Η επίλυση του Κυπριακού είναι σημαντικό θέμα γιατί υπάρχει ενδιαφέρον πλέον και από τα γειτονικά κράτη, τόνισε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα ζήτημα ασφάλειας και σταθερότητας για ολόκληρη την περιοχή καθώς και κομβικής σημαίας για την ολοκλήρωση της ΕΕ.

Προσφωνώντας το 21st Annual Economist Cyprus Summit, που διεξάγεται στην Λευκωσία, ο Πρόεδρος είπε ότι «η επίλυση του Κυπριακού είναι σημαντική γιατί υπάρχει ενδιαφέρον πλέον και από τα γειτονικά κράτη για την επίλυση του Κυπριακού, την μορφή της λύσης, το περιεχόμενο της λύσης, δεν είναι μόνο υποχρέωσή μας αλλά είναι ζήτημα ασφάλειας και σταθερότητας για ολόκληρη την περιοχή καθώς και κομβικής σημαίας για την ολοκλήρωση της ΕΕ».

Εξέφρασε υπερηφάνεια γιατί όπως είπε, η χώρα μας αναγνωρίζεται και αναδεικνύεται για αυτό που πραγματικά της αξίζει, αναγνωρίζεται ως ένα ασφαλές λιμάνι σε μια ταραχώδη και γεωστρατηγικής σημασίας γειτονιά, ένας κόμβος συνδεσιμότητας και συνεργασίας μεταξύ τριών ηπείρων, ένα κράτος με ξεκάθαρο δυτικό προσανατολισμό που είναι συνάμα ένας αξιότιμος, αξιόπιστος και προβλέψιμος εταίρος υπευθυνότητας σταθερός και συνεπής παράγοντας στην περιοχή, που αποτελεί μέρος των λύσεων στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι μικρά κράτη όπως η Κύπρος πρέπει να τολμούν και να αναλαμβάνουν δράσεις, προσθέτοντας ότι η Κύπρος βαδίζει στο μονοπάτι της υπευθυνότητας, της εξωστρέφειας με σαφείς στόχους και επιδιώξεις χωρίς τις όποιες αμφιταλαντεύσεις και τολμά να αναλάβει πρωτοβουλίες, να μετατρέπει την ευθύνη σε δημιουργική δύναμη σταθερότητας και συνεργασίας.

Πρωτοστατήσαμε, είπε, στη δημιουργία τριμερών και πολυμερών μηχανισμών συνεργασίας με σημαντικούς περιφερειακούς δρώντες, την Ελλάδα, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιορδανία, τον Λίβανο, τα ΗΑΕ.

Εργαζόμαστε, σημείωσε ο Πρόεδρος, «και μπορεί να ακούγεται μεγαλεπήβολος ο στόχος, εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση ωρίμανσης των αναγκαίων πολιτικών συνθηκών για τη σύσταση ενός περιφερειακού οργανισμού ασφάλειας και συνεργασίας ενός αν θέλετε ΟΑΣΕ ή ΝΑΤΟ της ευρύτερης Μέσης Ανατολής που θα αναδεικνύει τα οφέλη μέσα από την συνεργασία όλων μας, μέσα από την προώθηση της πεφιεφερειακής συνεργασίας».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ανέφερε ότι η Κύπρος έχει επανειλημμένα φέρει εις πέρας επιχειρήσεις για απομάκρυνση πολιτών ως ένας αξιόπιστος κόμβος εκκένωσης, δημιούργησε τον θαλάσσιο διάδρομο Αμάλθεια για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα, ένα πρότυπο υπεύθυνης ανθρωπιστικής διπλωματίας, έχοντας αποστείλει πάνω από 25 χιλιάδες τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας εργαζόμενη με τις ΗΠΑ, τα ΗΑΕ, το ΗΒ, και την ΕΕ.

Τολμήσαμε και παρουσιάσαμε ένα συγκριμένο σχέδιο έξι σημείων με στόχο την υποβοήθηση υλοποίησης του σχεδίου Τραμπ για την Γάζα και την ειρήνευση στην Μέση Ανατολή, είπε, προσθέτοντας ότι παράλληλα ενισχύσαμε τις σχέσεις μας με την Ινδία. Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα που στέλλουν σε όλους το μήνυμα ότι η Κύπρος δεν παρακολουθεί αλλά προωτοστατεί στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, σημείωσε.

