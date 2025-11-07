Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα μεταβεί στο Βερολίνο στις 14 Νοεμβρίου, όπου θα έχει συνάντηση με τον Καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς.

Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Kυβερνητικό Eκπρόσωπο, Σεμπάστιαν Χίλε, η συνάντηση των δύο ηγετών θα πραγματοποιηθεί στη 13.00 (τοπική ώρα Γερμανίας) και με το πέρας της συνάντησης θα ακολουθήσουν δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Ο κ. Χίλε πρόσθεσε πως στη συνάντηση θα συζητηθούν κυρίως οι προτεραιότητες της κυπριακής Προεδρίας, καθώς από τις αρχές του έτους η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

ΚΥΠΕ