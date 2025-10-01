Με αφορμή τη συμπλήρωση 65 χρόνων από την ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έλαβε συγχαρητήρια μηνύματα από αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, επικεφαλής διεθνών οργανισμών και άλλους αξιωματούχους.

Ανάμεσα στους ηγέτες που απέστειλαν ευχές ήταν ο Βασιλέας της Σουηδίας Κάρολος Γουστάβος, ο Βασιλέας της Ολλανδίας Γουλιέλμος Αλέξανδρος, ο Βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας Σαλμάν μπιν Αμπντουλαζίζ αλ Σαούντ, ο Βασιλιάς του Μπαχρέιν Χαμάντ μπιν Ισά αλ Χαλίφα, ο Εμίρης του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θανί, η Γενική Κυβερνήτης της Αυστραλίας Σαμ Μόσλιν, ο Πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάντρ Βούτσιτς, ο Πρόεδρος της Τσεχίας Πετρ Πάβελ, η Πρόεδρος της Ελβετίας Καρίν Κέλερ Σούτερ, η Πρόεδρος του Περού Ντίνα Ερσίλια Μπολουάρτε Ζεγκάρα, ο Πρόεδρος της Γκάνα Τζον Ντραμάνι Μαχάμα και ο Πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ Κανέλ Μπερμούντεζ.

Ξεχωριστό μήνυμα απέστειλε ο Βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου Κάρολος Γ΄, ο οποίος σημείωσε:

«Η σύζυγος μου και εγώ εκφράζουμε τα πιο θερμά συγχαρητήρια μας σε εσάς προσωπικά και τον λαό της Κυπριακής Δημοκρατίας με την ευκαιρία της Ημέρας Ανεξαρτησίας.

Ενόσω οι σχέσεις μας συνεχίζουν να ενδυναμώνονται ολοένα και περισσότερο, στις σκέψεις μου είναι οι ισχυροί δεσμοί και η ξεχωριστή φιλία ανάμεσα στις χώρες και τους λαούς μας.

Οι ανεκτίμητες σχέσεις μας μέσα από την Κοινοπολιτεία είναι πιο πολύτιμες σήμερα από ποτέ. Πρέπει να συνεχίσουμε να τις διατηρούμε προς όφελος όλων των λαών της Κοινοπολιτείας, τώρα και στο μέλλον.

Η αυξημένη συχνότητα των καταστροφικών καλοκαιρινών πυρκαγιών, από τις οποίες η Κύπρος δυστυχώς δεν διέφυγε, αποτελεί σημαντική υπενθύμιση ότι επιβάλλεται συλλογική δράση για αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Η σκέψη μου είναι με όλους όσοι επηρεάστηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Κύπρο και είμαι ευγνώμων που οι βρετανικές δυνάμεις μπόρεσαν να υποστηρίξουν τις αρμόδιες Υπηρεσίες σας στις ενέργειες τους.

Η σύζυγος μου και εγώ εκφράζουμε τις πιο θερμές μας ευχές σε εσάς και στον λαό της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Μήνυμα έστειλε και ο Πρόεδρος της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλλα, ο οποίος ανέφερε:

«Η Λευκωσία και η Ρώμη συνδέονται από μια δυνατή φιλία της οποίας είχα το προνόμιο να διαπιστώσω από προσωπικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μου στη χώρα σας πέρυσι. Αυτά τα συναισθήματα που, ήδη, ενισχύονται από την κοινή μεσογειακή μας ταυτότητα έχουν βρει μια ακόμη πιο βαθιά και παραγωγική έκφραση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μέσα από το γεγονός ότι συμμεριζόμαστε πλήρως τις αξίες και τα ιδανικά πάνω στα οποία εδραιώθηκε η ΕΕ.

Στη σημερινή συγκυρία που σηματοδοτείται από περίπλοκες γεωπολιτικές προκλήσεις και αυξανόμενες εντάσεις, επίσης, στην περιοχή μας, οι χώρες μας καλούνται να επιδείξουν ακόμη περισσότερη προσήλωση και συνοχή ώστε να διασφαλίσουν την ασφάλεια, την ελευθερία και την ευημερία για το μέλλον των λαών μας.

Σε αυτό το πλαίσιο εκφράζω τις καλύτερες μου ευχές για την πλήρη επιτυχία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στην οποία η Ιταλία προσφέρει από τώρα την πιο ισχυρή της στήριξη.

Ανανεώνοντας την ελπίδα ότι μια λύση μπορεί να εξευρεθεί σύντομα για την καλύτερη δυνατή συνύπαρξη των κοινοτήτων στην Κύπρο εντός του πλαισίου των σχετικών ψηφισμάτων των ΗΕ, εκφράζω τις πιο θερμές μου ευχές για την ευημερία τόσο τη δική σας κ. Πρόεδρε όσο και των συμπολιτών σας».

Τέλος, συγχαρητήριο μήνυμα απέστειλε και ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, σημειώνοντας:

«Εκφράζω τη διαβεβαίωση μου για τις προσευχές μου για όλους στη χώρα σας που γιορτάζει 65 χρόνια ανεξαρτησίας.

Ζητώ από τον Παντοδύναμο Θεό να ενδυναμώσει την Κύπρο η οποία επιδιώκει τη διατήρηση της ειρήνης και προωθεί τις νόμιμες επιθυμίες όλων».