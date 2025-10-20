Στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ που θα αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2026 αναφέρθηκε σήμερα το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στις δηλώσεις του κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσαν οι ηγέτες των συμμετεχόντων κρατών στη MED9, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Σλοβενία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ερωτηθείς από δημοσιογράφο για τις προτεραιότητες της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026, είπε, ανάμεσα σε άλλα, ότι «ο συντονισμός με τα μεσογειακά κράτη της ΕΕ είναι πολύ σημαντικός για την Κύπρο, αφού σε μόλις 71 μέρες η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία της ΕΕ.

Ως το κράτος της ΕΕ στο νοτιοανατολικότερο της άκρο είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη, με πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που έχουμε ενώπιον μας και με ξεκάθαρη δέσμευση να προωθήσουμε την ενότητα, να ενισχύσουμε τη συλλογικότητα και να ενδυναμώσουμε τη φωνή της Μεσογείου στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι».

Πρόσθεσε ότι είναι αδιαμφισβήτητο πως η ασφάλεια και η ευημερία της Μεσογείου συνδέεται άμεσα με αυτές της ΕΕ, φέροντας ως παράδειγμα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή που επηρεάζει άμεσα και τις εξελίξεις στην Ευρώπη, σε σχέση με την ασφάλεια, τη μετανάστευση, τις τιμές ενέργειας και άλλα

Αναφερόμενος στη Σύνοδο για την Ειρήνη στη Γάζα που πραγματοποιήθηκε την περασμένη βδομάδα στην Αίγυπτο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι δίνεται μια ευκαιρία για ειρήνη στην περιοχή, εκφράζοντας την ελπίδα να οδηγήσει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ευημερίας για όλη την περιοχή, χωρίς, ωστόσο, να υποτιμούνται οι προκλήσεις.

Επεσήμανε ότι η Κύπρος, ως το πλησιέστερο στη Γάζα κράτος μέλος της ΕΕ, είναι έτοιμη, όπως και στο παρελθόν, να συμβάλει με πολλούς τρόπους, οι οποίοι συζητήθηκαν κατά τη σημερινή Σύνοδο των MED9.

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας και επισημαίνοντας τη σημασία της περιοχής για την ΕΕ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η Κύπρος θα θέσει την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μεσόγειο στον πυρήνα των προτεραιοτήτων της.

Πρόσθεσε πως το Σύμφωνο σηματοδοτεί ένα ιστορικό, θετικό βήμα μπροστά, σημειώνοντας ότι παρέχει την ευκαιρία για αναζωογόνηση των σχέσεων της ΕΕ με τη νότια γειτονία, στη βάση και συγκεκριμένων έργων που προωθούν τη συνδεσιμότητα, την αειφορία και την περιφερειακή σταθερότητα.

Τόνισε ακόμη ότι, μέσα στο ίδιο πλαίσιο, η Κύπρος θα φιλοξενήσει τους ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ σε άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 και 24 Απριλίου, στο οποίο θα συμμετάσχουν και οι θεσμοί της ΕΕ, αλλά και ηγέτες κρατών της περιοχής.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι εκ των βασικών προτεραιοτήτων της Προεδρίας είναι και η μετανάστευση, θέμα για το οποίο η Κύπρος θα φιλοξενήσει Υπουργική Συνάντηση για την εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ την ίδια στιγμή θα επενδύσει στη συνεργασία με χώρες προέλευσης και διέλευσης, αντιμετωπίζοντας τα αίτια της μετανάστευσης, καταπολεμώντας τα δίκτυα παράνομης διακίνησης, αλλά και ανοίγοντας δρόμους για αντιμετώπιση των αναγκών της αγοράς εργασίας.

