Ως θετική εξέλιξη, η οποία δίνει ελπίδα για το Κυπριακό, θεωρούν στην πλειοψηφία τους οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές την ανάδειξη του επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ) ως νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, με εξαίρεση τον Ευρωβουλευτή του ΕΛΑΜ, Γεάδη Γεάδη, ο οποίος καταγγέλλει την στάση των υπόλοιπων κομμάτων, λέγοντας ότι δίνουν υπόσταση στο ψευδοκράτος.

«Δεν μπορώ παρά να χαιρετίσω», είπε ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Λουκάς Φουρλάς, κληθείς να σχολιάσει την «εκλογή» του κ. Ερχιουρμάν κατά τη διάρκεια συνάντησής του, στο Στρασβούργο, με αποστολή δημοσιογράφων από την Κύπρο.

«Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διαφοροποιήθηκε από την αρχή από τις σκληρές θέσεις του Τατάρ», ανέφερε.

«Θα πω ότι είναι μια επανάσταση των Τουρκοκυπρίων απέναντι στην Άγκυρα, έτσι το ερμηνεύω και ως δημοσιογράφος», σημείωσε.

Συνέχισε λέγοντας ότι «πρέπει να ξεκινήσουμε στη βάση των διαπραγματεύσεων ώστε να μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια βιώσιμη και λειτουργική λύση».

Ο κ. Φουρλάς ανέφερε ότι «αυτό που αναμένω και νομίζω όλοι μας αναμένουμε είναι να δούμε τη στάση της Άγκυρας απέναντι στον νέο Τ/κ ηγέτη. Το πόσο θα τον αφήσει ελεύθερο να εκφραστεί και να εφαρμόσει την πολιτική την οποία εξήγγειλε προεκλογικά».

Αλλά, πρόσθεσε, «δεν μπορεί παρά να μας γεμίζει με αισιοδοξία το γεγονός ότι οι Τ/κ στάθηκαν απέναντι ουσιαστικά στον εκλεκτό της Άγκυρας και κατάφεραν, με ένα συντριπτικό ποσοστό, να δώσουν ένα πολύ-πολύ ισχυρό μήνυμα το οποίο λάβαμε, και αυτό που απομένει πλέον είναι να το δούμε στην πράξη να εφαρμόζεται στο πεδίο πλέον των διαπραγματεύσεων».

Θα κριθούν όλα από το πόσο η Άγκυρα θα αφήσει αυτόν τον άνθρωπο και τους Τ/κ ελεύθερους να ασκήσουν την πολιτική τους. Έδειξαν ότι θέλουν, το θέμα είναι κι αν μπορούν να το εφαρμόσουν, ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση σε σχέση με την ΕΕ, ο κ. Φουρλάς είπε ότι «η ΕΕ αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος μέλος της, την ίδια ώρα δεν παύει από το να ασχολείται με το τι συμβαίνει στην τουρκοκυπριακή κοινότητα». Ανέφερε επίσης ότι πολλοί ήταν οι συνάδελφοί του που τον πλησίασαν λέγοντας του «Λουκά, καλά τα νέα από την Κύπρο». Δηλαδή, είπε, είναι κάτι που εξέλαβαν και οι ίδιοι θετικά, προσθέτοντας ότι αυτό που ο ίδιος τους απαντά είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και πως θα κινηθεί η Άγκυρα.

Εντύπωση έκαναν στον Ευρωβουλευτή και τα συνθήματα που ακούστηκαν κατά του «πρέσβη» της Τουρκίας στα κατεχόμενα έξω από το ΡΤΚ την Κυριακή.

Ο κ. Φουρλάς αναφέρθηκε και στον ρόλο του ΟΗΕ στο Κυπριακό, λέγοντας ότι «δεν είναι τυχαίο που διατηρούν το Κυπριακό ψηλά στην ατζέντα» γιατί, όπως εκτίμησε, είναι το μόνο πεδίο που μπορεί να έχει μια νίκη ο ΓΓ του ΟΗΕ. Το Κυπριακό είναι μεν «παγωμένη σύγκρουση» είπε, απαντώντας, σε ερώτηση αλλά «υποβόσκει συνέχεια». Είναι παγωμένη αλλά η Τουρκία το βρίσκει μπροστά της συνέχεια, πρόσθεσε.

Φαίνεται ότι δεν έπιασαν τόπο οι τουρκικές παρεμβάσεις, οι οποίες ήταν έντονες τις τελευταίες εβδομάδες, είπε ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, (Ομάδα της Αριστεράς) Γιώργος Γεωργίου, ο οποίος επίσης αναφέρθηκε στα συνθήματα που ακούστηκαν έξω από τα γραφεία του ΡΤΚ κατά του «πρέσβη» της Τουρκίας στα κατεχόμενα, λέγοντας ότι ήταν «ακριβώς γιατί έγιναν πάρα πολλά».

Σε δήλωσή του για το θέμα, ο Ευρωβουλευτής ΔΗΣΥ (ΕΛΚ), Μιχάλης Χατζηπαντέλα, ανέφερε ότι «κατά γενική ομολογία το αποτέλεσμα των παράνομων εκλογών άνοιξε μια χαραμάδα ελπίδας για επανεκκίνηση των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού».

Ουδείς βεβαίως, πρόσθεσε, «μπορεί να παραγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο της Τουρκίας».

Ωστόσο, σημείωσε, «αυτό που εμείς πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι οι Τουρκοκύπριοι με την ψήφο τους έστειλαν μηνύματα για τη βούλησή τους για επανένωση της Κύπρου, κόντρα στη διχοτομική πολιτική που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια».

«Η ήττα του εκλεκτού της Τουρκίας στις παράνομες εκλογές είναι μια σημαντική εξέλιξη που η πλευρά μας θα πρέπει να αξιολογήσει με τη δέουσα σοβαρότητα και να προετοιμάσει αναλόγως τα επόμενα βήματά της», είπε.

Ο κ. Χατζηπαντέλα κατέληξε λέγοντας ότι «θέλω να πιστεύω ότι η αλλαγή ηγεσίας στα κατεχόμενα θα οδηγήσει σε επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών».

«Αναγεννάται η ελπίδα διότι το αποτέλεσμα βασικά αντανακλά την καθολική βούληση των Τουρκοκυπρίων για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Ομοσπονδίας εν πάση περιπτώσει, λύσης, επανένωσης», είπε ο κ. Γεωργίου κατά τη διάρκεια δικής του συνάντησης με τους δημοσιογράφους που επισκέπτονται το Στρασβούργο.

Υπενθύμισε ότι ο κ. Ερχιουρμάν θα συνεννοηθεί με τον Ερντογάν, θα καλέσει τον Πρόεδρο σε συνομιλίες και ότι επίκειται και η πολυμερής συνάντηση την οποία έχει ήδη ανακοινώσει ο ΓΓ του ΟΗΕ.

Τα πράγματα παίρνουν μια τροχιά στην οποία θα ισχύσει το «ὅπερ ἔδει δεῖξαι», είπε. Δηλαδή, εξήγησε ο κ. Γεωργίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχοντας μέχρι τώρα έναν εύκολο αντίπαλο απέναντί του, τον κ. Τατάρ ο οποίος μιλούσε για πράγματα εντελώς απαράδεκτα, μπορούσε να πείσει για τις θέσεις του υπέρ της λύσης.

«Θα δούμε αν αυτά τα οποία λέγονται εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας όντως ισχύουν», σημείωσε.

Πάντως ο Κύπριος Ευρωβουλευτής εκτίμησε ότι «διανοίγεται μια προοπτική για λύση του Κυπριακού».

Επεσήμανε, ωστόσο, ότι «βασικός παίχτης ένας και μόνος δεν είναι μόνο ο κ. Ερχιουρμάν».

«Η λύση του Κυπριακού κατά την άποψή μας αν θα επέλθει θα πρέπει να λάβει υπόψη και άλλους παράγοντες. Τις γεωπολιτικές προκλήσεις στην περιοχή, ενεργειακά ζητήματα, τις ευρωτουρκικές σχέσεις, ακόμη και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις», ανέφερε.

«Άρα αν θα πάνε τα πράγματα προς τα μπρος θα πρέπει να ιδωθούν μέσα από αυτό το μεγάλο πρίσμα το οποίο διαμορφώνεται στην περιοχή», είπε.

Ο κ. Γεωργίου πρόσθεσε ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα όπως είναι η Γάζα, όπως είναι το Ουκρανικό, όπως είναι η ανάγκη για απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο. «Όλα αυτά μπορούν να διαδραματίσουν το ρόλο τους και να αποτελέσουν μια καταλυτική επίδραση να πάνε μπροστά οι συνομιλίες και να λυθεί και το Κυπριακό», ανέφερε. Αναφορά έκανε και στον GSI και στην παρεμπόδισή του από την Τουρκία λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι θα πρέπει το θέμα αυτό να επιλυθεί. «Η Ευρώπη άμα θέλει μπορεί να το λύσει» σημείωσε. Κάποιος πρέπει να δώσει απάντηση σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα, είπε.

