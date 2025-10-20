Οι διμερείς σχέσεις και οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026, ήταν τα κύρια θέματα που απασχόλησαν τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη και του Πρωθυπουργού της Σλοβενίας κ. Ρόμπερτ Γκόλομπ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βίκτωρα Παπαδόπουλου, η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου των εννέα μεσογειακών κρατών, MED9, την οποία φιλοξενεί η Σλοβενία στην πόλη Πορτορόζ.

Κατά τη συνάντηση, εκφράστηκε εκατέρωθεν ικανοποίηση για το επίπεδο της διμερούς συνεργασίας, καθώς και η πρόθεση για ενίσχυση των σχέσεων Κύπρου – Σλοβενίας στους τομείς της άμυνας, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε επίσης εκτίμηση και ευχαριστίες για τη στάση αρχών της Σλοβενίας στο Κυπριακό, όπως και για τη διαχρονική συμμετοχή της Σλοβενίας στην Ειρηνευτική Δύναμη των ΗΕ στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Σλοβένο Πρωθυπουργό για τις προτεραιότητες της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, σημειώνοντας ότι ανάμεσα σε άλλα θα αναδειχθούν ζητήματα όπως το μεταναστευτικό, η ασφάλεια, το ΠΔΠ, η Ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, η ενίσχυση της στρατηγικής της αυτονομίας, η διεύρυνση της ΕΕ, καθώς και η ενίσχυση των σχέσεων της ΕΕ με τα κράτη της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής.