Στο νέο «προεδρικό» στην κατεχόμενη Λευκωσία, παρουσία του Ερσίν Τατάρ, πραγματοποιήθηκε σήμερα το 20ο συνέδριο και παγκόσμια ημέρα της νεολαίας του τουρκικού κόσμου, που διοργάνωσε η «παγκόσμια ένωση τουρκικής νεολαίας (DTGB)» με τη συμμετοχή οργανώσεων νεολαίας απ’ όλα τα τουρκογενή κράτη και 5 διαφορετικές περιοχές του κόσμου.

Ο πρόεδρος της DTGB Ερσίν Γκιουζέλ στην ομιλία του αναφέρθηκε στην ανάγκη για ενότητα στον τουρκικό κόσμο και δήλωσε ότι το συνέδριο είχε ως στόχο «να παρουσιάσει την τδβκ στους νέους από τον τουρκικό κόσμο», εκφράζοντας την ικανοποίησή του γιατί αυτό το συνέδριο γίνεται στο ψευδοκράτος.

Ο Κουρσάντ Ζορλού, Αντιπρόεδρος του AKP, μίλησε για μεγάλη ανησυχία και άγχος από την απειλή στην περιοχή μας και για φρικαλεότητες και επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα που αποκαλύπτουν τώρα έναν σοβαρό κίνδυνο. «Σαν να δείχνουν την τελική στάση της ανθρωπότητας. Οι περιφερειακές συμμαχίες και οι παλιές παραδόσεις καταρρέουν.

Νέες συμμαχίες εκδηλώνονται και πυροδοτούν η μία την άλλη. Όταν το βλέπεις έτσι, στην άμεση περιοχή μας υπάρχει η Δημοκρατία της Τουρκίας, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο όλων αυτών των διαδικασιών και εξελίξεων, και η τδβκ, την οποία βλέπουμε ως τον νότιο εκπρόσωπο του τουρκικού κόσμου στην Ανατολική Μεσόγειο», είπε.

«Από αυτή την άποψη, οι αρμονικές προσπάθειες και η συνεργασία των δύο κρατών μας, μαζί με την ικανότητά τους να αυξήσουν και να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, έχουν γίνει μια αδιαμφισβήτητη και απαραίτητη ευθύνη για την ειρήνη και την ηρεμία της Ανατολικής Μεσογείου», δήλωσε.

Ανέφερε ότι το ψευδοκράτος εκπροσωπήθηκε σε «προεδρικό επίπεδο» με τη «δική του σημαία και όνομα» σε σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και εξέφρασε ικανοποίηση που παρευρέθηκε στο συνέδριο και στο ψευδοκράτος.

«Όλοι θα γίνουμε μάρτυρες θετικών εξελίξεων και βημάτων που θα λάβουν τα τουρκικά κράτη στις σχέσεις τους με την τδβκ. Αυτό δεν θα αργήσει να έρθει. Έρχεται. Ας ελπίσουμε ότι, όταν αυτά τα γεγονότα πραγματοποιηθούν, όλοι θα δούμε πράγματα που δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε σήμερα να πραγματοποιούνται», κατέληξε.