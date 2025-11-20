Σε «εγκάρδιο κλίμα» πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η πρώτη συνάντηση μεταξύ του Ελληνοκύπριου ηγέτη Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν ‘Ερχιουμαν, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στις προσπάθειες επανέναρξης του διαλόγου για το Κυπριακό.

Η συνάντηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εκπροσώπου Τύπου του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ, έλαβε χώρα στην προστατευόμενη από τον ΟΗΕ περιοχή με την υποστήριξη του Επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν.

Πρόσθεσε ότι η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, Μαρία Άνχελα Ολγκίν συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη.

“Η συνάντηση αποτέλεσε μια ευκαιρία για τους δύο ηγέτες να έχουν την πρώτη τους ανταλλαγή απόψεων σε εγκάρδιο κλίμα”, ανέφερε ο κ. Ντουζαρίκ και πρόσθεσε ότι “οι δύο πλευρές εξέφρασαν την προσδοκία τους για την επικείμενη επίσκεψη της κ. Ολγκίν και συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν μια κοινή συνάντηση μαζί της όταν θα βρίσκεται στο νησί στις αρχές Δεκεμβρίου”.

Πρόσθεσε επίσης ότι οι δύο πλευρές “εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να εργαστούν προς την κατεύθυνση της επόμενης άτυπης συνάντησης σε διευρυμένη σύνθεση την οποία θα συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ”.

ΚΥΠΕ