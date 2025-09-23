Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Χάρης Γεωργιάδης, υποδέχθηκε σήμερα τη νέα Πρέσβειρα της Ιρλανδίας στην Κύπρο, Sarah Hamilton, και την ενημέρωσε εκτενώς για τις προετοιμασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Κατά τη συνάντηση, οι δύο πλευρές τόνισαν την ανάγκη στενής συνεργασίας και συντονισμού ώστε η εναλλαγή της προεδρίας μεταξύ Κύπρου και Ιρλανδίας να γίνει ομαλά. Ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα δώσει έμφαση στη Μεσόγειο, μια περιφέρεια με κρίσιμη σημασία για την ασφάλεια και την ανάπτυξη, και επανέλαβε πως η Κύπρος επιδιώκει να λειτουργήσει ως «ορμητήριο» αξιών της ΕΕ στην περιοχή, προωθώντας ειρήνη, ασφάλεια και συνεργασία με γειτονικά κράτη.

Η κ. Hamilton αναγνώρισε τον ρόλο της Κύπρου ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου και εξήρε πρωτοβουλίες όπως η «Αμάλθεια» για τη θαλάσσια μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, δηλώνοντας τη στήριξη της Ιρλανδίας στις προσπάθειες αυτές. Επίσης υπογράμμισε ότι η Ιρλανδία βλέπει την Κύπρο ως σημαντικό εταίρο για την προώθηση σταθερότητας και ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε περιφερειακές προκλήσεις.

Στη συζήτηση αναδείχθηκε, επιπλέον, η σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, σημείο στο οποίο Κύπρος και Ιρλανδία, ως μικρά νησιωτικά κράτη, έχουν κοινικά συμφέροντα. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εντείνουν τη διμερή συνεργασία σε τομείς όπως εμπόριο, εκπαίδευση και τουρισμός, με έμφαση στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών.