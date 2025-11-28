Η χθεσινή έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο για συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πρόγραμμα SAFE αποτελεί χειροπιαστή απόδειξη του αδιάλειπτου ενδιαφέροντός της Κυβέρνησης για αναβάθμιση της αποτρεπτικής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς, ώστε να μετεξελιχθεί σε ένα ακόμα πιο σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό στράτευμα, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην τελετή απονομής των πράσινων μπερέ στους νέους καταδρομείς, στο Στρατόπεδο «Στέλιου Μαυρομμάτη», στο Σταυροβούνι.

Δείτε τον χαιρετισμό του Προέδρου της Δημοκρατίας

Είναι με ιδιαίτερη χαρά, συγκίνηση, αλλά πρωτίστως με αισθήματα υπερηφάνειας, που συμμετέχω στη σημερινή τελετή ένταξης της νέας σειράς Καταδρομέων. Σε μια από τις πλέον επίλεκτες δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς, τα τιμημένα ΛΟΚ.

Με το πέρας της σύντομης αυτής τελετής, οι λεβέντες που έχουμε απέναντί μας, θα ενταχθούν και επίσημα στο μάχιμο τμήμα των Μονάδων Καταδρομών, για να ενισχύσουν την αιχμή του δόρατος του στρατεύματος μας.

Και η παρουσία μου στη σημερινή τελετή, στόχο έχει να μεταφέρει, όχι μόνον συμβολικά αλλά πρωτίστως ουσιαστικά, την βαθιά εκτίμηση της πολιτείας, και τη δική μου προσωπικά, προς τους καταδρομείς μας, αλλά και ευρύτερα προς την ηγεσία, τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες της Εθνικής Φρουράς, τους άγρυπνους φύλακες της πατρίδας μας, που την επιτηρούν από ξηρά, θάλασσα και αέρα.

Σε μια χώρα που βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή και περιβάλλεται από υπαρκτούς κινδύνους και δυνητικές απειλές, η άμυνα και η ενίσχυση της αποτρεπτικής μας ισχύος της πατρίδας μας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι η ελάχιστη υποχρέωση της πολιτείας, και θέλω για ακόμη μια φορά σήμερα, να επαναλάβω ότι όσο υφίσταται η παράνομη παρουσία τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων, η θωράκιση της πατρίδας μας και του λαού μας είναι αδήριτη ανάγκη.

Και ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ως Κυβέρνηση, στηρίζουμε ουσιαστικά τις δυνάμεις ασφαλείας σε όλα τα επίπεδα και, κατ’ επέκταση, η συνεχής αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς, τόσο σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό όσο και την τεχνολογική της δυνατότητα, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και βασικό πυλώνα και της στρατηγικής μας για ενδυνάμωση όλων των παραγόντων ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εσωτερικών και εξωτερικών.

Η χθεσινή έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της συμμετοχής μας στο χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπει για την Κυπριακή Δημοκρατία ποσό ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη των όσων έχω προαναφέρει, αλλά και χειροπιαστή απόδειξη του αδιάλειπτου ενδιαφέροντός μας για αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος της Εθνικής Φρουράς, ώστε να μετεξελιχθεί σε ένα ακόμα πιο σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό στράτευμα.

Αυτή μας την προτεραιότητα υπηρετεί και η συμφωνία για την εξασφάλιση στρατιωτικού υλικού από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και η αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών, όπως της Αεροπορικής Βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο και της Ναυτικής Βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί.

Παράλληλα, η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός επεκτείνεται και στο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο αποτελεί την κινητήρια δύναμη της Εθνικής Φρουράς και τον πιο βασικό πυλώνα της ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος της πατρίδας μας. Ταυτόχρονα, μέσα από την προώθηση νέων προγραμμάτων, την εμβάθυνση συνεργασιών με πανεπιστημιακά ιδρύματα, με ερευνητικά κέντρα και ιδιωτικούς οργανισμούς, εργαζόμαστε για διαμόρφωση ενός ισχυρού εγχώριου οικοσυστήματος αμυντικής βιομηχανίας, το οποίο με τη σειρά του θα αποδώσει ουσιαστικό όφελος και ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στον τομέα της άμυνας της πατρίδας μας.

Πέραν της κατοχής του 37% της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ανάγκης επιτήρησης της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, η γεωγραφική θέση της χώρας μας και η ευρωπαϊκή της ιδιότητα, δημιουργούν αυξημένες υποχρεώσεις στον τομέα της εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας. Το μεταναστευτικό, η τρομοκρατία, η πειρατεία, οι ασύμμετρες απειλές είναι μόνο μερικές από τις προκλήσεις που απαιτούν συνεχή ενίσχυση και ετοιμότητα των Δυνάμεων Ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ως το εγγύτερο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας, η πατρίδα μας καλείται να ανταποκριθεί σε ανθρωπιστικές και άλλες επιχειρήσεις και αποστολές, καθώς και σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να επαναλάβω για μια ακόμη φορά την περηφάνια μου ως πολίτης τούτου του τόπου, ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας,, για την επάρκεια, τον επαγγελματισμό και τον υψηλό βαθμό κατάρτισης και ετοιμότητας των στελεχών της Εθνικής Φρουράς.

