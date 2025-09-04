Το Volt, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη φορολογική μεταρρύθμιση, απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών καταθέτοντας τις σχετικές εισηγήσεις του όπως αυτές είχαν παρουσιαστεί σε διάσκεψη τύπου τον περασμένο Ιούνιο.

Παράλληλα, υπέβαλε αίτημα για διευθέτηση συνάντησης με τον κύριο Κεραυνό και αντιπροσωπεία του κόμματος, ώστε να συζητήσουν εις βάθος τις προτάσεις που αφορούν τη φορολογική μεταρρύθμιση και κατ επέκταση την κυπριακή οικονομία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, οι εισηγήσεις του Volt κινούνται σε κατεύθυνση που ενισχύουν τα εισοδήματα των πολιτών, τονώνουν την οικονομική δραστηριότητα και συμβάλλουν στη γεφύρωση των κοινωνικών ανισοτήτων, απορρίπτοντας παράλληλα λογικές που αναπαράγουν στρεβλώσεις του παρελθόντος.

Με την κατάθεση των προτάσεών του, προστίθεται, το Volt αποδεικνύει εμπράκτως τη δέσμευσή του να συμμετάσχει ενεργά στον δημόσιο διάλογο, προσφέροντας λύσεις που είναι δίκαιες, ρεαλιστικές και εναρμονισμένες με τις ευρωπαϊκές καλές πρακτικές.

Τέλος, το κόμμα αναφέρει ότι «η φορολογική μεταρρύθμιση αποτελεί κρίσιμο βήμα για το μέλλον της οικονομίας και της κυπριακής κοινωνίας. Το Volt θα συνεχίσει να εργάζεται για ένα φορολογικό σύστημα που διασφαλίζει κοινωνική δικαιοσύνη, βιωσιμότητα και προοπτικές ανάπτυξης για όλους».

Δείτε εδώ τις προτάσεις: