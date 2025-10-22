Με ιδιαίτερη συγκίνηση και περηφάνια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, επισκέφθηκε το ανακαινισμένο κτίριο της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κύπρου στην ΕΕ στις Βρυξέλλες, 70 ημέρες πριν από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε την επικείμενη Προεδρία «χρυσή εθνική ευκαιρία» για τη χώρα, υπογραμμίζοντας ότι το αποτύπωμα της Κύπρου στην Ευρώπη δεν μετριέται σε τετραγωνικά χιλιόμετρα, αλλά σε αξιοπιστία, επαγγελματισμό και αφοσίωση στην προώθηση του κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος.

Είπε ακόμη ότι η Προεδρία είναι “πάνω απ’ όλα μια χρυσή εθνική ευκαιρία για τη χώρα μας, να αποδείξουμε ξανά ότι το αποτύπωμα μας δεν μετριέται με τα τετραγωνικά χιλιόμετρα της πατρίδας μας, αλλά με τη σοβαρότητα, τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και την αξιοπιστία με την οποία υπηρετούμε το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον”.

Από την 1η Ιανουαρίου του 2026, ανέφερε, “και για 181 μέρες, η πατρίδα μας η Κύπρος, το τελευταίο δυστυχώς υπό κατοχή κράτος μέλος της ΕΕ, θα βρίσκεται στο πηδάλιο του Συμβουλίου της ΕΕ, θα γίνει η φωνή και των 27 κρατών μελών» υπογράμμισε ο Πρόεδρος.

Αναφερόμενος συνολικά στην εκτίμηση του για το αποτύπωμα που θα έχει η Κυπριακή Προεδρία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε πως «θα διαπραγματευτούμε, ως έντιμοι διαμεσολαβητές, πάνω από 300 νομοθετικούς και άλλους φακέλους, μεταξύ των οποίων το πολύ σημαντικό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ). Θα προεδρεύσουμε πέραν των 180 ομάδων εργασίας, περίπου 40 σχηματισμούς του Συμβουλίου, ενώ στην Κύπρο θα φιλοξενήσουμε 19 άτυπα Υπουργικά Συμβούλια και 85 συναντήσεις υψηλού επιπέδου με αποκορύφωμα το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Απρίλιο. Συνολικά, σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο, θα φιλοξενήσουμε πέρα από 250 συναντήσεις».

«Η Προεδρία, λοιπόν, είναι αναμφίβολα μια τεράστια πρόκληση. Ένα οργανωτικό εγχείρημα μεγάλων διαστάσεων, πολύ υψηλών απαιτήσεων. Είναι, όμως, πάνω απ’ όλα μια χρυσή εθνική ευκαιρία για τη χώρα μας, να αποδείξουμε ξανά ότι το αποτύπωμα μας δεν μετριέται με τα τετραγωνικά χιλιόμετρα της πατρίδας μας, αλλά με τη σοβαρότητα, τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και την αξιοπιστία με την οποία υπηρετούμε το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για «εθνική αποστολή, που υπηρετεί την αξιόπιστη παρουσία και την προβολή της πατρίδας μας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Ως ένα εξωστρεφές κράτος μέλος, στον σκληρό πυρήνα της ΕΕ, με μια ισχυρή πλέον οικονομία, με λόγο και ρόλο στα τεκταινόμενα των Βρυξελλών. Είμαι βέβαιος ότι αισθάνεστε περήφανοι που συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθεια».

«Το κτήριο της Αντιπροσωπείας μας δεν είναι απλώς ένας χώρος, είναι οι άνθρωποί του και οι ιστορίες του. Είναι μέρος της διαδρομής της χώρας μας, της διαδρομής της Κύπρου στην ΕΕ. Εδώ στο ίδιο κτήριο ζήσαμε πριν 21 χρόνια την ένταξή μας στην ΕΕ. Τη μεγαλύτερη, αυτό που λέω συνεχώς και πραγματικά πιστεύω, διπλωματική επιτυχία της χώρας μας μετά από ιδρύσεως της το 1960. Εδώ ζήσαμε την πρώτη μας Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν 14 χρόνια», πρόσθεσε συγκινημένος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

«Και εδώ συνεχίζουμε καθημερινά, με όλους εσάς πρωταγωνιστές, να αποδεικνύουμε έμπρακτα τον ρόλο μας, ως ένα αποτελεσματικό, ένα αξιόπιστο, ένα περήφανο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με λόγο και ρόλο,» τόνισε.

Απευθυνόμενος στους λειτουργούς της ΜΑΕΕ, έκανε λόγο για «την καρδιά και την ψυχή της Αντιπροσωπείας μας, όλους εσάς στους οποίους στηριζόμαστε για μια επιτυχημένη Προεδρία», εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του για το σημαντικότατο που επιτελούν «τόσο για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου, όσο και ως οι πιο άξιοι εκπρόσωποι της χώρας μας στην ΕΕ».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε περήφανος για το ρόλο και το έργο που επιτελούν οι Κύπριοι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. «Είστε το πρόσωπο της χώρας μας στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και καθημερινά μέσα από την εργασία και το ήθος σας, προβάλλετε την καλύτερη εικόνα για τη χώρα μας στους θεσμούς».

Στη δεξίωση παρευρέθησαν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Κύπριος – Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Λευτέρης Χριστοφόρου, και ο Διευθυντής του Διπλωματικού γραφείου του ΠτΔ, Βίκτωρας Παπαδόπουλος.

ΚΥΠΕ