Νέοι Καταδρομείς,

Η σημερινή τελετή σηματοδοτεί την επισφράγιση μιας απαιτητικής πορείας για τον καθένα από εσάς. Η κατάκτηση του πράσινου μπερέ δεν είναι απλώς μια προσωπική διάκριση, αλλά ένα συλλογικό επίτευγμα που αποτυπώνει το ήθος, την αποφασιστικότητα, τη θέληση και το πνεύμα συνεργασίας που επιδείξατε καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής σας.

Αποτελεί αναγνώριση της πειθαρχίας και του θάρρους που χαρακτηρίζουν τον καθένα από εσάς από την πρώτη μέρα κατάταξής σας στην Εθνική Φρουρά μέχρι και σήμερα.

Είμαι βέβαιος ότι για κάποιους από εσάς, η ένταξη στο επίλεκτο τμήμα των καταδρομών φέρει και μια ιδιαίτερη, βαθιά συναισθηματική βαρύτητα γιατί στο ίδιο αυτό επίλεκτο τμήμα των ΛΟΚ, υπηρέτησαν οι πατεράδες και οι παππούδες σας ή άλλα μέλη της οικογένειάς σας. Ορισμένοι μάλιστα έδωσαν τη ζωή τους ή/και πάλεψαν γενναία για την προάσπιση της ελευθερίας και της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας.

Παραλαμβάνοντας το τιμημένο πράσινο μπερέ γίνεστε φορείς αυτής της παράδοσης και κληρονόμοι ενός υψηλού χρέους προς την πατρίδα.

Ποτέ δεν πρέπει να λησμονείτε ότι οι δυνάμεις Καταδρομών, όπως και η Εθνική Φρουρά, δημιουργήθηκαν το 1964, όταν η πατρίδα μας δέχθηκε την πρώτη προσπάθεια της Τουρκίας για επιβολή των διχοτομικών της σχεδίων.

Δεν πρέπει να λησμονείτε ότι οι πρώτοι νεκροί της τουρκικής βαρβαρότητας ήταν οι καταδρομείς που θυσιάστηκαν για να κρατήσουν ελεύθερο το στρατηγικής σημασίας ύψωμα στον Λωρόβουνο, στις ηρωικές μάχες της Τηλλυρίας, τον Αύγουστο του 1964.

Είναι χάρη και στην αυτοθυσία των τιμημένων ΛΟΚατζήδων που αποτράπηκαν τότε τα σχέδια της Τουρκίας, η οποία επανήλθε το 1974, με την παράνομη εισβολή και την κατάληψη του 37% του εδάφους της πατρίδας μας.

Το πολεμικό ημερολόγιο του μαύρου καλοκαιριού του 1974 είναι γεμάτο με παραδείγματα αυτοθυσίας των ΛΟΚατζήδων που τίμησαν τον όρκο τους και έπεσαν υπέρ βωμών και εστιών σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας για να την κρατήσουν ελεύθερη, για να υπάρχει σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία.

Αγαπητοί γονείς και συγγενείς των νέων Καταδρομέων,

Η σημερινή ημέρα αποτελεί σταθμό στη ζωή των παιδιών σας, αλλά και δική σας δικαίωση. Με την αγωγή που τους δώσατε και την αθόρυβη στήριξή σας, τους καταστήσατε ικανούς να σταθούν σήμερα ως άνδρες έτοιμοι να υπηρετήσουν με τιμή και αφοσίωση την πατρίδα μας.

Το πράσινο μπερέ δεν είναι απλώς ένα διακριτικό· είναι σύμβολο χαρακτήρα, ευθύνης και ψυχικής δύναμης. Και σε αυτά τα στοιχεία, όλοι εσείς βάλατε τις πρώτες και πιο σημαντικές βάσεις.

Σας συγχαίρουμε θερμά και σας ευχαριστούμε που ανατρέφετε νέους με αξίες, ήθος και φιλότιμο.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, και η Εθνική Φρουρά θα μεριμνήσει ώστε η θητεία τους να είναι παραγωγική και ωφέλιμη, και να εξελιχθεί σε ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες, όπως ακριβώς αρμόζει σε ένα σύγχρονο στρατό ενός ευρωπαϊκού κράτους.

Κλείνω, συγχαίροντας τον Διοικητή της Διοίκησης Καταδρομών, τον Διοικητή του Κέντρου Εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτές, οι οποίοι υποδέχθηκαν τους οπλίτες της 2025 ΕΣΣΟ, τους ενέταξαν στο στρατιωτικό περιβάλλον και τους παρείχαν την κατάλληλη εκπαίδευση, τις γνώσεις και τα εφόδια που θα τους καταστήσουν αξιόμαχους Καταδρομείς, συνεχιστές μιας δύσβατης αλλά τιμημένης πορείας, βαμμένης με αίμα.