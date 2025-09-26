Η συνάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Αντόνιο Γκουτέρες, στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, δεν έβγαλε κάτι καινούργιο σ’ ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Ούτως ή άλλως όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαν από καιρό καταλήξει στο ότι οι όποιες εξελίξεις θα πρέπει να αναμένονται μετά τις «εκλογές» στα κατεχόμενα και κατά την επόμενη πολυμερή διάσκεψη για το Κυπριακό.

Σε πρώτη φάση η προσοχή στρέφεται στην αυριανή τριμερή συνάντηση ανάμεσα στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ωστόσο, αυτό που βγαίνει από τη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Γκουτέρες είναι πως:

Η πολυμερής θα πραγματοποιηθεί εντός φθινοπώρου και κατά πάσα πιθανότητα το Νοέμβριο, και Κατά τη συνάντηση του Νοεμβρίου εκφράζεται ελπίδα ότι θα υπάρξει κάποια κινητικότητα για να πάρει η διαδικασία στο Κυπριακό προς τα εμπρός.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση και αναφερόμενος στο Κυπριακό κατέγραψε το ζητούμενο για την ελληνοκυπριακή πλευρά, κατά την επόμενη πολυμερή, που είναι η επανεκκίνηση των συνομιλιών στο Κυπριακό. Σημείωσε παράλληλα την δέσμευση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στις προσπάθειες στο Κυπριακό.

Με ρεαλισμό πάει στη συνάντηση του Σαββάτου

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσεγγίζει την αυριανή συνάντηση με τον Ερσίν Τατάρ και τον ΓΓ ΟΗΕ με ρεαλισμό καθώς εκτιμά πως σ’ αυτή θα γίνει μια ανασκόπηση της κατάστασης πραγμάτων, σε ποιο βαθμό έχουν προχωρήσει προς υλοποίηση όλα όσα είχαν συμφωνηθεί τον Μάρτιο και τον Ιούλιο, και θα καθοριστεί και η συνάντηση μετά την εκλογική διαδικασία στα κατεχόμενα.

Απαντώντας σε ερώτηση, στη διάρκεια των δηλώσεών του μετά τη συνάντηση με τον ΓΓ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι «ο ρεαλιστικός στόχος για την τριμερή του Σαββάτου θα είναι μια ανασκόπηση της κατάστασης των πραγμάτων και ο καθορισμός της επόμενης συνάντησης μετά την εκλογική διαδικασία στις κατεχόμενες περιοχές μετά τις 19 Οκτωβρίου».

«Εκτιμώ από τη συζήτηση που είχα με τον ΓΓ ΟΗΕ ότι εντός Νοεμβρίου θα γίνει αυτή η διευρυμένη συνάντηση με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών», τόνισε.

Pleased to meet @antonioguterres. Reaffirmed our commitment to a comprehensive 🇨🇾 settlement in line with UNSCRs & thanked him for his steadfast support. Discussed also advancing Cyprus's role as part of the solution in promoting stability & cooperation in Eastern Mediterranean

Τρία θέματα στην ατζέντα της συνάντησης με Γκουτέρες

Η όλη συζήτηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και του Προέδρου Χριστοδουλίδη ήταν πάνω σε τρία θέματα: Ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ και το Κυπριακό.

Για το πρώτο θέμα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι ο ΓΓ ΟΗΕ εξέφρασε ευχαριστίες «για τον ρόλο που η Κυπριακή Δημοκρατία διαδραματίζει με τον ανθρωπιστικό διάδρομο Αμάλθεια για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα». Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι μόλις την Τρίτη παραδόθηκαν 1.000 επιπλέον τόνοι βοήθειας που έφυγε από την Κυπριακή Δημοκρατία. «Μέχρι σήμερα είμαστε στις 25.000 και η έκκληση και του ΓΓ -γιατί αυτό γίνεται σε συνεργασία με τη UNOPS- είναι να συνεχιστεί να εντατικοποιηθεί η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας ειδικότερα αυτή τη στιγμή που φαίνεται ότι από άλλα σημεία και από την Ιορδανία και από την Αίγυπτο φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα για την απρόσκοπτη παροχή. Συμφωνήσαμε να εντείνουμε ακόμη περισσότερο τη βοήθεια μας», ανέφερε.

Το δεύτερο θέμα της συζήτησης σύμφωνα με τον Πρόεδρο ήταν η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι «ο ΓΓ ΟΗΕ ως Ευρωπαίος αντιλαμβάνεται τη σημασία αυτής της αποστολής και συμφωνήσαμε ότι κατα τη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας θα εργαστούμε έτσι ώστε να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο τη σημασία της συνεργασίας των Ηνωμένων Εθνών με την ΕΕ, αλλά και τον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών στο σημερινό διεθνές σκηνικό».

Το τρίτο θέμα, είπε, ήταν το Κυπριακό, όπου ευχαρίστησε τον ΓΓ ΟΗΕ «για τη δέσμευση του εν μέσω δύο πολέμων». Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ο ΓΓ ΟΗΕ «είναι δεσμευμένος στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών». Συνέχισε λέγοντας πως «θα έχουμε την συνάντηση το Σάββατο και όπως αντιλαμβάνεστε η σημαντικές εξελίξεις που ευελπιστούμε να προκύψουν θα είναι η επόμενη διευρυμένη να είναι εντός φθινοπώρου, της οποίας θα είναι η ανακοίνωση για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραντ Μοντανά και στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου».

Έρχεται ο νέος επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Ο κ. Γκουτέρες ενημέρωσε επίσης τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την κάθοδο στην Κύπρο του νέου Ειδικού Αντιπροσώπου του και επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. «Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι ένας πολύ στενός του συνεργάτης και προσωπικός του φίλος με τον οποίο θα εργαστούμε και προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των προκλήσεων για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ και προς τον μεγάλο στόχο που είναι η επανέναρξη των συνομιλιών», είπε ο Πρόεδρος.

Το readout του Γενικού Γραμματέα

Τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που σχετίζονται με το Κυπριακό και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή συζήτησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Σε σύντομη ανακοίνωση που εξέδωσε ο οργανισμός για την συνάντηση αναφέρει ότι «ο Γενικός Γραμματέας συναντήθηκε με τον Εξοχότατο Νίκο Χριστοδουλίδη, Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας».

«Στη διάρκεια της συνάντησης συζήτησαν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που σχετίζονται με το Κυπριακό, καθώς και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή», προστίθεται στη δήλωση.

Γεύμα και ενημέρωση των Ρ5 του ΣΑ ΟΗΕ

Τον ουσιώδη ρόλο των πέντε μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την προώθηση μιας λύσης του Κυπριακού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του διεθνούς οργανισμού, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη διάρκεια γεύματος που παρέθεσε, στη Νέα Υόρκη, στους Μόνιμους Αντιπροσώπους των πέντε χωρών, δηλαδή των ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Κίνας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Fruitful working lunch with the f5 Permanent Members of the UN Security Council. Informed about my commitment and ongoing efforts for a comprehensive settlement of the Cyprus issue. Underlined their essential role in promoting a solution in line with UNSCRs.

Σε ανάρτησή του στα ΜΚΔ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έγραψε ότι ήταν ένα «παραγωγικό γεύμα εργασίας». Πρόσθεσε ότι ενημέρωσε τους διπλωμάτες «για τη δέσμευσή μου και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για μια συνολική διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος». «Υπογράμμισα τον ουσιώδη ρόλο τους στην προώθηση μιας λύσης σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», επεσήμανε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι συζητήθηκαν επίσης «οι περιφερειακές εξελίξεις και ο ρόλος της Κύπρου στην προώθηση συνεργασίας και σταθερότητας στην περιοχή».

