Απορρίπτεται η όποια διασύνδεση του Γιάννου Μισιρλή, γαμπρού του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, σε σχέση με την πολιτογράφηση του Ρώσου δισεκατομμυριούχου Victor Pichugov, όπως αυτή περιλαμβανόταν στην καταγγελία του βουλευτή του ΑΚΕΛ Χρίστου Χριστοφίδη. Το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς απορρίπτει τον ισχυρισμό ο οποίος προβλήθηκε εκ μέρους του καταγγέλλοντος αναφορικά με την αγορά κτηρίου από την εταιρεία Imperio Properties.

Ο Γιάννης Μισιρλής είναι ιδρυτής και διευθυντής της εταιρείας ανάπτυξης γης Imperio Properties. Η Promsvyazbank, της οποίας πρώην μεγαλομέτοχος έλαβε χρυσό διαβατήριο, αγόρασε από την Imperio ένα «εντυπωσιακό κτήριο» για να στεγάσει τα γραφεία της στην Κύπρο. Η υπόνοια της καταγγελίας του Χρίστου Χριστοφίδη ήταν πως το συγκεκριμένο ακίνητο από την εταιρεία του Γιάννη Μισιρλή, ήταν συνδεδεμένο με την πολιτογράφηση του πρώην στελέχους της Promsvyazbank.

Το πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς, απορρίπτει αρχικά τον ισχυρισμό για υπερβολική τιμή πώλησης του ακινήτου το 2008 (€4.700.000), ενώ για την υπόνοια σύνδεσης του με χρυσό διαβατήριο πρώην στελέχους της ρωσικής τράπεζας επισημαίνει πως «από τα στοιχεία που κατέστη δυνατό να συλλεγούν δεν τίθεται θέμα εξέτασης εύλογης υποψίας διάπραξης αδικημάτων διαφθοράς».

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί αρμόδιο άτομο από την Promsvyazbank, αφού από το 2019 η εταιρεία δεν εκτελεί τραπεζικές εργασίες στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, η προσπάθεια των λειτουργών της Αρχής να εντοπίσουν τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ρωσικής τράπεζας από το 2006 μέχρι το 2018, απέτυχε. Όπως αναφέρεται στην Έκθεση, το εν λόγω πρόσωπο δεν έχει σήμερα επικοινωνία με τον τότε δικηγόρο του και τον αδελφό του, ενώ το διαμέρισμα στη διεύθυνση διαμονής του είναι συνεχώς κλειστό. Στα δε γραφεία εταιρείας του δηλώνουν άγνοια για το πού βρίσκεται.