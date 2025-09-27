Είμαστε απόλυτα ρεαλιστές και γνωρίζουμε πολύ καλά πως με μόνο εργαλείο στη φαρέτρα μας το διεθνές δίκαιο δεν μπορούμε να απελευθερώσουμε την πατρίδα μας, είπε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας την Παρασκευή στο δείπνο της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, στη Νέα Υόρκη.

«Στο σημερινό άναρχο διεθνές σύστημα στο οποίο λειτουργούμε επικρατούν τα συμφέροντα έναντι του δικαίου και σίγουρα όχι το δίκαιο έναντι των συμφερόντων. Ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο οφείλουμε – και αυτό πράττουμε αυτά τα δυόμιση χρόνια που είμαστε στα ηνία της χώρας – να ταυτίζουμε τα συμφέροντά της μικρής Κύπρου με τα συμφέροντα ισχυρών κρατών, να δείξουμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι μόνο το κυπριακό πρόβλημα, αλλά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία όχι με λόγια, αλλά με πράξεις, μπορεί να προσφέρει λύσεις σε σημαντικά προβλήματα ειδικότερα στην περιοχή μας, στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας» είπε.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε τη βαθιά του εκτίμηση για την προσφορά της. «Κάθε φορά που συναντώ τη διασπορά μας εδώ στη Νέα Υόρκη, νιώθω την ίδια ζεστασιά και την ίδια αγάπη», είπε, ευχαριστώντας τους ομογενείς ως «τους πιο αυθεντικούς πρεσβευτές της Κύπρου μας».

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, υπενθύμισε ότι «δυστυχώς και το φετινό μας συναπάντημα γίνεται με την πατρίδα μας να συνεχίζει να είναι υπό κατοχή, 51 χρόνια τουρκικής κατοχής, εκτοπισμού, αγνοουμένων, προσφύγων». Τόνισε πως από την πρώτη στιγμή της διακυβέρνησής του εργάζεται μεθοδικότητα για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, επισημαίνοντας ότι «πετύχαμε την επαναδραστηριοποίηση του διεθνούς παράγοντα μετά από επτά χρόνια» με τις πολυμερείς διασκέψεις σε Γενεύη και Νέα Υόρκη.

Στάθηκε στη διασύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με το Κυπριακό και στη «σαφή αυξημένη εμπλοκή της ΕΕ», σημειωνοντας την επιστολή των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τον ΓΓ του ΟΗΕ, αλλά και τον διορισμό πολιτικής προσωπικότητας από πλευράς της ΕΕ.

Επισήμανε εξάλλου πως η Κύπρος απέδειξε στην πράξη τον ρόλο της, μέσα από πρωτοβουλίες όπως «ο θαλάσσιος διάδρομος για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα» και η ετοιμότητα να λειτουργήσει ως κόμβος απομάκρυνσης πολιτών. Σύνδεσε αυτή τη διεθνή εικόνα με την επερχόμενη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026, λέγοντας ότι στόχος είναι «να αναδείξουμε ακόμη περισσότερο το αποτύπωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας» και να δείξουμε ότι μπορεί «να προωθήσει την ευρωπαϊκή ενοποίηση».

«Δείξαμε στην πράξη ότι η χώρα μας δεν είναι μέρος του προβλήματος, αλλά φορέας λύσεων, αναδεικνύοντας την ίδια στιγμή ότι είμαστε ένα σταθερό, προβλέψιμο και αξιόπιστο κράτος στην περιοχή» ανέφερε.

Μίλησε για μεταρρυθμίσεις και εκσυγχρονισμό. «Είμαστε στο 2025, τολμούμε να προχωρήσουμε με μεταρρυθμίσεις, να ενισχύσουμε το κράτος δικαίου, να πατάξουμε τη διαφθορά». Αναφέρθηκε και στην «διεθνή εκστρατεία για rebranding» με επαφές σε Νέα Υόρκη, Τέξας, Silicon Valley και Καναδά, σημειώνοντας το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον. Παρά τις διεθνείς κρίσεις, τόνισε ότι «η χώρα μας έχει σήμερα ένα από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, 3,4%», με δημόσιο χρέος κάτω από 60% και ανεργία σε ιστορικά χαμηλά.

Είπε ότι για να μπορούμε να διεκδικήσουμε με αξιώσεις την επίλυση του Κυπριακού, την «υπ΄αριθμόν ένα προτεραιότητα μας» θα πρέπει να εργαζόμαστε για να ενισχύουμε όλους τους παράγοντες ισχύος της χώρας μας, καθώς «μια οικονομικά αδύναμη και ευάλωτη Κυπριακή Δημοκρατία, αντιλαμβάνεστε ότι είναι και πιο ευάλωτη στις οποιεσδήποτε ξένες πιέσεις σε σχέση με το Κυπριακό».

Ειδική αναφορά έκανε στην πρωτοβουλία “Minds in Cyprus”, που στοχεύει να μετατρέψει το brain drain σε brain gain, προσφέροντας κίνητρα για επιστροφή Κυπρίων: «Ξεκινήσαμε από το Λονδίνο θα συνεχίσουμε και σε άλλες πόλεις και φυσικά και εδώ στη Νέα Υόρκη».

Κλείνοντας, ευχαρίστησε την Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου που «τόσα χρόνια μετά συνεχίζει τη μεγάλη προσπάθεια» στήριξης παιδιών προσφύγων και ευάλωτων οικογενειών.

