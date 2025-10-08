Στη συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με τον Αμερικανό ομόλογο του αλλά και το ενδεχόμενο ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε συνέντευξη του στην ελλαδική HuffPost. Η συνέντευξη βιντεοσκοπήθηκε στη Λεμεσό, στο περιθώριο του Διεθνούς Συνεδρίου Ναυτιλιακή Κύπρος 2025.

Για τη συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς αν θεωρεί πως ο Τούρκος Πρόεδρος έφυγε κερδισμένος από την Νέα Υόρκη, ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε πως δεν διαπίστωσε οποιοδήποτε κέρδος της Άγκυρας. «Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε στον κ. Ερτογάν ότι παραβιάζει τις ρωσικές κυρώσεις – και όντως τις παραβιάζει. Και μπορώ εδώ να σας μεταφέρω και μια δυσαρέσκεια από πλευράς Ευρώπης για το γεγονός ότι παραβιάζονται οι ευρωπαϊκές και διεθνείς κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Αυτό το είπε δημόσια ο κ. Τραμπ», ανέφερε συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρόσθεσε ακόμα πως ο Αμερικανός Πρόεδρος αρκέστηκε στο «θα το συζητήσουμε» για τα F-35 και συνεπώς ο ίδιος δεν βλέπει πως η Τουρκία βγήκε κερδισμένη από εκείνο το ραντεβού.

Σε ερώτηση αν επιθυμεί την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε χαρακτηριστικά πως αν μπορούσε θα έκανε «αύριο το πρωί» την αίτηση, ωστόσο δεν θα κάνει αίτηση απλώς για να ακούσει ένα «όχι». Γίνονται ωστόσο εσωτερικά οι διεργασίες, ώστε όταν τα δεδομένα είναι εκεί να μπορεί η Κύπρος να κάνει την αίτηση της.

Για το Κυπριακό και την επανέναρξη των συνομιλιών ο Πρόεδρος παραδέχτηκε πως δε βρισκόμαστε στο σημείο το οποίο θα ήθελε η ελληνοκυπριακή πλευρά, «αλλά αυτά τα πρώτα βήματα δημιουργούν την ελπίδα, αφήνουν ένα παράθυρο ανοικτό», σημείωσε. Για την αναφορά ή όχι του ΓΓ του ΟΗΕ σε επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά, ο Νίκος Χριστοδουλίδης επανέλαβε τη θέση του πως στη συνάντηση δεν ήταν μόνοι αλλά υπήρχαν 6 παρευρισκόμενοι, εκ των οποίων οι 3 από την ελληνοκυπριακή πλευρά.

Δείτε τη συνέντευξη του Νίκου Χριστοδουλίδη στη HuffPost:

