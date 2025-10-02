Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ κατηγόρησε την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι ακολουθεί πολιτική «κυριαρχίας και επιβολής», σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη μετά την παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου στη Λευκωσία.

Σε ανακοίνωση του «εκλογικού» του γραφείου, ο κ. Τατάρ χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Προέδρου «ανοιχτή διακήρυξη μιας νοοτροπίας που δεν έχει αλλάξει εδώ και χρόνια». Υποστήριξε ότι στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι «να υποδουλώσει τον τουρκοκυπριακό λαό και να επιβάλει μαξιμαλιστικούς στόχους με τη βία».

Ο ίδιος έκανε αναφορά στη συμμετοχή ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών στις εκδηλώσεις της επετείου, λέγοντας ότι «ενώ μιλούν για ειρήνη, επιδεικνύουν τα νέα τους όπλα εναντίον του λαού μας».

Ο κ. Τατάρ τόνισε ότι η πορεία των Τουρκοκυπρίων «χαράσσεται με το δικό τους κράτος», το οποίο, όπως είπε, στηρίζεται από την Τουρκία. Επικαλέστηκε μάλιστα πρόσφατη ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, την οποία χαρακτήρισε «την ισχυρότερη απάντηση στις ελληνοκυπριακές και ελληνικές απειλές».

Κατηγόρησε την ελληνοκυπριακή πλευρά για «προπαγάνδα» και για «παραγνώριση του τουρκοκυπριακού λαού και του κράτους του». Επανέλαβε τη θέση υπέρ λύσης δύο κρατών, σημειώνοντας ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζητά εδώ και τέσσερα χρόνια από τη διεθνή κοινότητα την αναγνώριση του ψευδοκράτους.

«Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την ύπαρξη δύο κρατών, δύο λαών και δύο δημοκρατιών στην Κύπρο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι μόνο με την αναγνώριση αυτής της πραγματικότητας μπορεί να οικοδομηθεί «δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη». Προειδοποίησε, τέλος, ότι εάν η ελληνοκυπριακή πλευρά συνεχίσει τους εξοπλισμούς και την «πολιτική αποκλεισμού», τότε θα ληφθούν «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για την προστασία των Τουρκοκυπρίων.

