Στις τοποθετήσεις του παραιτηθέντος Α’ Αντιπροέδρου του ΕΛΑΜ, Βαγγέλη Τσαγγαρίδη, στον ΑΝΤ1 απάντησε ο πρόεδρος του κόμματος, Χρίστος Χρίστου. Μιλώντας στην μεσημβρινή εκπομπή του Omega και την Στέλλα Σάββα, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ υπογράμμισε πως το κόμμα αποδέχτηκε με σεβασμό και εκτίμηση την παραίτηση Τσαγγαρίδη, ο οποίος θα παραμείνει στο ΕΛΑΜ, αλλά ως απλό μέλος.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Βαγγέλη Τσαγγαρίδη στον ΑΝΤ1, ο Χρίστος Χρίστου αρκέστηκε στο να αναφέρει ότι όλες οι αποφάσεις λήφθηκαν συλλογικά και μετά από ψηφοφορία. «Σε όλα αυτά ο κ. Τσαγγαρίδης ήταν υπέρ», ξεκαθάρισε, διευκρινίζοντας πως ψήφισε θετικά σε ξεχωριστές ψηφοφορίες για διεύρυνση του κόμματος και για τον κάθε υποψήφιο για τις βουλευτικές εκλογές. «Το αναφέρει και ο ίδιος» επισήμανε.

Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ εξέφρασε την πεποίθηση ότι το μήνυμα που θέλει να στείλει ο Βαγγέλης Τσαγγαρίδης είναι πως όλοι όσοι εντάσσονται στο ΕΛΑΜ έχουν πρωτίστως υποχρέωση να υπηρετήσουν το κόμμα χωρίς προσωπικές ατζέντες. «Παραμένουμε συναγωνιστές και μας συνδέει προσωπική φιλία», ανέφερε ο ηγέτης του ΕΛΑΜ.

Σε άλλο σημείο ενώ επανέλαβε πως το κόμμα του δεν εξυπηρετεί προσωπικές ατζέντες, υποστήριξε πως στο παρελθόν πέρασαν και αποφάσεις για τις οποίες ο ίδιος ως πρόεδρος είχε διαφορετική προσέγγιση, απαντώντας εμμέσως πλην σαφώς σε όσους κατηγορούν το ΕΛΑΜ και τον πρόεδρο του για αντιδημοκρατικές διαδικασίες.

Ερωτηθείς για την επόμενη μέρα μετά την παραίτηση Τσαγγαρίδη και αν θα γίνουν εκλογές για πλήρωση της θέσης, ο Χρίστος Χρίστου επισήμανε ότι θα γίνουν συνολικά εκλογές αμέσως μετά τις βουλευτικές. Μέχρι τότε θα εφαρμοστεί το καταστατικό, ώστε να καλυφθεί η θέση που άφησε κενή ο Βαγγέλης Τσαγγαρίδης.

Στο ενδεχόμενο νέων εκπλήξεων στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ για τις βουλευτικές, ο πρόεδρος Χρίστου απάντησε «θα δούμε», σημειώνοντας ότι στο κόμμα εντάσσεται πλέον κόσμος από όλους τους πολιτικούς χώρους.