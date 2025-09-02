Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη παρεμπόδιση από τρίτη χώρα στην πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέσει Ελλάδα και Κύπρο «θα έχει συνέπειες».

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, ο κ. Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι η πόντιση «δεν σταμάτησε λόγω της τουρκικής αντίδρασης, αλλά επειδή ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τον προγραμματισμό».

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, ο Έλληνας Υπουργός ανέφερε, ότι «δεν έχει ακόμη καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με την εταιρεία, η έκτασή του είναι απείρως μεγαλύτερη σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο έργο, καλύπτει μία πολύ μεγάλη έκταση στον θαλάσσιο χώρο της Ανατολικής Ευρώπης, πρέπει να εκδοθούν Navtex οι οποίες να είναι τμηματικές, έχει λοιπόν μία σειρά από ζητήματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν, θα είναι μία επιλογή η οποία θα υλοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα».

Επιπλέον, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι θα υπάρξει συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη μεταξύ 22 και 26 Σεπτεμβρίου, η οποία όπως είπε «δεν θα είναι τυπική» εκφράζοντας την προσδοκία «να αμβλυνθούν οι διαφορές που υπάρχουν».

Συγκεκριμένα, με αφορμή τις δηλώσεις του Τούρκου ομολόγου του, ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε ότι «δουλέψαμε το τελευταίο διάστημα για να εμπεδώσουμε μια λειτουργική σχέση με στοιχειώδη εμπιστοσύνη με την Τουρκία, ωστόσο έχουμε διαφορετικές θέσεις».

«Μέσα σε ένα νέο γεωστρατηγικό σκηνικό, η Ελλάδα ελέγχει τα θέματα στη γειτονιά της, δεν ετεροκαθοριζόμαστε και δεν προσδιοριζόμαστε από την Τουρκία, αλλά και δεν δεχόμαστε συμβουλές από τη γειτονιά μας. Η πρωτοβουλία ανήκει σε εμάς με στόχο να ενισχύσουμε την πατρίδα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας.

ΚΥΠΕ