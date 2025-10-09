Σοβαρά ερωτήματα με πολιτικές, νομικές και δεοντολογικές προεκτάσεις εγείρει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, μετά τις αποκαλύψεις του πρώην συνεργάτη και υποστηρικτή του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, κ. Ανδρέα Χασαπόπουλου. Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ καλεί τον πρώην Γενικό Ελεγκτή να δώσει άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις για τα ζητήματα που προκύπτουν, υπογραμμίζοντας ότι «η ηθική, η διαφάνεια και η νομιμότητα υπηρετούνται με πράξεις και όχι με λόγια».

Το κόμμα θέτει ζήτημα για τις καταγγελίες περί προσωπικών επιθέσεων που, σύμφωνα με τον κ. Χασαπόπουλο, φέρονται να έγιναν από συγκεκριμένη διαδικτυακή πλατφόρμα καθ’ υπόδειξη του κ. Μιχαηλίδη, ακόμη και εναντίον δημοσιογράφων, διερωτώμενο αν αυτό συνέβαινε εν ώρα υπηρεσίας. Παράλληλα, ζητεί εξηγήσεις για ποιο λόγο ο κ. Μιχαηλίδης δήλωνε άγνοια σχετικά με τη δράση της εν λόγω σελίδας.

Ο ΔΗΣΥ ζητεί επίσης να διευκρινιστεί εάν υπάρχουν συνεργάτες του πρώην Γενικού Ελεγκτή που ελέγχονται για πράξεις διαφθοράς και οι οποίοι, όπως ανέφερε ο κ. Χασαπόπουλος, «θα έπρεπε να ήταν στη φυλακή» και όχι να συμμετέχουν στο πάνελ ίδρυσης του κινήματος «Άλμα». Επιπλέον, τίθενται ερωτήματα για το αν υφίσταται συμφωνία με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία αποκρύβεται, καθώς και για το εάν ο κ. Μιχαηλίδης έθεσε κριτήρια αποκλεισμού συγκεκριμένων υποψηφίων προκειμένου να προωθήσει άλλους, με στοιχεία ηλικιακού ρατσισμού.

Ο ΔΗΣΥ τονίζει ότι τα ζητήματα αυτά δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα, καθώς αγγίζουν ζητήματα αξιοπιστίας, διαφάνειας και θεσμικής συνέπειας στη δημόσια ζωή.