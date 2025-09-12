Το Κίνημα «Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο» με αφορμή την καταδίκη του πρώην Επιτρόπου Εθελοντισμού Γιάννη Γιαννάκη σε τριετή φυλάκιση, κάνει λόγο για υπόθεση που αποτυπώνει τις δύο όψεις της χώρας: από τη μια το διεφθαρμένο κομματικό σύστημα που ευνόησε την ανέλιξή του, και από την άλλη την ελπίδα ότι η διαφθορά μπορεί να τιμωρηθεί όταν οι θεσμοί λειτουργούν αδέκαστα.

Στην ανακοίνωση του Κινήματος αναφέρεται ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο άνθρωπος που συνέδραμε καθοριστικά στην αποκάλυψη του σκανδάλου Γιαννάκη, απολύθηκε από την εργασία του για «ανάρμοστη συμπεριφορά», επειδή προέβη στην αποκάλυψη αυτή.

«Η περίπτωση Γιαννάκη είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση κομματοκρατίας, αναξιοκρατίας και διαφθοράς που έχουν αλώσει τον δημόσιο τομέα, έχουν καθηλώσει την πρόοδο και την εξέλιξη της χώρας και έχουν κάνει τους πολίτες να απογοητεύονται καθημερινά και δικαίως να αγανακτούν», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Η περίπτωση του πρώην Επιτρόπου Εθελοντισμού Γ. Γιαννάκη εικονογραφεί τις δύο όψεις της Κύπρου: από τη μια το σάπιο και διεφθαρμένο σύστημα που καθηλώνει και δυσφημεί τη χώρα, από την άλλη την ελπίδα ότι, όπως έδειξε η επιβολή τριετούς ποινή φυλάκισης, η διαφθορά δεν είναι ανίκητη. Ας θυμηθούμε τα γεγονότα:

Ο Γ. Γιαννάκη, διετέλεσε Πρόεδρος της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων του ΔΗ.ΣΥ.,

μέλος της Επαρχιακής Γραμματείας ΔΗ.ΣΥ. Λάρνακας, μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου και του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗ.ΣΥ. και διεκδίκησε θέση για συμπερίληψη στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ για τις βουλευτικές εκλογές του 2016. Ως τέκνο αυτού του κατεστημένου κομματικού συστήματος, διορίστηκε αρχικά στον Οργανισμό Νεολαίας (με εμφανώς παραποιημένα απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο Πανεπιστημίου) και, στη συνέχεια, το 2013, διορίστηκε, από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, Επίτροπος Εθελοντισμού. Ήταν η κορύφωση μιας σταδιοδρομίας βασισμένης στην αναξιοκρατία και τη διαφθορά. Στο πρόσωπό του, το απαξιωτικό «this is Cyprus» βρήκε τον καλύτερο εκφραστή. Όλα γίνονται, αρκεί να έχεις τις κατάλληλες κομματικές διασυνδέσεις. Τον Απρίλιο του 2021, κυκλοφόρησε ευρέως ότι επρόκειτο να διοριστεί μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας. Η ξεδιαντροπιά των ιθυνόντων ήταν τόση που κάποιοι σκέφτονταν να παραχωρήσουν στο άτομο αυτό την κορυφαία, θεσμικά, αρμοδιότητα αξιολόγησης των νέων για διορισμό στο δημόσιο! Είναι σαν να θέλεις να διορίσεις έναν χούλιγκαν διευθυντή νηπιαγωγείου.

Υπό το φως μιας τέτοιας εξέλιξης, πολίτης που γνώριζε τον Γ. Γιαννάκη προχώρησε στην αποστολή ανώνυμης επιστολής προς τον τότε Γενικό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Ο Γενικός Ελεγκτής, πράττοντας το καθήκον του, ζήτησε και έλαβε από τον Οργανισμό Νεολαίας τον σχετικό φάκελο και, αφού διαπίστωσε ότι η καταγγελία εκ πρώτης όψεως δεν ήταν αβάσιμη, εφάρμοσε τις αρχές της φυσικής δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, πήρε τον Γ. Γιαννάκη τηλέφωνο, στην παρουσία του αρμόδιου Διευθυντή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, δίνοντάς του το δικαίωμα να τοποθετηθεί. Ο Γ. Γιαννάκης ανέφερε ότι είναι κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου, το πρωτότυπο του οποίου δεσμεύτηκε να προσκομίσει. Μέχρις εκείνη τη στιγμή, ουδεμία ποινική έρευνα γινόταν και ο Γενικός Ελεγκτής ουδεμία «ανάκριση» έκανε. Φρονίμως ποιών, ο Γενικός Ελεγκτής έκανε ένα απλό τηλεφώνημα προκειμένου να διερευνήσει το θέμα.

Στη συνέχεια, τον Μάιο 2021, ο Γ. Γιαννάκη απέστειλε στην Ελεγκτική Υπηρεσία ένα έγγραφο που έμοιαζε με αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου, το οποίο, όμως, ήταν διαφορετικό από το πρώτο πλαστό αντίγραφο πτυχίου που ήταν καταχωρισμένο στο φάκελό του. Ουσιαστικά, δηλαδή, κατέθεσε ένα δεύτερο πλαστό πτυχίο. Ο τέως Γενικός Ελεγκτής έκανε και πάλι το καθήκον του. Ψάχνοντας στο διαδίκτυο διαπίστωσε ότι τα τέσσερα πρόσωπα που υποτίθεται ότι υπέγραφαν το πτυχίο αυτό, δεν κατείχαν το αντίστοιχο πανεπιστημιακό αξίωμα κατά την ημερομηνία που υποτίθεται ότι εκδόθηκε το πτυχίο.

Δεδομένου ότι τα πιο πάνω πιθανόν να συνιστούσαν ποινικά αδικήματα,, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης προώθησε με επιστολή του την υπόθεση στην Αστυνομία. Καθηκόντως, τη διαβίβασε και στον Οργανισμό Νεολαίας, τον εργοδότη του Γ. Γιαννάκη, για ενημέρωσή του και περαιτέρω χειρισμό (π.χ. πειθαρχική έρευνα και διαθεσιμότητα).

Τι έγινε στη συνέχεια;

Ο Βοηθός Γενικού Εισαγγελέα, Σάββας Αγγελίδης, απέστειλε επιστολή στον τέως Γενικό Ελεγκτή επιπλήττοντάς τον για το γεγονός ότι, αντί να διαβιβάσει την καταγγελία στην Αστυνομία χωρίς άλλες ενέργειες, εκείνος την είχε προκαταρκτικά διερευνήσει. Ο Γενικός Ελεγκτής εξήγησε ότι αν μία τέτοια ανώνυμη επιστολή κατέληγε στην Αστυνομία χωρίς προηγούμενη διερεύνηση, ώστε να διαπιστωθεί η κατ’ αρχήν βασιμότητα των καταγγελιών της, η Αστυνομία με βεβαιότητα (και ορθά) θα την έριχνε στον κάλαθο των αχρήστων αφού δεν θα υπήρχε βάση για έναρξη ποινικής διερεύνησης. Αυτά, ωστόσο, ήταν ψιλά γράμματα για τον Βοηθό Γενικού Εισαγγελέα.

Σε κάθε περίπτωση, εξαιτίας των χειρισμών του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και της δημοσιότητας που δόθηκε στο ζήτημα, η ποινική έρευνα εναντίον του Γ. Γιαννάκη ολοκληρώθηκε και η υπόθεση τέθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης. Σημειώνουμε, όμως, ότι η Νομική Υπηρεσία αποφάσισε να μην περιλάβει το δεύτερο πλαστό πτυχίο του 2021 στο κατηγορητήριο εναντίον του Γ. Γιαννάκη, με αποτέλεσμα να παραμείνουν σε αυτό μόνο τα αδικήματα που είχαν διαπραχθεί προ τριακονταετίας, παράγοντας που λήφθηκε υπόψη από το δικαστήριο για μετριασμό της ποινής. Επιπλέον, σημειώνουμε ότι, για αυτά τα αδικήματα, και ενώ η υπόθεση θα μπορούσε να είχε παραπεμφθεί στο Κακουργιοδικείο, ώστε να αναδειχθεί η σοβαρότητά της και να υπάρχει ταχεία εκδίκαση, ο Γενικός Εισαγγελέας την παρέπεμψε στο Επαρχιακό Δικαστήριο. Τέλος, με παρέμβαση του Γενικού Εισαγγελέα, ο υπόδικος Γιαννάκη απαλλάχθηκε από πέντε εκ των οκτώ κατηγοριών με τις οποίες ήταν αντιμέτωπος, με αποτέλεσμα να δικαστεί τελικά, για κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, και να απαλλαχθεί εκ των προτέρων, από τον Γενικό Εισαγγελέα, από την κατηγορία της κατάρτισης πλαστού εγγράφου.

Υπάρχει, παράλληλα, μια άλλη εξίσου σοβαρή πτυχή του ζητήματος Ο χειρισμός της υπόθεσης Γιαννάκη από τον τέως Γενικό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη χρησιμοποιήθηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα, και έγινε δεκτός από το Συμβούλιο του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, ως ένας από τους λόγους που τεκμηρίωναν την «ανάρμοστη συμπεριφορά» του Γενικού Ελεγκτή και δικαιολογούσαν την απόλυσή του. Με άλλα λόγια, αυτός που συνέδραμε καθοριστικά στην αποκάλυψη ενός τέτοιου σκανδάλου, απολύθηκε από την εργασία του για «ανάρμοστη συμπεριφορά» επειδή προέβη στην αποκάλυψη αυτή. Η αντίστιξη είναι σαφής: από τη μια ένας διεφθαρμένος αξιωματούχος που σταδιοδρομούσε με πλαστογραφημένα έγγραφα προστατεύθηκε μέχρι την τελευταία στιγμή από το σύστημα, ενώ ο αξιωματούχος, που αποκάλυψε την πλαστογραφία, απολύθηκε!

Η περίπτωση Γιαννάκη είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση κομματοκρατίας, της αναξιοκρατίας και της διαφθοράς που έχουν αλώσει τον δημόσιο τομέα, έχουν καθηλώσει την πρόοδο και την εξέλιξη της χώρας, και έχουν κάνει τους πολίτες να απογοητεύονται καθημερινά και δικαίως να αγανακτούν.

Συγχρόνως, η περίπτωση Γιαννάκη αποδεικνύει ότι η διαφθορά δεν είναι ανίκητη. Ένας υπεύθυνος, «εμμονικός», Γενικός Ελεγκτής, που παίρνει στα σοβαρά τη δουλειά του, διερεύνησε την υπόθεση αυτή και με τις ενέργειές του την οδήγησε, τελικά, στη Δικαιοσύνη. Και η Δικαιοσύνη, με τη σειρά της, έκανε σωστά τη δουλειά της, ως όφειλε.

Δεν είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε στη διαφθορά. Έχουμε τα εργαλεία και τους θεσμούς να την αντιμετωπίσουμε. Αρκεί οι λειτουργοί του κράτους να στέκονται στο ύψος τους και να επιτελούν αδέκαστα το έργο τους.

Το δικό μας όραμα, η δική μας πρόταση προς του πολίτες, είναι μια άλλη Κύπρος. Μια Κύπρος που σέβεται τους πολίτες της και που ανταμείβει την προσπάθεια, την ποιότητα και την αξία καθενός, και όχι την κομματική του αφοσίωση. Για αυτή την άλλη Κύπρο θα συνεχίσουμε να δίνουμε μάχες μαζί με όλους όσους μας ενώνει το ίδιο όραμα, οι ίδιες αρχές, η ίδια στάση ζωής.