Το αποτέλεσμα, εκτίμησε, δεν στέλνει μόνο μήνυμα εκ μέρους των Τ/κ για επανέναρξη της διαπραγμάτευσης για λύση του Κυπριακού. Στέλνει και ένα μήνυμα εκ μέρους των Τ/κ για την ΕΕ. Το μήνυμα, είπε μεταξύ άλλων, είναι ότι θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη και να απολαμβάνουν των πλεονεκτημάτων της. «Άρα η Ευρώπη, πρέπει να τείνει ευήκοον ους, να ακούσει αυτά τα πράγματα», πρόσθεσε και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Τουρκία θέλει διακαώς να αντλήσει λεφτά από την Ευρώπη.

Το γεγονός ότι κάνουμε αυτή τη συζήτηση μερικές μέρες μετά την αποπεράτωση της παράνομης εκλογικής διαδικασίας μας δίνει την ικανότητα και να αντιδράσουμε, αλλά και να αξιολογήσουμε τις αντιδράσεις που προέκυψαν, ιδιαίτερα στις ελεύθερες περιοχές», ανέφερε ο Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ (S&D), Κώστας Μαυρίδης.

«Μια γενική διαπίστωση που θεωρώ ότι είναι γεγονός σύμφωνα με τον ίδιο είναι πως «είναι μια θετική εξέλιξη η ανάδειξη του Τουρκοκύπριου ηγέτη», ανέφερε. Γιατί, εξήγησε, «απέναντί του ήταν μια ξεκάθαρη θέση υπέρ των δύο κρατών η οποία αναπόφευκτά οδηγούσε σε τέλμα, σε αδιέξοδο».

Αυτό, πρόσθεσε, «είναι μια θετική εξέλιξη». Όποιος, είπε, «δεν το αναγνωρίσει και είτε το υποτιμά και χρησιμοποιεί λεκτικό του τύπου ‘είναι ένα νέο πιόνι της Άγκυρας’ είτε όμως εμφανίζεται ενθουσιώδης ότι θα ανατρέψει τον παράγοντα Τουρκία, αυτά είναι και τα δύο λάθος».

Εκείνο, όμως, που, όπως ανέφερε ο κ. Μαυρίδης, θεωρεί ως μέγα λάθος είναι ότι «έχω παρατηρήσει ότι υπάρχει μια μερίδα στις ελεύθερες περιοχές που είναι τόσο ενθουσιώδης, σε βαθμό που εφευρίσκουν στα εισαγωγικά λεκτικό που δεν λέχθηκε από τον ίδιο και του το αποδίδουν ή ερμηνεύουν με πολύ, θα έλεγα, απίθανο τρόπο αγνοώντας παντελώς τον παράγοντα Τουρκία».

Και αυτό, ανέφερε, το θεωρεί μέγα λάθος, γιατί «καταλήγουν τέτοιου είδους αναλύσεις και υποδείξεις στο ότι θα πρέπει η δική μας η πλευρά τώρα να ανταποκριθεί με κινήσεις».

«Αφήνοντας να εννοηθεί περίπου ότι εμείς τώρα πλέον να ανταποκριθούμε», σημείωσε.

Και αυτό πρόσθεσε, «μου κάνει εντύπωση γιατί προέρχεται από κάποιους μάλιστα οι οποίοι πρωτοστατούν υπέρ του δικαίου, υπέρ των αδικημένων, των θυμάτων της περιοχής μας και ξεχνούν ότι το μέγα θύμα από το τι συμβαίνει σήμερα με την συνεχιζόμενη κατοχή είναι η ελληνοκυπριακή πλευρά». Αυτό, επεσήμανε ο κ. Μαυρίδης, «με στενοχωρεί ιδιαίτερα». Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο έχουν προαποφασίσει να στοχοποιήσουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας “επειδή κινούνται με κίνητρα τα οποία είναι κομματικές και πολιτικές σκοπιμότητες», ανέφερε.

«Δεν γνωρίζω για κάποιες εκλογές, ούτε για κάποιον ηγέτη», απάντησε ο κ. Γεάδη κληθείς να σχολιάσει την ανάδειξη του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη μετά τις παράνομες εκλογές.

