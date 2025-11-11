Η Τουρκία έχει την κύρια ευθύνη για την κατάσταση στην Κύπρο «κατηγορώ όμως τον κ. Αναστασιάδη ότι στο Κραν Μοντανά, με τους χειρισμούς και την πολιτική του στάση, αντί να τη δυσκολέψει, τη διευκόλυνε να αποενοχοποιηθεί στα μάτια της διεθνούς κοινότητας» λέει ο τέως ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, προσθέτοντας ότι «η ιστορία θα είναι αμείλικτη» με τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σε δήλωσή του με αφορμή τον δημόσιο διάλογο που εκτυλίσσεται γύρω από το Κραν Μοντανά, με αναφορές από τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, τον τότε Ε/κ διαπραγματευτή Ανδρέα Μαυρογιάννη και τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, Χρήστο Στυλιανίδη, ο κ. Κυπριανού λέει ότι παραιμβαίνει όχι για να υπερασπιστεί τον κ. Στυλιανίδη “αλλά για να υπερασπιστώ την αλήθεια την οποία επιχειρεί να παραχαράξει ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης”.

Ο κ. Κυπριανού αναφέρει πως δεν γνωρίζει τι λέχθηκε στο Κολλέγιο των Επιτρόπων της ΕΕ αλλά γνωρίζει τι λέχθηκε στον ίδιο προσωπικά από την τότε Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Φεντερίκα Μογκερίνι, την οποία συνάντησε πολλές φορές μετά το ναυάγιο στο Κραν Μοντανά.

Προσθέτει ότι η κ. Μογκερίνι, που ήταν παρούσα στο δείπνο στο Κραν Μοντανά, του περιέγραψε «πολύ διαφορετικά το τι έγινε εκείνο το βράδυ, σε σχέση με το αφήγημα του Νίκου Αναστασιάδη».

“Γνωρίζω επίσης τι μου είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός το ίδιο βράδυ, ενώ το δείπνο εξελισσόταν” αναφέρει ο κ. Κυπριανού για να προσθέσει ότι “ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε συνομιλήσει δύο φορές με τον Νίκο Αναστασιάδη εκείνο το βράδυ και τα όσα του είπε «διαφέρουν πολύ, συγκρούονται, με όσα ο κ. Αναστασιάδης επιχειρεί να πείσει τον Κυπριακό λαό ότι έγιναν».

Για όλα αυτά, συνεχίζει, αναφέρεται πιο εκτεταμένα και συγκεκριμένα στο βιβλίο που θα εκδώσει για το Κυπριακό, ωστόσο, «υπάρχει και κάτι άλλο, πολύ δύσκολο να απαντηθεί από τον Νίκο Αναστασιάδη».

Όπως αναφέρει ο κ. Κυπριανού, “ο ΓΓ του ΟΗΕ ετοίμασε την έκθεση του για τα γεγονότα στο Κραν Μοντανά, τον Σεπτέμβρη του 2017 η οποία κυκλοφόρησε ως προσχέδιο στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους ζητήθηκε να υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις στο προσχέδιο”.

Προσθέτει ότι «ο κ. Αναστασιάδης δεν υπέβαλε καμμιά παρατήρηση» και η έκθεση μετατράπηκε σε επίσημο έγγραφο του ΟΗΕ κάτι που «σημαίνει ότι ο όποιος μελετητής θα ήθελε να ερευνήσει τί έγινε στο Κραν Μοντανά, θα προσέφευγε σε αυτή».

Ο κ. Κυπριανού παραθέτει απόσπασμα από την παράγραφο 18 της έκθεσης του ΓΓ του ΟΗΕ, η οποία αναφέρει στο τέλος της ότι «ανεξάρτητα από τη δημόσια ρητορική τους, στις κατ’ ιδίαν και σε βάθος συζητήσεις που είχα με όλες ανεξαιρέτως τις εγγυήτριες δυνάμεις, διαπίστωσα ότι προσήλθαν με διάθεση να συνεργαστούν για να ξεπεραστούν οι διαφωνίες και να καταλήξουμε σε συμφωνία».

Δηλαδή, συμπεραίνει ο τέως ΓΓ του ΑΚΕΛ, “ο κ. Γκουτέρες λέει ότι η Τουρκία ήθελε να συνεργαστεί για να καταλήξουμε σε συμφωνία κάτι που δεν ένοιωσε την ανάγκη να το αμφισβητήσει ο κ. Αναστασιάδης και επέτρεψε να καταγραφεί ως ιστορία σε επίσημο έγγραφο του ΟΗΕ”.

Ο κ. Κυπριανού διερωτάται “γιατί αυτή η στάση από τον κ. Αναστασιάδη αν όσα λέει είναι αλήθεια”. Τον ρώτησα πολλές φορές, τόσο σε συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου, όσο και δημόσια αλλά απάντηση δεν πήρα ποτέ, συνεχίζει ο κ. Κυπριανού, ο οποίος δίνει τη δική του ερμηνεία ότι ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας «δεν τόλμησε, γιατί ο κ. Γκουτέρες προέδρευε στο Δείπνο και γνώριζε τι συνέβη».

Στη γραπτή του δήλωση ο κ. Κυπριανού λέει ότι δεν «αθωώνει» την Τουρκία για τη βάρβαρη εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή και θεωρεί ότι έχει την κύρια ευθύνη για την κατάσταση «στην πολύπαθη μας χώρα».

“Κατηγορώ όμως τον κ. Αναστασιάδη ότι στο Κραν Μοντανά, με τους χειρισμούς και την πολιτική του στάση, αντί να τη δυσκολέψει, τη διευκόλυνε να αποενοχοποιηθεί στα μάτια της διεθνούς κοινότητας”, προσθέτει.

Προτρέπει τον Νίκο Αναστασιάδη, “αντί να διαστρεβλώνει την ιστορία καλύτερα να μην επιχειρεί να διασώσει την υστεροφημία του” ενώ παράλληλα “να είναι βέβαιος ότι η ιστορία θα είναι αμείλικτη μαζί του, τόσο για τον τρόπο που διαχειρίστηκε το Κυπριακό, όσο και για το πόσο εξέθεσε την Κύπρο για τα σκάνδαλα διαφθοράς”.

ΚΥΠΕ