Οι πληροφορίες επιμένουν ότι είναι θέμα ημερών η επίσημη ανακοίνωση της ένταξης του τέως Δημάρχου Ανδρέα Παπαχαραλάμπους στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του κόμματος βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές και με την πρώην εκπρόσωπο τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Λίζα Κεμιτζή, για να ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο.

Σε τακτά διαστήματα ανακοινώνονται νέα πρόσωπα για τα ψηφοδέλτια διάφορων επαρχιών, τα οποία, όπως πληροφορούμαστε, έχουν καταρτιστεί σε μεγάλο ποσοστό. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου, όπως διαμορφώνονται τα δεδομένα σήμερα, αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση.

Με αυτά και με αυτά, το ΕΛΑΜ ετοιμάζεται «σιωπηλά» να βάλει τον πήχη αρκετά ψηλά ενόψει των βουλευτικών εκλογών. Οι προεκλογικές διεργασίες στο ΕΛΑΜ περνούν σχεδόν απαρατήρητες σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα, δίνοντας την εντύπωση μιας αθόρυβης προεκλογικής. Σε αυτό φαίνεται να επενδύει και η ηγεσία του κόμματος, καθώς μακριά πολλές φορές από την προβολή και την έκθεση στα φώτα της δημοσιότητας, «χτίζει» τα ποσοστά του κόμματος. Οι ενδείξεις από τις μέχρι τώρα μετρήσεις δείχνουν ότι το ΕΛΑΜ έχει δυναμική και επενδύει ουσιαστικά στις αδυναμίες άλλων κομμάτων, καθώς και στις διαρροές που καταγράφουν κυρίως ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ.

Τα ονόματα που κυκλοφορούν

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, αρκετά είναι τα ονόματα που κυκλοφορούν για τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Προχθές, το ΕΛΑΜ ανακοίνωσε την ένταξη του Στέλιου Πασιουρτίδη στο ψηφοδέλτιο της επαρχίας Λάρνακας. Σε ανακοίνωση του ΕΛΑΜ αναφέρεται ότι «ο Στέλιος Πασιουρτίδης εντάσσεται ενεργά στον κοινό μας αγώνα, πλαισιώνοντας τα στελέχη και τα μέλη του ΕΛΑΜ, με στόχο την ενίσχυση του πατριωτικού, συντηρητικού και κοινωνικά υπεύθυνου λόγου στο δημόσιο διάλογο».

Λίγο αργότερα ήρθε ανακοίνωση και για την ένταξη στο ψηφοδέλτιο της επαρχίας Πάφου του Δημήτρη Παπαδημήτρη. «Μετά από προσέγγιση του Προέδρου του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (ΕΛΑΜ), κ. Χρίστου Χρίστου, ο κ. Δημήτρης Παπαδημήτρης επέλεξε να ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο για την Επαρχία Πάφου στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, ενισχύοντας τον αγώνα της παράταξής», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΕΛΑΜ.

Αναλυτικά οι πληροφορίες αναφέρουν τα εξής για τα ψηφοδέλτια του ΕΛΑΜ ανά επαρχία:

Λευκωσία: Δεδομένη είναι η υποψηφιότητα του προέδρου του κόμματος Χρίστου Χρίστου, όπως και του εκπροσώπου τύπου του ΕΛΑΜ Μάριου Πελεκάνου. Υποψήφιος αναμένεται να είναι και ο πρώην Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου, ο οποίος είχε θέσει υποψηφιότητα και στις ευρωεκλογές. Ακούγεται επίσης το όνομα του Σωτήρη Αντωνίου, δημοτικού Συμβούλου του ΕΛΑΜ στο Στρόβολο.

Λεμεσός: Υποψήφιοι αναμένεται να είναι ο Πόλυς Ανωγυριάτης, ο Βαγγέλης Τσαγγαρίδης, ο Ευγένιος Χαμπουλάς, η ένταξη του οποίου ανακοινώθηκε το προηγούμενο διάστημα, καθώς επίσης και ο Αλέξης Αλεξάνδρου, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο του ΕΛΑΜ τον περασμένο μήνα.

Αμμόχωστο: Είναι δεδομένη η επαναδιεκδίκηση έδρας από τον Λίνο Παπαγιάννη. Υποψηφιότητα αναμένεται να θέσει και ο Λίνος Χατζηγεωργίου, ο Αλέξης Κωνσταντίνου και η Ζαφείρω Κάστανου, της οποίας η ένταξη στο ΕΛΑΜ ανακοινώθηκε το καλοκαίρι.

Λάρνακα: Ο Σωτήρης Ιωάννου είναι δεδομένο ότι θα διεκδικήσει επανεκλογή. Από εκεί και πέρα, εκτός από τον Στέλιο Πασιουρτίδη που ανακοινώθηκε προχθές, υποψήφιοι αναμένεται να είναι και ο δημοτικός σύμβουλος Λάρνακας Ανδρέας Καδής και ο Βαλεντίνος Αλαμάγκος.

Πάφος: Εκτός από την υποψηφιότητα του Δημήτρη Παπαδημήτρη που ανακοινώθηκε προχθές, υποψηφιότητα αναμένεται να υποβάλουν ο Μιχάλης Μιχαήλ και Χαράλαμπος Γρηγορίου.

Κερύνεια: Για την Κερύνεια παραμένει ακόμα θολό το σκηνικό.

Τρίπτυχο προεκλογικής

Η προεκλογική εκστρατεία του ΕΛΑΜ κινείται στο τρίπτυχο Κυπριακό, Μεταναστευτικό και εναντίωση σε θέματα λοάτκι. Αυτά, ουσιαστικά, είναι και τα ζητήματα που τίθενται ως κόκκινη γραμμή για να ενταχθεί ένα άτομο στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πλησίασαν την ηγεσία του ΕΛΑΜ άτομα προερχόμενα από άλλους κομματικούς χώρους, επιδιώκοντας συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο, όμως το θέμα δεν προχώρησε.

Βασικός πυλώνας της προεκλογικής θα είναι η γνωστή συνταγή με το σύνθημα «Πρώτα η Κύπρος», το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί και στις προηγούμενες εκλογές.

Στόχος του κόμματος είναι να αναδείξει προτάσεις και σε τομείς όπως την Οικονομία, την Παιδεία και την Υγεία, ως απάντηση στην κριτική που δέχεται ότι δεν έχει θέσεις για ζητήματα πέραν του μεταναστευτικού, του κυπριακού και των ζητημάτων λοάτκι.