Το κoινό ανακοινωθέν ΜΕD9

Οι ηγέτες της MED9 και ο Βασιλιάς Αμπντάλλα της Ιορδανίας, που συμμετείχε στο β’ μέρος των εργασιών της Συνόδου στη Σλοβενία, υπέγραψαν κοινό ανακοινωθέν στο οποίο αναφέρεται ότι οι χώρες της MED9 και η Ιορδανία μοιράζονται τη δέσμευση για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και την περιοχή της Μεσογείου και αναγνωρίζουν τις ακλόνητες προσπάθειες για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Για τη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη στο Σαρμ Ελ Σέιχ οι ηγέτες τονίζουν τη σημασία της εφαρμογής της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης ομήρων και κρατουμένων. Καλούν όλα τα μέρη να απέχουν από οποιεσδήποτε ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο αυτήν τη συμφωνία.

Σχετικά με τη διακυβέρνηση, υπογραμμίζουν την ανάγκη για παλαιστινιακή ανάληψη ευθύνης και εκφράζουν την υποστήριξή τους για την ταχεία ανάπτυξη της παλαιστινιακής διοικητικής επιτροπής, όπως εγκρίθηκε από τη σύνοδο κορυφής του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών του Καΐρου. Ζητούν τη συμμετοχή της ΕΕ στο Συμβούλιο Ειρήνης όσον αφορά τη μακροχρόνια υποστήριξη που προσφέρει η ΕΕ σε μια συνολική ειρήνη.

Εκφράζουν επίσης ανησυχία για την ανθρωπιστική κατάσταση, υπογραμμίζουν τον απαραίτητο ρόλο της UNRWA και επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν να την υποστηρίζουν στην παροχή υπηρεσιών σε 5,9 εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

Επίσης οι ηγέτες σημειώνουν ότι όλες οι οδοί, χερσαίες, αεροπορικές και θαλάσσιες, συμπεριλαμβανομένου του Θαλάσσιου Διαδρόμου της Κύπρου, είναι πολύτιμες για την αντιμετώπιση των τεράστιων ανθρωπιστικών αναγκών των αμάχων.

Επιβεβαιώνουν την ακλόνητη δέσμευσή τους για μια διαρκή και βιώσιμη ειρήνη βασισμένη στη λύση των δύο κρατών, προσθέτοντας ότι όλα τα μέρη πρέπει να απέχουν από ενέργειες που υπονομεύουν τη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών.

Οι ηγέτες εκφράζουν επίσης την υποστήριξή τους στη σταθερότητα του Λιβάνου και στον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL). Επαναλαμβάνουν την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου και καλούν όλα τα μέρη να εφαρμόσουν πλήρως το ψήφισμα 1701 και τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Νοεμβρίου 2024.

Οι ηγέτες επιβεβαιώνουν την υποστήριξή τους στον συριακό λαό και την κυβέρνησή του στις προσπάθειές τους για την ανοικοδόμηση της Συρίας σε βάση που εγγυάται την ασφάλειά της, την ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα, προωθώντας παράλληλα μια πολιτική διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς και εκπληρώνοντας τις προσδοκίες όλων των Σύρων και διατηρώντας τα δικαιώματά τους.

Τονίζουν τη σημασία της εντατικοποίησης των συντονισμένων διεθνών προσπαθειών για τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ασφαλή εθελοντική και βιώσιμη επιστροφή των Σύρων προσφύγων.

Οι χώρες MED9 υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη κλιμάκωσης της διεθνούς υποστήριξης προς τους οργανισμούς του ΟΗΕ σε αυτό το πλαίσιο, τις χώρες υποδοχής, ιδίως την Ιορδανία, η οποία εξακολουθεί να φέρει δυσανάλογο βάρος, προκειμένου να διατηρηθούν βασικές υπηρεσίες, να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής.

Οι χώρες MED9 εγκρίνουν τον Οδικό Χάρτη που ανακοίνωσαν η Ιορδανία, η Συρία και οι Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της κρίσης στη πόλη Σουγουέιντα και τη σταθεροποίηση της Νότιας Συρίας, και ζητούν την πλήρη εφαρμογή του οδικού χάρτη.