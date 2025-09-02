Αποκαλυπτήρια χθες για το Κίνημα Άλμα, το οποίο ανακοίνωσε την ηγεσία του, με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη να αναλαμβάνει επικεφαλής και τον ακαδημαϊκό Χαρίδημο Τσούκα να είναι δεύτερος στην ιεραρχία. Τα «δεύτερα αποκαλυπτήρια» του νέου πολιτικού κινήματος έγιναν με φανερή πρόθεση της ηγεσίας να αποφύγει τα λάθη που σημειώθηκαν κατά την εξαγγελία.

Για αυτόν τον λόγο, κρατήθηκαν μακριά από τις θέσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας άτομα, η παρουσία των οποίων στο πάνελ της ημέρας εξαγγελίας είχε προκαλέσει αρκετά αρνητικά σχόλια. Ο ίδιος ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης φαίνεται να αντιλαμβάνεται την αρνητική επίδραση που έχουν, τόσο στον ίδιο όσο και στην πολιτική του προσπάθεια, συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία δεν θέλει να αποτελούν μέρος της πολιτικής βιτρίνας του Κινήματος.

Σύμφωνα με πηγές από το Άλμα, στόχος είναι να δοθούν απαντήσεις στην κριτική περί λαϊκισμού που εκφράζουν πολιτικοί αντίπαλοι. Αυτό επιχειρείται να αποτυπωθεί μέσα από τις ανακοινώσεις και τις παρεμβάσεις του κόμματος.

Σημείο αναφοράς από τη χθεσινή ανακοίνωση και τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας είναι η περίπτωση της Νικολέττας Τσικκίνη, στη θέση της Γραμματέως της Επαρχιακής Ομάδας Λεμεσού. Η κ. Τσικκίνη είχε απασχολήσει στο παρελθόν, όταν ο δικηγόρος της κατήγγειλε με επιστολή προς την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ότι γυναίκα αστυνομικός την είχε απειλήσει μέσω Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.

Αναλυτικά, ως μέλη της Μεταβατικής Εκτελεστικής Γραμματείας του Κινήματος ΑΛΜΑ έχουν οριστεί οι εξής:

Επικεφαλής: Οδυσσέας Μιχαηλίδης

Αναπληρωτής Επικεφαλής: Χαρίδημος Τσούκας

Οργανωτική Γραμματέας: Άντρη Κυθρεώτου

Οικονομική Γραμματέας: Γεωργία (Γιούλα) Πιτσιάλη

Γραμματέας Επικοινωνίας: Παναγιώτης Ευαγγελίδης

Γραμματέας Επαρχιακής Ομάδας Λευκωσίας: Γιόλα Μπαργούλη

Γραμματέας Επαρχιακής Ομάδας Λεμεσού: Νικολέττα Τσικκίνη

Γραμματέας Επαρχιακής Ομάδας Λάρνακας: Κατερίνα Παπαραδαμάνθους

Γραμματέας Επαρχιακής Ομάδας Πάφου: Παναγιώτης Ρουσής

Γραμματέας Επαρχιακής Ομάδας Αμμοχώστου: Μιχάλης Δρακούδης

Γραμματέας Επαρχιακής Ομάδας Κερύνειας: Χρίστος Στεφάνου

Τα επόμενα βήματα της πολιτικής εξέλιξης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κινήματος, τα επόμενα βήματα θα είναι τα εξής:

2-8 Σεπτεμβρίου: Συλλογή υπογραφών πολιτών για την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων.

14 Σεπτεμβρίου: Κατάθεση αίτησης εγγραφής.

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος: Ανάρτηση στην ιστοσελίδα και διαβούλευση με τους πολίτες για τις πολιτικές που θα υιοθετηθούν σε όλες τις θεματικές της δημόσιας ζωής.

Τέλη Νοεμβρίου: Ιδρυτικό Συνέδριο του Κινήματος.

Αρχές Ιανουαρίου: Ανακοίνωση ψηφοδελτίου για τις βουλευτικές εκλογές του 2026.

Στην ανακοίνωση τονίζεται: «Με καθαρές αρχές, διαφάνεια και συμμετοχή, το Άλμα ξεκινά να γράφει το νέο κεφάλαιο της πολιτικής ζωής της χώρας. Από σήμερα, το Άλμα δεν είναι πια η φωνή δικαίου του ενός. Είναι η φωνή των πολιτών που απαιτούν διαφάνεια, λογοδοσία, αξιοκρατία, ισονομία, σεβασμό και ένα κράτος δικαίου ικανό να προσφέρει ασφάλεια και ευημερία. Από σήμερα, το Άλμα είμαστε όλοι εμείς».

Το Κίνημα «Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο», όπως είναι το πλήρες όνομά του, έδωσε στη δημοσιότητα χθες το Καταστατικό του, το οποίο θα κατατεθεί από τη Μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία στον αρμόδιο Έφορο για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων. Στόχος είναι το Κίνημα να αποκτήσει νομική προσωπικότητα και να συμμετάσχει ισότιμα στις εκλογικές διαδικασίες.

Όπως αναφέρεται, πολιτικά το Άλμα τοποθετείται στον χώρο του μεταρρυθμιστικού κέντρου, έχοντας ως πυξίδα τον κοινωφελή ορθολογισμό και το μεταρρυθμιστικό πρόταγμα για αλλαγή των θεσμών, με στόχο μια υγιώς ανταγωνιστική οικονομία, ισχυρό κοινωνικό κράτος και στιβαρό κράτος δικαίου με θεσμικά αντίβαρα.

ΔΗΚΟ: Γραμματεία και Εκτελεστικό Γραφείο

Συνέρχεται σήμερα το απόγευμα η Γραμματεία του Δημοκρατικού Κόμματος ενώ για την ερχόμενη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου, έχει οριστεί και συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου. Θέμα συζήτησης οι βουλευτικές εκλογές και οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από πλευράς ηγεσίας για στελέχωση του ψηφοδελτίου. Σημείο αναφοράς αναμένεται ότι θα είναι η περίπτωση του Ανδρέα Αποστόλου και η φημολογούμενη μεταγραφή του στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος είχε, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το προηγούμενο διάστημα, συναντήσεις με τον αποχωρήσαντα από την ΕΔΕΚ βουλευτή.

Υπενθυμίζεται ότι ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Λάρνακας Χρίστος Ορφανίδης έστειλε επιστολή τις προηγούμενε μέρες στον Νικόλα Παπαδόπουλο, ζητώντας ενημέρωση για το θέμα. Αναμένεται ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Εκτελεστικού Γραφείου , ο Χρίστος Ορφανίδης θα θέσει το θέμα προς συζήτηση και θα ασκήσει έντονη κριτική, Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η σύγκληση των συλλογικών οργάνων του ΔΗΚΟ είχε ζητηθεί από μέρους της ηγεσίας του κόμματος πριν την επιστολή Ορφανίδη.

Ο ίδιος ο Ανδρέας Αποστόλου κρατά κλειστά τα χαρτιά του, ως προς τις προθέσεις του. Το φως της δημοσιότητας είδαν και σενάρια περί υπουργοποίησης του, αν και δεν φαίνεται να υφίσταται τέτοιο ζήτημα.