνταγ, πρόεδρος του «ανώτατου δικαστηρίου» και του «ανώτατου εκλογικού συμβουλίου», ενόψει της διαδικασίας για την ανάδειξη του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη, η οποία θα διεξαχθεί στις 19 Οκτωβρίου. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι ο αριθμός αυτός δεν είναι οριστικός, καθώς θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση αιτήσεων και ενστάσεων που θα υποβληθούν τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον κ. Οζέρνταγ, θα στηθούν συνολικά 777 «κάλπες», δηλαδή 39 περισσότερες σε σχέση με την προηγούμενη διαδικασία του 2020, λόγω της αύξησης των «ψηφοφόρων» κατά περίπου 18.000. Στη διαδικασία θα απασχοληθούν 2.820 «λειτουργοί».

Διαβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες αρχές είναι έτοιμες για μια «αξιόπιστη και διαφανή» διαδικασία, χαρακτηρίζοντας «αβάσιμες» τις ανησυχίες, που εκφράστηκαν στον Τύπο περί χειραγώγησης του συστήματος καταμέτρησης. «Το σύστημα λειτουργεί εδώ και χρόνια με ασφάλεια, χωρίς κανένα πρόβλημα», δήλωσε.

Ο κ. Οζέρνταγ απηύθυνε έκκληση για μαζική συμμετοχή, υπενθυμίζοντας ότι στην αντίστοιχη διαδικασία του 2020 η συμμετοχή ήταν μόλις 58%. «Η δημοκρατία ενισχύεται με τη συμμετοχή του λαού», τόνισε, εκφράζοντας την ευχή το ποσοστό φέτος να είναι σημαντικά υψηλότερο.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι «υποψηφιότητες» θα οριστικοποιηθούν στις 21 Σεπτεμβρίου. Εάν χρειαστεί δεύτερος γύρος, αυτός θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα, στις 26 Οκτωβρίου.