Με αρνητική διάθεση στη Νέα Υόρκη ο Τατάρ

Δεν υπάρχει εναλλακτική πολιτική από αυτή των δύο κρατών, δήλωσε στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή, ο Ερσίν Τατάρ πριν από την μετάβασή του στην Νέα Υόρκη για την τριμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη τον οποίο επέκρινε γιατί «καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να δώσει την εντύπωση ότι αυξάνει την επιρροή του διεθνώς» και υποστήριξε ότι ακόμα και οι Ε/κ είναι ενοχλημένοι «από το επικίνδυνο παιχνίδι που παίζει η ε/κ διοίκηση».

Όπως μεταδόθηκε στα κατεχόμενα, ο κ. Τατάρ είπε ότι όλες οι συνομιλίες για το Κυπριακό στον ΟΗΕ διεξάγονται σε συνεννόηση με την Τουρκία και οι επιβολές σε ομοσπονδιακό μοντέλο λύσης είναι ένα τέχνασμα που παίζουν οι Ελληνοκύπριοι για να αναγκάσουν την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από το νησί και να τερματίσουν τον εγγυητικό ρόλο της Τουρκίας.

Η «τδβκ», όπως αναφέρθηκε στο ψευδοκράτος, δεν έχει εναλλακτική πολιτική εκτός από τη λύση των δύο κρατών. «Δεν υπάρχει εναλλακτική πολιτική. Ο τουρκοκυπριακός λαός διεξάγει έναν αγώνα. Ο τουρκοκυπριακός λαός έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Ο τουρκοκυπριακός λαός έχει κάθε είδους σχέση με τη Δημοκρατία της Τουρκίας. Φυσικά, απορρίπτουμε οποιαδήποτε προσέγγιση που θα απέκλειε την Τουρκία, θα μας αναγκάσει σε μια εταιρική σχέση με τους Ελληνοκύπριους και θα μετέτρεπε αυτό το μέρος σε ένα ελληνικό νησί».

Επανέλαβε ότι οι επίσημες διαπραγματεύσεις δεν θα ξεκινούσαν ποτέ χωρίς να αναγνωριστεί η κυριαρχία του τουρκοκυπριακού «λαού». «Εάν υπάρχουν απευθείας πτήσεις, άμεσο εμπόριο και άμεση επαφή, τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις. Εάν τα βάσανα του απομονωμένου τουρκοκυπριακού λαού, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εξαλειφθούν, μπορούμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις», είπε.

Δεν θα εμπλακεί σε δημόσια συζήτηση, δήλωσε ο ΠτΔ

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κλήθηκε να απαντήσει στις δηλώσεις Τατάρ στο ενδεχόμενο να επιθυμεί να εκμεταλλευτεί προεκλογικά την κατάσταση θέτοντας πιο ακραίες θέσεις στο τραπέζι. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε ότι «το ενδεχόμενο να το πράξει-βλέπω και τις συνεχείς δηλώσεις του κ. Τατάρ στις οποίες δεν πρόκειται να απαντήσω και να εμπλακώ με οποιονδήποτε τρόπο, ενδεχομένως αυτός να είναι και ο στόχος της προεκλογικής εκστρατείας της κατεχόμενης περιοχής».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε πως «ότι και να αναφέρει ο κ. Τατάρ θέλω να σας θυμίσω ότι την τελευταία φορά που βρεθήκαμε εδώ, μαζί στα ενωμένα Έθνη, παρουσία και των εγγυητριών δυνάμεων, τόσο ο ΓΓ ΟΗΕ όσο και ο Βρετανός Υπουργός Ευρώπης απάντησε και στον κ. Τατάρ και στον κ. Φιντάν και έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία οι απαντήσεις να είναι από τρίτα μέρη για τη μορφή λύσης του Κυπριακού, η οποία δεν μπορεί να ξεφεύγει από το συμφωνημένο πλαίσιο».

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη αλλαγή στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι «θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι δεν εμπλεκόμαστε με οποιονδήποτε τρόπο στην εκλογική διαδικασία στις κατεχόμενες περιοχές. Από εκεί και πέρα ξέρουμε πολύ καλά τι επιθυμούμε, ποιος είναι ο στόχος μας, ποια είναι η επιδίωξη μας και ο καθένας και εμείς συμπεριλαμβανομένων κρινόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».