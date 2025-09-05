Στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας θα βρίσκεται στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews η Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα βρίσκεται στο νησί την ερχόμενη Πέμπτη και από την επομένη θα ξεκινήσει τις επαφές της.

Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε η Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα γίνει δεκτή από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου. Η συνάντησή της με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.

Το γεγονός επιβεβαίωσε και ο Εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, λέγοντας ότι «η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό θα ταξιδέψει στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα».

Επιπλέον, η κ. Ολγκίν αναμένεται να έχει επαφές με τους εκπροσώπους των δύο ηγετών, καθώς και με άλλους Κύπριους παράγοντες, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της.

Η επίσκεψη της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ είχε αρχικά προγραμματιστεί για την 1η Σεπτεμβρίου και τελικά αναβλήθηκε. Είχε ωστόσο ενημερώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι πρόθεσή της ήταν να πραγματοποιήσει το ταξίδι στην Κύπρο.

Η επίσκεψη Ολγκίν εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της τριμερούς συνάντησης που θα γίνει το τελευταίο πενθήμερο Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες , του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του Ερσίν Τατάρ.