Εργαζόμαστε επίσης, είπε, για ενίσχυση της συνεργασίας μας με τις ΗΠΑ, μια συνεργασία μέσω της οποίας η Κύπρος αναβαθμίζει τη θέση της σε περιφερειακό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτής της σχέσης, πρόσθεσε, οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την Κύπρο ως αυτό ακριβώς που είναι, ένας αξιόπιστος, προβλέψιμος, υπεύθυνος εταίρος στην ευρύτερη περιοχή.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, είπε ο Πρόεδρος, ότι η στρατηγική συνεργασία μας με τις ΗΠΑ, έχει αναβαθμιστεί και έχει φθάσει όπως αξιωματούχοι των ΗΠΑ αναφέρουν, σε επίπεδα που δεν υπήρχαν ποτέ προηγουμένως. Δίνοντας σειρά παραδειγμάτων για αυτή τη συνεργασία είπε μεταξύ άλλων ότι θα γίνουν έργα που θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση της βάσης Ανδρέας Παπανδρέου.

Το επίπεδο των κυπρο-αμερικανικών σχέσεων είναι πρωτόγνωρο, τόνισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης λέγοντας ότι υπάρχει κοινή βούληση να συνεχίσουμε τόσο για τη σύσφιξη της διμερούς συνεργασίας όσο και για τη διεύρυνση της συνεργασίας μας σε περιφερειακό επίπεδο με την συμμετοχή και άλλων κρατών στην περιοχή με κοινούς στρατηγικούς στόχους.

Αναφερόμενος στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, είπε ότι θα είναι μια προεδρία κατά την οποία θα εργαστούμε και για την ενίσχυση δύο βασικών στόχων, την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ και κατ’επέκταση του διεθνούς της αποτυπώματος και την ενίσχυση των σχέσεων της ΕΕ με την περιοχή. Μια ισχυρή ΕΕ, είπε, «σημαίνει και μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία και θα εργαστούμε για να φέρουμε την ΕΕ και τις χώρες της Μέσης Ανατολής πιο στρατηγικά κοντά».

Τόνισε ότι η ασφάλεια της περιοχής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασφάλεια της ΕΕ. Πολύ ορθά, είπε, η ΕΕ είναι επικεντρωμένη στην Ουκρανία, αλλά εάν θέλει να γίνει στρατηγικά αυτόνομη πρέπει να επικεντρωθεί και στα θέματα του Νότου, να αναγνωρίσει τη σημασία της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου ως γέφυρα κοινών συμφερόντων και προοπτικών.

Για το Κυπριακό είπε ότι «η υπεύθυνη, εξωστρεφής και πολυεπίπεδη εξωτερική μας πολιτική σε συνάρτηση με την προσπάθειά μας για ενίσχυση των παραγόντων ισχύος της χώρας μας εσωτερικών – οικονομία, κράτος δικαίου καταπολέμηση της διαφθοράς, μεταρρυθμίσεις – αλλά και εξωτερικών, έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση και της βασικής μας εθνικής προτεραιότητας, την ενίσχυση της προσπάθειάς μας για απελευθέρωση και επανένωση της χώρας μας».

Ανέφερε ότι η ενεργός διπλωματία, οι περιφερειακές μας συνεργασίες, οι ανθρωπιστικές μας πρωτοβουλίες, η γεωπολιτική μας αξιοπιστία, η αναβάθμιση του ρόλου της εικόνας της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο επηρεάζει άμεσα και τις προσπάθειές μας για επίλυση του Κυπριακού «και αυτή η στρατηγική μας έχει συμβάλει καθοριστικά στο να υπάρξει και πάλι διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό μετά από επτά χρόνια στασιμότητας».

«Το βλέπουμε μέσα από το ανανεωμένο ενδιαφέρον των ΗΕ για την προώθηση της διαδικασίας επίλυσης, το βλέπουμε μέσα από τον διορισμό της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, το βλέπουμε μέσα από τον διορισμό μιας πολιτικής προσωπικότητας από μέρους της ΕΕ, το βλέπουμε από τις συναντήσεις που έγιναν είτε σε τριμερές είτε σε πολυμερές επίπεδο, και όλα αυτά που προγραμματίζονται το αμέσως επόμενο διάστημα», είπε.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι αυτή η κινητικότητα δεν είναι τυχαία είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής ευθύνης, συνέπειας, μεθοδικότητας στη βάση πάντα συγκεκριμένου σχεδιασμού.

Παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις, πρόσθεσε, «που σε καμία περίπτωση δεν υποτιμώ, δεν υποβαθμίζω, θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας με στόχο μια βιώσιμη και λειτουργική λύση πάντα στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ αλλά και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, μια λύση που θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε και το σύνολο των δυνατοτήτων και των προοπτικών της χώρας μας».

