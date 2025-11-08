Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ξεκινά επισήμως την 1η Ιανουαρίου 2026 φέρνει μαζί της και μια σημαντική απευθείας αεροπορική σύνδεση, μεταξύ Λάρνακας και Βρυξελλών. Η απευθείας σύνδεση για την κρίσιμη αυτή περίοδο ήταν μια ύψιστη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, και σύμφωνα με πληροφορίες μας επιτεύχθηκε τελικά συμφωνία με τις πτήσεις να προγραμματίζονται να ξεκινήσουν από τον ερχόμενο Δεκέμβρη.

Το αεροπορικό δρομολόγιο Λάρνακας-Βρυξελλών θα διευκολύνει δεκάδες χιλιάδες επιβάτες και θα συνδέσει την Κύπρο με την καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την περίοδο ενάσκησης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το philenews, στο σχετικό διαγωνισμό που είχε προκηρυχθεί για απευθείας πτήσεις για συγκεκριμένες ημέρες για περίοδο 12 μηνών και ολοκληρώθηκε 30 Οκτωβρίου, υποβλήθηκε μία προσφορά, από την εταιρεία Aegean.

Αρμόδιοι φορείς της Κύπρου και η Γραμματεία ΕΕ δούλεψαν μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλα τα επίπεδα, ακολουθώντας τη διαδικασία PSO (Public Service Obligation) όσον αφορά τα δρομολόγια.

Πόσες πτήσεις θα πραγματοποιούνται και πότε

Αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά θέματα και η αξιολόγηση των εγγράφων, για την υπογραφή της συμφωνίας, όπου μεταξύ Λάρνακας και Βρυξελλών θα πραγματοποιούνται:

3 πτήσεις εβδομαδιαίως τον Δεκέμβριο

εβδομαδιαίως τον 5 πτήσεις εβδομαδιαίως για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026

εβδομαδιαίως για την περίοδο 3 πτήσεις εβδομαδιαίως τον Ιούλιο 2026 και

εβδομαδιαίως τον και 2 πτήσεις εβδομαδιαίως την περίοδο Αύγουστος – Νοέμβριος 2026.

Γιατί είναι σημαντική η συμφωνία

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της Γραμματείας Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Βρυξελλών – Λάρνακας, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα αποτελέσουν μια πολύ σημαντική εξέλιξη, που θα διευκολύνει τις επισκέψεις στην Κύπρο κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σημειώνεται ακόμα ότι έγιναν συστηματικές προσπάθειες της κυβέρνησης, για την προώθηση των απευθείας πτήσεων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς σε Κύπρο και Βρυξέλλες, με βάση όσα ορίζουν οι σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες.

Είναι ζήτημα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, που αποτελούσε ύψιστη προτεραιότητα για την υφυπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, και τον υπουργό Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη, εν όψει της Κυπριακής Προεδρίας.

Στη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο περίπου 260 άτυπες συναντήσεις και αναμένονται περί τις 28,000 επισκέπτες για τις ανάγκες των Άτυπων Υπουργικών Συμβουλίων και Υπουργικών Συναντήσεων, την Άτυπη Συνάντηση Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της ΕΕ (Απρίλιος 2026) και τις συναντήσεις και τα συνέδρια σε τεχνοκρατικό επίπεδο.