ΒΕΡΟΛΙΝΟ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η κυπριακή Κυβέρνηση στη σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς. Για τη Λευκωσία η σημερινή συνάντηση εδώ στο Βερολίνο, προσφέρει μια ευκαιρία για την Κύπρο να καταθέσει με καθαρό τρόπο τις θέσεις της σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την ευρωπαϊκή ασφάλεια, την σταθερότητα και την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κυπριακή πλευρά αποδίδει ιδιαίτερη σημασία ως προς τη χρονική στιγμή που πραγματοποιείται η επίσκεψη Χριστοδουλίδη στο Βερολίνο, καθώς έρχεται δύο μόλις εβδομάδες μετά την επίσκεψη του Γερμανού Καγκελάριου στην Άγκυρα.

Η ατζέντα των συνομιλιών Μερτς – Χριστοδουλίδη περιλαμβάνει όλο το φάσμα των ευρωπαϊκών και διμερών, αλλά και περιφερειακών θεμάτων. Στην κορυφή της ατζέντας η κυπριακή Προεδρία της Ε.Ε. με τη Γερμανία να της αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα. Το Βερολίνο, όπως σημειώνουν διπλωματικοί κύκλοι, εστιάζει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, στη βάση και της κοινής επιστολής των 22 ηγετών τον Οκτώβριο (πρωτοβουλία Γερμανίας την οποία συνυπέγραψε και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης) για απλοποίηση, καθώς και στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), το οποίο η Γερμανία θεωρεί ως πολύ σημαντικό θέμα που θα κληθεί να διαχειριστεί η κυπριακή Προεδρία.

Από κυπριακής πλευράς αναμένεται ότι κατά τη συνάντηση θα επιβεβαιωθεί η προτεραιοποίηση του ΠΔΠ και η ετοιμότητα να διαμορφωθεί μέχρι τον Ιούνιο ώριμο διαπραγματευτικό πλαίσιο με ενδεικτικούς αριθμούς.

Σε διμερές επίπεδο, οι σχέσεις Κύπρου – Γερμανίας έχουν ενισχυθεί σημαντικά σε πολιτικό, οικονομικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό αποτυπώνεται, τόσο στην αλλαγή στάσης της Γερμανίας υπέρ της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όσο και στη συχνότητα των υψηλού επιπέδου επαφών. Η επίσκεψη του Γερμανού Προέδρου στην Κύπρο τον Φεβρουάριο του 2024, η πρώτη από την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων, καθώς και η επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Δημοκρατίας το 2023, επιβεβαιώνουν αυτή την ανοδική πορεία.

Στον τομέα άμυνας και ασφάλειας υπάρχει άριστη συνεργασία, με υπογεγραμμένο Πρόγραμμα Διμερούς Αμυντικής Συνεργασίας για την περίοδο 2024 – 2025, κοινές ασκήσεις και στενό συντονισμό στην έρευνα και διάσωση. Έχει συναφθεί επίσης Συμφωνία για επείγουσες επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Ο Καγκελάριος της Γερμανίας είχε επισκεφθεί την Τουρκία στις 30 Οκτωβρίου, με τις σχέσεις Άγκυρας και Βερολίνου «να βρίσκονται σε ιδιαίτερα καλό επίπεδο», όπως υπογράμμιζαν διπλωματικές πηγές.

Στο πλαίσιο της σημερινής συζήτησης αναμένεται ότι θα ζητηθεί ενημέρωση για τα συμπεράσματα της επίσκεψης, ενώ από κυπριακής πλευράς θα αναδειχθεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Τουρκίας στην παράκαμψη κυρώσεων προς όφελος της Ρωσίας, ζήτημα που απασχολεί έντονα τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες και που είχε εγείρει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατά το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Σ’ ό,τι αφορά το Κυπριακό, η Λευκωσία σημειώνει το ότι η Γερμανία τηρεί σταθερή θέση αρχών υπέρ λύσης στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Ο ΠτΔ θα υπογραμμίσει πως η λύση του Κυπριακού δεν αφορά μόνο την Κύπρο, αλλά συνδέεται άρρηκτα με την ασφάλεια και την σταθερότητα της Ε.Ε.

Το πρόγραμμα της συνάντησης Μερτς-Χριστοδουλίδη

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προγραμματίζεται να φτάσει στην Καγκελαρία λίγο πριν τις 1 το μεσημέρι, οπόταν θα τύχει επίσημος υποδοχής με στρατιωτικές τιμές από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Θα ακολουθήσει κατ’ ιδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Καγκελάριο της Γερμανίας η οποία υπολογίζεται να κρατήσει γύρω στα 15 λεπτά.

Οι συνομιλίες Χριστοδουλίδη-Μερτς θα συνεχιστούν με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από τις δύο πλευρές.

Γύρω στις 2.30 οι δύο ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης.

Μετά τη συνάντηση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναχωρήσει από το Βερολίνο για την Κύπρο.