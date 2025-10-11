Νέα ανάρτηση του Εκπροσώπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριου Κουλλά, ανεβάζει τους τόνους της αντιπαράθεσης με τη βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, με επίκεντρο τις αναφορές για πιθανή «μυστική συμφωνία» με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ (Twitter), ο κ. Κουλλάς κατηγόρησε τη Χαραλαμπίδου ότι αποφεύγει να απαντήσει επί της ουσίας και επιλέγει να αποπροσανατολίζει τη συζήτηση.

«Δεν απαντάς κ. Χαραλαμπίδου. Υπεκφεύγεις. Αποπροσανατολίζεις. Ανακατώνεις άλλα θέματα γιατί δυσκολεύεσαι», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ έθεσε εκ νέου το ερώτημα για το αν υπάρχει μυστική συμφωνία με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, διερωτώμενος «τι κρύβεται και γιατί».

«Υπάρχει μυστική συμφωνία με Οδυσσέα Μιχαηλίδη; Τι κρύβετε; Γιατί; Και τι σημαίνει πως θα πάρεις τις αποφάσεις σου; Σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που εξετάζει την πιο συμφέρουσα μεταγραφή;» ανέφερε στην ανάρτηση, προσθέτοντας σκωπτικά: «Και πότε θα πάρεις τις αποφάσεις σου; Στη λήξη της μεταγραφικής περιόδου;».

Η τοποθέτηση του κ. Κουλλά αποτελεί συνέχεια της δημόσιας αντιπαράθεσης που ξέσπασε τα τελευταία 24ωρα μεταξύ των δύο πολιτικών, μετά τις αιχμές της Ειρήνης Χαραλαμπίδου προς τον ΔΗΣΥ και τις αναφορές της στο ΕΛΑΜ και στην κυβέρνηση Αναστασιάδη.