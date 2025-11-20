Το Κίνημα Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών συνεχίζει με την ανακοίνωση τεσσάρων νέων υποψηφίων για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές του Μαϊου 2026. Πρόκειται για τους Σταυρούλα Δημητρίου στην Επαρχία Λευκωσίας, Ανδρέα Μιχαηλίδη και Ειρήνη Ταμένου στην Επαρχία Πάφου, και τον Μιχάλη Παράσχο, Αναπληρωτή Εκτελεστικό Γραμματέα του Κινήματος στην Επαρχία Αμμοχώστου.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά για τους τέσσερις υποψηφίους.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Η Σταυρούλα Δημητρίου γεννήθηκε το 1988 και κατάγεται από την Κακοπετριά. Από το 2020 κατοικεί μόνιμα στη Λακατάμια. Είναι παντρεμένη και μητέρα μίας κόρης τεσσάρων ετών.

Σπούδασε Περιβαλλοντικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μυτιλήνη και κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική, με ειδίκευση στη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και περιβαλλοντικών κινδύνων.

Το 2013 εργάστηκε στο Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στον συντονισμό και την οργάνωση του προγράμματος «Δεντροφυτεύσεις των Ανέργων». Στη συνέχεια εργάστηκε για τέσσερα χρόνια στο Τμήμα Δασών, συμβάλλοντας στην υλοποίηση του έργου «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας στο Μεταλλείο Αμιάντου» στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους.

Ακολούθως, συνεργάστηκε με το Τμήμα Περιβάλλοντος ως Επιθεωρήτρια με αντικείμενο τον έλεγχο ρύπανσης και τη διαχείριση αποβλήτων, ενώ εργάστηκε και ως λειτουργός στο Κέντρο Επισκεπτών του Γεωπάρκου Τροόδους.

Από το 2020 είναι Λειτουργός Περιβάλλοντος και Κοινωνικών Θεμάτων Λευκωσίας στο Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Παράλληλα, είναι Συντονίστρια της Θεματικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Γυναικείας Κίνησης Οικολόγων (ΓΥΚΟ).

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάφο. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στην Εθνική Φρουρά και αποστρατεύτηκε με τον βαθμό του έφεδρου ανθυπολοχαγού. Απέκτησε το Bachelor of Engineering in Electrical and Electronic Engineering από το University of Bristol και στη συνέχεια ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό MSc στην Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Επενδύσεις στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου.

Σήμερα εργάζεται ως Διευθυντής στην ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΡΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΛΤΔ. Είναι αδειοδοτημένος Σύμβουλος Αφερεγγυότητας, εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής και Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένος από την ΑνΑΔ.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε υποθέσεις αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων και σε θέματα προστασίας της κύριας κατοικίας. Παράλληλα, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Συμβούλων Αφερεγγυότητας, συμβάλλοντας ενεργά στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και στην προώθηση δίκαιων λύσεων για τους δανειολήπτες.

ΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Γεννημένη στο Λονδίνο από Κυπρίους γονείς, η Ειρήνη Ταμενού διατηρεί πάντα μια βαθιά σύνδεση με τις ρίζες της. Τα τελευταία 15 χρόνια έχει επιλέξει με περηφάνια την Πάφο ως σπίτι της, μια κοινότητα που εκτιμά, αγαπά και στηρίζει ενεργά.

Παράλληλα με τις σπουδές της, παρακολούθησε ελληνικό ορθόδοξο σχολείο στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου μελέτησε την ελληνική γλώσσα, τη θρησκεία και τις παραδόσεις που συνεχίζουν να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της. Η αγάπη της για την Κύπρο και τον λαό της αποτέλεσε τον βασικό λόγο που την ώθησε να εγκατασταθεί μόνιμα στο νησί με τον σύζυγό και τα παιδιά της.

Σε επαγγελματικό επίπεδο, η Ειρήνη εκπαιδεύτηκε στο Βόρειο Λονδίνο και εξειδικεύτηκε στην κομμωτική για τρία χρόνια. Η αποφασιστικότητα και το επιχειρηματικό της πνεύμα την οδήγησαν να δημιουργήσει τη δική της επιτυχημένη επιχείρηση σε ηλικία μόλις 23 ετών — ένα επίτευγμα που αντικατοπτρίζει τη δέσμευση, την ανθεκτικότητα και τη δημιουργικότητά της.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Ο Μιχάλης Παράσχος γεννήθηκε στο Παραλίμνι το 1966, όπου και κατοικεί μόνιμα με την οικογένειά του. Είναι απόφοιτος της Τεχνικής Σχολής στον κλάδο του ηλεκτρολόγου μηχανικού και διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της τεχνικής διαχείρισης. Σήμερα εργάζεται ως προϊστάμενος του Τεχνικού Τμήματος σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στον Πρωταρά, με υπευθυνότητα για τον συντονισμό, την επίβλεψη και την ομαλή λειτουργία όλων των τεχνικών εγκαταστάσεων.

Η προσφορά του στο Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών είναι μακρόχρονη και ουσιαστική. Διετέλεσε Εκτελεστικός Γραμματέας του Κινήματος για τρεις συνεχείς θητείες, συμβάλλοντας καθοριστικά στην οργανωτική και λειτουργική αναβάθμιση του φορέα. Παράλληλα υπηρέτησε ως Επαρχιακός Γραμματέας Αμμοχώστου για τέσσερις θητείες, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην προώθηση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και τοπικών ζητημάτων της περιοχής.

Σήμερα κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Εκτελεστικού Γραμματέα και του Προέδρου της Επαρχιακής Επιτροπής Αμμοχώστου του Κινήματος, συνεχίζοντας την αδιάλειπτη προσφορά του εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής για 21 έτη, με ενεργή συμμετοχή σε πλήθος θεματικών επιτροπών και παρεμβάσεων που αφορούν τα κοινά της επαρχίας Αμμοχώστου.