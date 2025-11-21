Τιμητική πλακέτα με συμβολισμούς για την ουσία του ελληνικού έθνους καθώς και αγαλματίδιο που συμβολίζει τον Μαχητή της ΕΛΔΥΚ, απένειμε σήμερα η ΕΛΔΥΚ μέσω του Διοικητή της Συνταγματάρχη Αστέριου Δεσπούδη, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, διαβεβαιώνοντας ότι η ΕΛΔΥΚ πάντα είναι στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα διατηρήσει το αξιόμαχο της στο μέγιστο επίπεδο.

Ανακοίνωση της Προεδρίας αναφέρει ότι από πλευράς του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «παραλαμβάνω εκ μέρους του κυπριακού λαού ευχαριστώντας σας ξανά για όλα όσα έχετε κάνει για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Τιμητική πλακέτα απονεμήθηκε, επίσης, στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος αναφέρθηκε στον ψυχισμό της ΕΛΔΥΚ για προάσπιση της δημοκρατίας και της ειρήνης, με τον Διοικητή της ΕΛΔΥΚ να διαβεβαιώνει ότι αυτός ο ψυχισμός υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει.

Κατά την ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είπε ότι η Κύπρος τιμά τους αγωνιστές της ΕΛΔΥΚ που πολέμησαν και που θυσιάστηκαν για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά από πολλά χρόνια καθυστέρησης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Είναι με αισθήματα σεβασμού, αισθήματα εθνικής υπερηφάνειας που σας καλωσορίζω στο Προεδρικό Μέγαρο σε αυτή τη σεμνή τελετή που διοργανώνουμε προς τιμή της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, με την ευκαιρία της σημερινής διπλής εορτής, των Εισοδείων της υπεραγίας Θεοτόκου και των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε συνέχεια της πρωινής δοξολογίας και αργότερα της ιστορικής τελετής που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι παρουσία του εξοχότατου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, σας υποδεχόμαστε στο Προεδρικό Μέγαρο, ένα χώρο με υψηλό συμβολισμό, εις ένδειξη εκτίμησης, τιμής αλλά και παντοτινής ευγνωμοσύνης προς την ΕΛΔΥΚ και γενικότερα τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Απόψε έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας, και τους καλωσορίζω με θέρμη και αγάπη, εξ ονόματος του Κυπριακού Ελληνισμού, 15 από τους άνδρες της ΕΛΔΥΚ που υπηρέτησαν στην Κύπρο τις μέρες της βάρβαρης τουρκικής εισβολής το 1974 και πότισαν με το αίμα τους τα χώματα της Κύπρου.

Είναι αυτοί οι αγωνιστές που κράτησαν ψηλά την πολεμική σημαία της ΕΛΔΥΚ την οποία με πολλά χρόνια καθυστέρηση η Κυπριακή Δημοκρατία τίμησε σήμερα. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που κράτησαν όρθιο τον κυπριακό λαό την ώρα της μεγάλης δοκιμασίας.

Διερμηνεύοντας τα συναισθήματα του συνόλου των Ελλήνων της Κύπρου επιθυμώ ακόμη μια φορά, δημόσια να εκφράσω την απεριόριστη εκτίμηση μας προς τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και στρατιώτες της ΕΛΔΥΚ οι οποίοι υπερασπίστηκαν την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, γράφοντας ιστορίες απαράμιλλου σθένους και ανδρείας.

Σήμερα, είχα το προνόμιο εκ μέρους της κυπριακής Πολιτείας να απονείμω την οφειλόμενη τιμή της Πολιτείας της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την ΕΛΔΥΚ και την πολεμική της σημαία η οποία φέρει το αίμα των τιμημένων ανδρών της. Μια οφειλόμενη τιμή προς τα 105 εκείνα παιδιά που θυσιάστηκαν και υπερασπίστηκαν μέχρι εσχάτων την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία συμπληρώνει φέτος 65 χρόνια ζωής. Μια θυσία αυτών των 105 ανδρών που θα δικαιωθεί μόνο μέσα από την απελευθέρωση της Κύπρου για την οποία αυτοί οι αγωνιστές έγιναν το φωτεινό παράδειγμα αυτοθυσίας. Και προς αυτή την κατεύθυνση, της απελευθέρωσης και της επανένωσης της πατρίδας μας αγωνιζόμαστε ακατάπαυστα σε συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό, στη βάση συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού.

Εύχομαι σε όλες και όλους κάθε καλό, υγεία και ευτυχία. Χρόνια πολλά στις Ένοπλες Δυνάμεις, χρόνια πολλά στην Ελληνική Δύναμη Κύπρου.