«Μπορεί να απουσιάζω στο εξωτερικό λόγω της αρμοδιότητάς μου ως Ευρωβουλευτής αλλά προσπαθώ να έχω μια ενημέρωση όσον αφορά τα δρώμενα της Κύπρου και εξ’ όσων ενημερώνομαι δεν έχουν ανακοινωθεί εκλογές ούτε από την Κυπριακή Δημοκρατία, ούτε από το Υπουργείο Εσωτερικών, ούτε από τον Έφορο Εκλογών, ως εκ τούτου δεν γνωρίζω για κάποιον νικητή εκλογών», είπε.

Επειδή όμως είδα τα δημοσιεύματα και διάφορα πολιτικά κόμματα να συγχαίρουν τον Ερχιουρμάν για την νίκη του, συνέχισε, «θα ήθελα να καταγγείλω αυτή την στάση των πολιτικών κομμάτων γιατί δυστυχώς με αυτή την προσέγγιση το μόνο που καταφέρνουν είναι να δίνουν υπόσταση στο κατοχικό μόρφωμα, το ψευδοκράτος, το οποίο εδώ και πολλά χρόνια προσπαθούμε να το κρατούμε υποβαθμισμένο».

«Η διεθνής κοινότητα δεν δέχεται καμία αναγνώριση και δυστυχώς εμείς με λανθασμένους χειρισμούς για να εξυπηρετήσουμε δικές μας στρατηγικές προσεγγίσεις που είναι η αποδοχή της διχοτόμησης και η νομιμοποίηση της κατοχής της Κύπρου μέσω της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, ερχόμαστε και προσπαθούμε να εξωραΐσουμε ή να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια υπόσταση στον ηγέτη της κατοχής», ανέφερε.

«Ως εκ τούτου δε υπάρχει ούτε ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, καθώς δεν έχει εκλεγεί από νόμιμες διαδικασίες όπως είναι το αρμόδιο κράτος, αλλά από ένα κατοχικό έκτρωμα του οποίου δεν αναγνωρίζουμε την ύπαρξη», επεσήμανε.

Ο κ. Γεάδη ανέφερε, επίσης, ότι στην επόμενη Ολομέλεια στις Βρυξέλλες, ο ίδιος έχει αιτηθεί για δεύτερη φορά να γίνει συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή για καταδίκη της επετείου ανακήρυξης του ψευδοκράτους και ταυτόχρονα να πάει ψήφισμα, το οποίο έχει αποστείλει σε όλες τις πολιτικές ομάδες.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι οι υπόλοιποι Κύπριοι Ευρωβουλευτές να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να μην δράσουν όπως την προηγούμενη φορά “που εν τέλει αποδείχθηκε ότι είχα δίκαιο αφού δικαιώθηκα από τις εξελίξεις , αλλά να στηρίξουν το αίτημά μου για να πάει ψήφισμα καταδίκης του ψευδοκράτους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι το πιο ισχυρό μήνυμα που μπορούμε να στείλουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Υπάρχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που εκπροσωπεί και τους Τουρκοκύπριους, δεν είναι ηγέτης των Ελληνοκυπρίων και πρέπει αυτό να το κατανοήσουμε και στα κατεχόμενα υπάρχει η παρανομία της κατοχής», είπε ο κ. Γεάδη.

«Καλό νέο για όλους τους Κύπριους που πιστεύουν στην ειρήνη και την επανένωση», χαρακτήρισε την ανάδειξη του Τουφάν Ερχιουρμάν ως νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη ο ανεξάρτητος Κύπριος Ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου, ερωτηθείς για ένα πρώτο σχόλιο.

Ο Ερχιουρμάν, πρόσθεσε, «υπήρξε εδώ και καιρό υποστηριχτής του διαλόγου, της συνεργασίας και μιας δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας — μοντέλο το οποίο, τα τελευταία 40 χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις μας, τα περισσότερα απλο τα πολιτικά μας κόμματα, καθώς και τα Ηνωμένα Έθνη, θεωρούν ως την κατάλληλη λύση για το Κυπριακό».

«Η νίκη του Ερχιουρμάν σηματοδοτεί ότι τόσο οι Ελληνοκύπριοι όσο και οι Τουρκοκύπριοι μοιράζονται τις ίδιες ελπίδες — για ασφάλεια, ευημερία και αξιοπρέπεια σε μια μελλοντική, ενωμένη Κύπρο», σημείωσε ο κ. Παναγιώτου.

ΚΥΠΕ