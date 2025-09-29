Τη διερεύνηση όλων των πτυχών που σχετίζονται με το έργο του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό ζήτησε το ΑΚΕΛ με επιστολή του Γενικού Γραμματέα του κόμματος, Στέφανου Στεφάνου, προς την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς. Η επιστολή κοινοποιήθηκε και στον Γενικό Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Στεφάνου υπογραμμίζει ότι πέραν της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απαιτείται εξέταση σε εθνικό επίπεδο για ζητήματα που αφορούν τον τρόπο λήψης αποφάσεων, πιθανές παρατυπίες στη διαδικασία κατακύρωσης, ενδεχόμενες πολιτικές παρεμβάσεις, αλλά και τον τρόπο εποπτείας των αρμόδιων αρχών.

Στην επιστολή του σημειώνεται ότι το έργο είναι υψίστης σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, με κόστος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, και γι’ αυτό πρέπει να υπάρξει πλήρης και ανεξάρτητη διερεύνηση. «Η Αρχή θα πρέπει να προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες ώστε τυχόν ευθύνες δημόσιων ή/και ανεξάρτητων αξιωματούχων να διερευνηθούν στο έπακρο και όσοι ευθύνονται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης», τονίζει ο ΓΓ του ΑΚΕΛ.

Υπενθυμίζεται ότι ο ευρωπαϊκός οργανισμός CINEA έχει ζητήσει από την Κυπριακή Δημοκρατία την επιστροφή €67,2 εκατ. από τη συνολική χρηματοδότηση των €101 εκατ. για το έργο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πιθανές ποινικές παραβάσεις.

Σύμφωνα με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ, τα πιο πάνω ζητήματα δεν καλύπτονται από την έρευνα της EPPO και επομένως πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης από την Αρχή κατά της Διαφθοράς, είτε μετά από καταγγελίες είτε και αυτεπάγγελτα.

Αυτούσια η επιστολή δίνεται στη δημοσιότητα:

«Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να θέσω υπόψη σας τις σοβαρές ανησυχίες που προκύπτουν σε σχέση με το έργο του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό και να ζητήσω όπως στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, σύμφωνα και με τη σχετική νομοθεσία που διέπει τη σύσταση και τη λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, προβείτε σε διερεύνηση ενδεχόμενων πράξεων διαφθοράς, μη χρηστής διοίκησης και σύγκρουσης συμφερόντων, αναφορικά με το εν λόγω έργο, στο πλαίσιο μεταξύ άλλων της διασφάλισης των θεμελιωδών αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Όπως έχει γίνει γνωστό, με βάση πρόσφατη απόφασή του, ο CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency), ζήτησε από την Κυπριακή Δημοκρατία την επιστροφή του ποσού των €67,2 εκατ. που κατέβαλε ως ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τις υποδομές του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό (συνολική χρηματοδότηση €101 εκατ.), ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της Ευρωπαϊκή Εισαγγελίας (EPPO) για διάπραξη τυχόν ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με το έργο.

Είναι η θέση μου, με βάση τα όσα έχουν παρουσιαστεί και κατατεθεί σε αριθμό συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, αλλά και στη βάση των όσων έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ότι υπάρχουν πτυχές του έργου οι οποίες δεν καλύπτονται από την έρευνα της EPPO και οι οποίες, κατά την άποψή μου, πρέπει να διερευνηθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς. Συγκεκριμένα θεωρώ ότι χρήζουν διερεύνησης, μεταξύ άλλων, τα εξής:

– Αποφάσεις που λήφθηκαν κατά την κατακύρωση το διαγωνισμού για τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση του έργου, παρά τις ενστάσεις και προειδοποιήσεις, κατά τον ουσιώδη χρόνο, για κενά και παρατυπίες, τόσο από την Γενική Λογίστρια, όσο και από την Ελεγκτική Υπηρεσία, όπως άλλωστε καταγράφονται στη σχετική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που δημοσιεύτηκε στις 19 Ιανουαρίου 2024.

– Ενδεχόμενες πολιτικές αποφάσεις ή παρεμβάσεις σε ανώτατο επίπεδο για την κατακύρωση του διαγωνισμού, που μπορεί να συνιστούν πράξεις διαφθοράς ή/και μη χρηστής διοίκησης ή/και σύγκρουσης συμφερόντων.

– Ο τρόπος με τον οποίο οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες άσκησαν ή παρέλειψαν να ασκήσουν εποπτεία και έλεγχο, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε διαδοχικές παρατάσεις, ελλιπή σχεδιασμό, κενά και προβλήματα στις κατασκευές και στα υλικά, όπως άλλωστε αναφέρθηκε από τον Υπουργό Ενέργειας και τις αρμόδιες αρχές, σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας.

– Το πλαίσιο της απόφασης για την καταβολή πρόσθετου ποσού €25 εκατ. που καταβλήθηκε στον ανάδοχο του έργου, παρά το ότι δεν προβλεπόταν από την σύμβαση η καταβολή αποζημιώσεων και παρά τις ενστάσεις και προειδοποιήσεις τόσο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας όσο και άλλων.

Το τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό είναι ύψιστης σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, με συνολικό κόστος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι όλες οι πτυχές του έργου θα διερευνηθούν πλήρως και ανεξάρτητα είτε κατόπιν καταγγελιών είτε και αυτεπάγγελτα από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, δυνατότητα που παρέχεται στην οικεία νομοθεσία.

Σας καλώ να προχωρήσετε στις δέουσες ενέργειες, ώστε τυχόν ευθύνες δημόσιων ή/και άλλων ανεξάρτητων αξιωματούχων διερευνηθούν στο έπακρο και όσοι ευθύνονται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.»