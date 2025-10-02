Την αντίθεσή του στη συμμετοχή χωρών οι οποίες παραβιάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα κρατών μελών της ΕΕ, κατέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του στην Κοπεγχάγη, όπου συμμετείχε τόσο στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έλαβε χώρα χθες, Τετάρτη, όσο και σήμερα, στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε τρία βασικά σημεία: πρώτον, την αρχή ότι χώρες οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία ή την εδαφική ακεραιότητα κρατών-μελών της ΕΕ δεν μπορούν να συμμετέχουν στο εργαλείο SAFE. Δεύτερον, υποστήριξε την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ, χωρίς όμως να επιβάλλονται περιορισμοί στα 27 κράτη μέλη, διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία της Ευρώπης σε θέματα άμυνας. Τρίτον, επέμεινε στην ανάγκη για μια ολοκληρωμένη στρατηγική 360 μοιρών, όπου η ΕΕ δεν θα εστιάζει μόνο στην Ουκρανία, αλλά θα ενεργεί ως πρωταγωνιστής και σε άλλες κρίσιμες περιοχές, όπως η Μέση Ανατολή, ενώ θα ενισχύσει τις υποδομές άμυνας της Κύπρου, όπως οι βάσεις στο Μαρί και στην Πάφο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, σε δηλώσεις του προσερχόμενος στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, στην Κοπεγχάγη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «είχαμε χθες μια πολύ ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική συζήτηση, ξεκινώντας από τα θέματα της άμυνας και της ασφάλειας. Έγινε σημαντική δουλειά από τις προηγούμενες Προεδρίες, τόσο την πολωνική όσο και από την προεδρία της Δανίας».

Αναφερόμενος στην επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι «θεσμικά, ως Κυπριακή Δημοκρατία θα προωθήσουμε ακόμη περισσότερο το θέμα».

«Είναι σημαντικό ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ξεφύγει από τις συζητήσεις και έχουμε προχωρήσει με συγκεκριμένες ενέργειες. Πρόκειται για προτεραιότητα και της δικής μας Προεδρίας. Άρα, θεσμικά, επαναλαμβάνω, θα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες της ΕΕ», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο εργαλείο του SAFE, ο Πρόεδρος τόνισε πως «σε εθνικό επίπεδο, ο στόχος της ενίσχυσης της άμυνας και της ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι βασική προτεραιότητα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο η χώρα μας θα αξιοποιήσει τόσο το εργαλείο του SAFE, που έχει καθοριστεί ένα ποσό που ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ για την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και άλλες συνεργασίες που έχουμε με στρατηγικούς εταίρους, όπως οι ΗΠΑ».

Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συμπλήρωσε πως μέσα σε αυτό πλαίσιο, «θα εργαστούμε για να ενισχύσουμε και την πολύ καλή, υποσχόμενη κυπριακή αμυντική βιομηχανία, που έχει τεράστιες προοπτικές συνεργασίας τόσο με κράτη μέλη της ΕΕ αλλά και με χώρες της περιοχής. Και ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο που έχουμε αποφασίσει ότι και οι αγορές εξοπλιστικών προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να προϋποθέτουν συμμετοχή κυπριακών αμυντικών βιομηχανιών σε ένα ποσοστό τουλάχιστον του 15%».

«Στις συζητήσεις, ως Κυπριακή Δημοκρατία θέσαμε τρία θέματα για τα οποία υπάρχει γενική συναντίληψη ανάμεσα στα κράτη μέλη. Πρώτον, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο εργαλείο του SAFE, να επωφεληθούν από τους χρηματοδοτικούς πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες, οι οποίες παραβιάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε.

«Το δεύτερο, είναι η συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο ως Κυπριακή Δημοκρατία υποστηρίζουμε, χωρίς όμως να υπάρχουν οι οποιοιδήποτε περιορισμοί για τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

«Το τρίτο είναι η ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια οπτική 360 μοιρών. Δηλαδή, ναι, τα θέματα της Ουκρανίας είναι ιδιαίτερα σημαντικά, αλλά την ίδια στιγμή ως Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα της άμυνας και της ασφάλειας ειδικότερα, θα πρέπει να είμαστε πρωταγωνιστές και σε άλλες περιοχές, κάνοντας συγκεκριμένη αναφορά στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, αλλά και στις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενίσχυση τόσο της αεροπορικής Βάσης ΄Ανδρέας Παπανδρέου’ όσο και της ναυτικής Βάσης στο Μαρί», είπε.

Σχετικά με τη Ναυτική Βάση στο Μαρί Ο Πρόεδρος συμπλήρωσε πως είχε σχετική συζήτηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Νάντια Καλβίνιο, η οποία βρισκόταν στην Κύπρο τις τελευταίες ημέρες. «Είναι θετικό το γεγονός ότι η ΕΤΕπ έχει πλέον συμπεριλάβει στα θέματα στα οποία είναι έτοιμη να ενισχύσει οικονομικά θέματα που άπτονται της άμυνας και της ασφάλειας των κρατών μελών της ΕΕ», επισήμανε.

Αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο Πρόεδρος είπε ότι συζήτησε ευρύτερα τις σχέσεις ΕΕ και ΝΑΤΟ. «Ζήτησε να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

«Συζητήσαμε το θέμα της συμμετοχής κρατών μελών του ΝΑΤΟ στο εργαλείο SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επανέλαβα την κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι κράτη μέλη του ΝΑΤΟ τα οποία παραβιάζουν την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα των κρατών μελών, δεν μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να επωφεληθούν από το συγκεκριμένο εργαλείο και πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την Τουρκία, εναπόκειται στην Τουρκία, αν θέλει να συμμετάσχει σε αυτό το πολύ σημαντικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προϋπόθεση είναι να υπάρξουν θετικές συγκεκριμένες εξελίξεις στο Κυπριακό. Και εναπόκεινται στην Τουρκία τα επόμενα βήματα», πρόσθεσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Στο πλαίσιο της Προεδρίας της Κύπρου στην ΕΕ, ο Πρόεδρος πρόσθεσε κλείνοντας ότι θα έχει συναντήσεις με αρχηγούς Κυβερνήσεων, συγκεκριμένα της Ουκρανίας, της Μολδαβίας και άλλων κρατών, που έχουν ζητήσει ενόψει της Προεδρίας το πώς θα προωθηθούν θέματα που άπτονται των σχέσεών τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση.