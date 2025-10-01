Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απηύθυνε θερμές ευχές προς την Κυπριακή Δημοκρατία με αφορμή την 65η επέτειο από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της, υπογραμμίζοντας την προσήλωση της Αθήνας στην προσπάθεια εξεύρεσης μιας συνολικής λύσης του Κυπριακού.

«Η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει δεσμευμένη για μια συνολική και αμοιβαία αποδεκτή λύση στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, στο πλαίσιο των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», αναφέρεται σε ανάρτηση.