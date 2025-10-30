Οι εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας και το ενταξιακό της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση απασχόλησαν τους Ταγίπ Ερντογάν και Φρίντριχ Μερτς κατά τη σημερινή τους συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο της Άγκυρας με τους δύο άνδρες να έχουν μία μικρή αντιπαράθεση κατά τη διάρκεια των κοινών τους δηλώσεων.

Οι δύο πλευρές προχώρησαν σε συμφωνία για την αγορά 20 μαχητικών Eurofighter από την Άγκυρα. Ωστόσο, σε ένα από τα ζητήματα που απασχολούν την Άγκυρα, το πρόγραμμα SAFE και την ένταξη της χώρας στην ΕΕ, ο καγκελάριος ξεκαθάρισε πως η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια για να συμβεί κάτι τέτοιο. Κυρίως για θέματα διεθνούς δικαίου και δικαιοσύνης. Από την πλευρά του ο Ερντογάν επιχείρησε να αντικρούσει επικαλούμενος τη στάση της Γερμανίας απέναντι στο Ισραήλ για όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Στη διάρκεια των δηλώσεών τους στους δημοσιογράφους, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής τους, ο Μερτς ρωτήθηκε για ποιο λόγο η Γερμανία εξακολουθεί να στηρίζει το Ισραήλ μετά τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, για να απαντήσει: «Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση στηρίζει το κράτος του Ισραήλ από την ίδρυσή του. Αυτή η χώρα έχει γίνει καταφύγιο για εκατομμύρια Εβραίους. Ως εκ τούτου, η Γερμανία θα στηρίζει πάντα το Ισραήλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποστηρίζουμε κάθε απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης. Το Ισραήλ άσκησε το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα. Μια μόνο απόφαση θα μπορούσε να είχε αποτρέψει περιττές θυσίες. Η Χαμάς θα μπορούσε να είχε καταθέσει τα όπλα της. Ο πόλεμος θα είχε τελειώσει αμέσως. Τα παιδιά στη Γάζα ήταν όμηροι της Χαμάς. Ελπίζουμε ότι αυτό θα τελειώσει τώρα».

Turkish President Erdogan:



Hamas has no bombs, no nuclear weapons. But all these weapons are in Israel’s hands.



And Israel, using these weapons, for example just last night, again struck Gaza with these bombs.



Don't you see these things in Germany? Aren't you following them? pic.twitter.com/39BMjhO3Xx — Clash Report (@clashreport) October 30, 2025

Σε εκείνο το σημείο, παρενέβη ο Ερντογάν, ο οποίος με επικριτικό τόνο είπε στον Μερτς: «Πρώτα απ’ όλα, πάνω από 60.000 παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Η Χαμάς δεν διαθέτει βόμβες. Δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα. Αλλά το Ισραήλ διαθέτει όλα αυτά τα όπλα. Χθες το βράδυ, χτύπησε συγκεκριμένα τη Γάζα με αυτές τις βόμβες. Δεν το βλέπετε αυτό στη Γερμανία; Δεν βλέπετε πως θέλουν να επιβάλουν πείνα και να προχωρήσουν σε γενοκτονία;».

🇹🇷|🇩🇪 Turkish President Recep Tayyip Erdogan welcomed German Chancellor Friedrich Merz with official ceremony at Presidential Complex in the capital, Ankara pic.twitter.com/0pHflUxTjh October 30, 2025

Σε άλλο σημείο, ο Μερτς μίλησε τόσο για τα Eurofighter που θα πάρει η Τουρκία όσο και για την προσπάθειά ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνοντας να εννοηθεί πως η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει ακόμα τις απαιτούμενες υποχρεώσεις. «Χαιρόμαστε για τη συμφωνία που πέτυχε η Άγκυρα για την προμήθεια των Eurofighter. Εγώ προσωπικά, και η γερμανική κυβέρνηση, θεωρούμε την Τουρκία στενό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια εξομάλυνσης της πορείας της προς την Ευρώπη» είπε ο Καγκελάριος με τον Τούρκο πρόεδρο να προσθέτει πως «μπορούμε να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Ο Ερντογάν μίλησε και για τις εμπορικές σχέσεις Άγκυρας – Βερολίνου, λέγοντας: «Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας στην Ευρώπη. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών μας, ο οποίος έχει φτάσει τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια, σε 60 δισεκατομμύρια δολάρια στο εγγύς μέλλον».

Νωρίτερα ο Γερμανός καγκελάριος έγινε δεκτός από έφιππους στρατιώτες και κανονιοβολισμούς, σε μια εκδήλωση όμοια με αυτή της Δευτέρας, κατά την άφιξη του Κιρ Στάρμερ.

